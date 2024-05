Perspective pentru piața petrolului: Fragilitatea industriei ar urma să aducă ieftiniri în 2025

În ultimele câteva săptămâni, specialiști în prognoze, precum Agenția Internațională pentru Energie, au prezentat primele proiecții pentru 2025. Acestea indică faptul că, deși cererea de petrol va continua să crească față de nivelurile record din acest an, ritmul de creștere se va reduce.

Aceasta va încetini la nivel mondial până la 1,1 milioane de barili pe zi în 2025, la jumătate față de rata înregistrată în timpul revenirii post-pandemice de anul trecut, potrivit AIE. Consumul va fi mai mult decât satisfăcut de o creștere a ofertei de 1,6 milioane de barili pe zi, provenind în principal din America, estimează agenția.

La prima vedere, acest lucru ar urma să lase piețele globale cu un excedent moderat. Dar imaginea reală este și mai fragilă, deoarece AIE presupune că alianța OPEC+, condusă de Arabia Saudită, va continua să rețină aproximativ 2 milioane de barili din producția zilnică. În cazul în care aceasta este repornită, surplusul se mărește.

Unii analiști de pe Wall Street conturează un scenariu și mai șubred. Avalanșa de noi surse de aprovizionare în afara OPEC+ ar putea totaliza 1,8 milioane de barili pe zi în 2025, potrivit lui Natasha Kaneva de la JPMorgan Chase & Co. aproape dublu față de creșterea preconizată a consumului.

Ce înseamnă acest lucru pentru prețul țițeiului?

Ei bine, în pofida unui amestec incendiar de cerere record de combustibil, conflicte în Orientul Mijlociu, sancțiuni asupra Rusiei și reduceri de ofertă din partea OPEC+, cotațiile internaționale de referință s-au retras cu 8% față de vârful din acest an, tranzacționându-se la Londra în apropiere de 84 de dolari pe baril.

Citigroup Inc. consideră că supraoferta iminentă semnalează "presiuni în jos pentru prețuri", în timp ce JPMorgan estimează că petrolul Brent va aluneca sub 70 de dolari în ultimul trimestru al anului 2025. Goldman Sachs Group Inc. și Morgan Stanley sunt ceva mai optimiste, văzând piața ancorată în apropierea nivelurilor actuale.

Acest lucru ar putea oferi un oarecare răgaz pentru consumatori după inflația galopantă din ultimii ani. Dar pentru țările și companiile producătoare de petrol - și pentru investitorii optimiști - 2025 se anunță a fi o călătorie dificilă.

Rusia a redus luna trecută producția de petrol cu mai puțin decât a promis și a depășit ținta voluntară convenită în martie cu OPEC+, potrivit calculelor Bloomberg pe baza datelor oficiale. Producția zilnică de țiței a fost în medie de puțin sub 1,285 milioane de tone, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune. Aceasta echivalează cu 9,418 milioane de barili pe zi.