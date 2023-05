Oligarhul rus care construiește în Grecia o stațiune pentru ultrabogați. Complexul este ridicat pe fosta insulă a lui Onassis

Oligarhul rus Dmitri Ribolovlev merge înainte cu planurile sale de a transforma insula sa privată Skorpios de lângă coasta Greciei într-o stațiune de lux exclusivistă.

Insula Skorpios, situată în apropiere de Lefkada, a fost achiziționată de acesta în 2013 în baza unui contract de închiriere pe 99 de ani convenit cu Athina Onassis, singura moștenitoare a magnatului grec Aristotle Onassis. Suma este una impresionantă: 145 de milioane de euro. Oligarhul a cumpărat Skorpios pentru a o face cadou fiicei sale Ekaterina, care și-a oficiat între timp căsătoria pe insulă.

Supranumit „Regele îngrășămintelor”, Ribolovlev are o avere de 5,4 miliarde de lire sterline și deține echipa de fotbal AS Monaco. Complexul ultramodern este proiectat de firma norvegiană Snøhetta, cea care a făcut planurile pentru noua Bibliotecă din Alexandria, Egipt, și pentru primul restaurant subacvatic din Europa.

Costul lucrărilor de renovare, preconizate să fie finalizate până anul viitor, au fost revizuite și s-ar ridica la aproape 400 de milioane de euro, potrivit presei locale.

Așa-numitul său Club exclusivist va avea 60 de dormitoare, un heliport, un centru spa și un port de agrement pentru super-iahturi, grajduri, un teren de fotbal și chiar un amfiteatru.

Stațiunea, care va fi împărțită în nouă unități de cazare, va fi pusă la dispoziție oaspeților ultrabogați începând de la prețul fabulos de circa un milion de euro pe săptămână .

Nu vor fi permiși mai mult de 50 de clienți cazați simultan.

În prezent, o singură navă de croazieră are permisiunea să acosteze pe o mică plajă publică, dar și atunci doar cu condiția ca familia oligarhului să nu fie prezentă pe insulă.

Proiectul a fost descris de publicația „The Art Newspaper” ca fiind o stațiune „în stilul lui James Bond” datorită discreției, izolării și securității sale sporite, asigurate inclusiv cu lunetiști. Potrivit unor zvonuri, Ribolovlev și-ar putea muta acolo colecția de artă, depozitată în prezent în Cipru.

Insula este faimoasă încă de când se afla în proprietatea lui Aristotle Onassis, care a cumpărat-o pentru peste 11.000 de euro: acesta și-a adus propriul nisip și copaci și a organizat petreceri spectaculoase la care luau parte celebrități.

Aici milionarul grec s-a căsătorit cu Jackie Kennedy, văduva lui John F. Kennedy, în 1968.

După ce ambii săi copii au murit, insula a fost moștenită de singura sa nepoată, Athina Roussel-Onassis. Cu toate că Aristotle și-a exprimat prin testament dorința ca insula să revină statului grec după moartea sa, moștenitoarea sa a decis să o închirieze oligarhului rus.

Planurile de transformare a insulei într-o stațiune de lux au fost anunțate în 2019, când a ieșit la iveală că firma lui Ribolovlev, Mykinai SA, va construi un mic hotel cu 12 camere și nouă alte proprietăți.

Accesibilă doar cu barca sau cu elicopterul, insula este aproape medievală în aspectul său de fortăreață. Există un pod mobil care leagă cea mai apropiată insulă publică Lefkada de Preveza, unde se află singurul aeroport din vecinătate. Grupul de insule din jur este deținut în mare parte de oameni de afaceri bogați și de oligarhi.

Armatorul grec Panagiotis Tsakos deține mica insulă nelocuită Atokos, iar Meganisi este locuită de doar 1.000 de persoane, între care oligarhul rus Roman Abramovich, despre care se zvonește că ar fi licitat și el pentru Skorpios împotriva lui Giorgio Armani și Bill Gates. Ribolovlev a cumpărat și insula vecină, Sparti, pentru 30 de milioane de dolari.

Ghidul turistic local Jane Flinders a observat că moștenitoarea Athina nu vorbește greaca și a vizitat insula doar de două ori.

Aprobarea proiectului de construcție a durat mai mulți ani și implicarea mai multor agenții guvernamentale, care au pus accent pe crearea de locuri de muncă și conservarea mediului. În 2014, Ribolovlev a donat o ambulanță ultramodernă de 80.000 de euro spitalului din Lefkada, și a oferit și alte cadouri generoase orașului și poliției portuare.

Se are în vedere ca insula să fie complet autosuficientă. Are un generator de electricitate, instalații de tratare a apei și de prim ajutor, fermă care produce fructe, legume, vin și ulei de măsline. Totodată, hotelurile și vilele vor fi construite cât mai mult posibil sub pământ și vor fi înconjurate de copaci.