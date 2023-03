Șocul fermierilor obligați să respecte noi condiții dacă vor bani europeni. „Oamenii întreabă și ei spun generalități”

Noile cereri de plată, care se pot depune de la 1 martie 2023 la APIA, dar și ghidurile încă în lucru pe diverse măsuri aduc reguli de care cei mai mulți fermieri află pentru prima dată. Ce nu știu este că din 2024 regulile vor fi, treptat, și mai dure.

Din acest an intră în vigoare Plan Național Strategic 2023-2027, care le aduce fermierilor și condiții noi de accesare a fondurilor europene. 2023 va fi un an în care li se acordă păsuire pentru îndeplinirea anumitor condiții, însă de anul viitor și mai multe obligații intră în vigoare pentru cei care vor sprijin. Este vorba în special de alinierea la regulile de condiționalitate, pentru fiecare tip de sprijin fermierii având, practic, de îndeplinit reguli suplimentare. Sunt transpuneri în legislația națională ale unor directive europene de care, de altfel, se știa nu de acum, acuză președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, ci de ani buni.

„Noi, pentru PNS 2023-2027, avem anumite directive care încă din anul 2018 sunt aprobate de către Comisie și sunt obligatorii. Lucruri pe care, din păcate, nicio conducere a ministerului, nici măcar în grupurile de lucru, nu le-a specificat. Atunci când ceream anumite măsuri în plus ne spuneau doar că nu le permite directiva nu știu care. Nu au informat niciodată de noile directive și regulamente, ministerul nu a făcut public niciodată acest lucru”, acuză Păunel.

Solicitat să facă un Top 3 al condițiilor de care micii producători, pentru că ei sunt cel mai puțin informați, ar trebui să știe, Păunel a menționat: reducerea, până în 2030, cu 50% a cantității pesticidelor folosite; reducerea, până la aceeași dată, cu 30% a cantității îngrășămintelor folosite; suprafața minimă pe care fiecare fermier va trebui să o lase, an de an, necultivată, dacă va dori să acceseze măsurile de sprijin practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil. Nu sunt, însă, nici pe departe singurele, în fiecare sector agricol intervenind modificări substanțiale. Spre exemplu, fermele de vaci cu dimensiuni de peste 250 UVM nu vor mai fi permise (pentru crescătorii de vite înseamnă că nu vor putea crește mai mult de 250 vaci). Acest gen de măsuri i-a scos în stradă pe fermierii din alte state, care sunt mult mai bine informați, a mai spus Păunel.

„Nu vom mai putea produce fără anumite autorizații”

„Cu siguranță vom vedea că nu vom mai putea să producem fără a avea anumite autorizații. Pentru orice tip de proiect va fi necesară o analiză ex ante. Un studiu de apă, de exemplu, se face doar la organisme certificate. Când ai o fermă comercială și ai apă de suprafață, nu prea ai voie s-o folosești în legumicultură. Vei accesa fonduri europene, trebuie să ai un contor, chiar dacă ai fântâna ta, și va fi o taxă. Poate ești restricționat la consumul de apă, nu o mai poți folosi după bunul plac, cum se întâmplă și în alte state. (...) Cel puțin în al 12-lea ceas reprezentanții Ministerului Agiculturii să ne explice ce sunt aceste directive și regulamente, să ne pregătească pentru ele. Dar oamenii întreabă și ei le spun generalități”, a insistat Păunel.

Deși fermierii sunt asigurați, pe căi multiple, că pentru toate condițiile de care aud întâmplător, și care-i sperie, se vor obține derogări, cu toții ar trebui să fie conștienți că un termen scadent se apropie, insistă președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt. „Directivele acestea nu privesc doar România, numai că noi, de când am aderat, le-am tot băgat sub preș și uite că am ajuns într-un punct în care nu mai poți”, a mai spus Păunel.

Mai mult, susține fermierul, deși nu ne aflăm la primul exercițiu finanțat din bani europeni, niciodată campaniile de depunere a cererilor de plată nu s-au început cu o informare reală, așa cum ar fi fost firesc.

„E greu să știm ce se întâmplă peste zece ani”

Teoretic, la nivelul întregii țări s-au demarat, de la începutul lunii februarie 2023, campanii de informare, pe tiparul „Caravanei Cunoașterii” a Ministerului Agriculturii. Practic, fermierilor li se spun lucruri generale, în lipsa ghidurilor de finanțare pentru diversele măsuri, aspectele concrete fiind disponibile, iar asta doar de la începutul lunii martie 2023, doar în ceea ce privește cererea unică de plată de la APIA.

„În măsura în care aceste lucruri sunt publicate, da, le spunem, dar pe fermieri îi interesează ghidurile, care în momentul de față nu au apărut, pentru că și aici vor fi schimbări. Deocamdată, le spunem ce măsuri sunt, pentru că au alte denumiri, cu eco-condiționalitatea, că trebuie să se înscrie în agricultura ecologică, că este un prag, să se ajungă la 25%, doar din astea informative, deocamdată”, a recunoscut directorul Direcției de Agricultură Județene (DAJ) Olt.

Funcționarii instituțiilor recunosc că informațiile despre anumite măsuri de care se vorbește pentru viitorul nu foarte îndepărtat nu le sunt nici lor accesibile, deși acestea sunt deja reglementări europene. „E greu de prevăzut ce se întâmplă peste zece ani, noi nu știm ce se întâmplă la anu', să zic. Dar, să știți că întâlniri au loc, au loc tot felul de conferințe, de ședințe, am fost și noi, și cei de la APIA, AFIR-ul. Comunicăm pe ce putem la ora actuală, pentru că nici n-a apărut ordin pentru fiecare, să știm concret. O măsură vine în completarea celeilalte, ele se vor lega”, a completat Andronie.