Optimismul ne poate aduce împreună: ”Povestea spune că putem”

Cea mai nouă inițiativă a Băncii Transilvania, lansată cu ocazia zilei României, le propune românilor un mesaj inspirațional și aspirațional, binevenit în perioada dificilă pe care o traversăm.

Mesajul principal al campaniei este ideea de REVENIRE, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele prin care a trecut țara de-a lungul timpului.

Pentru ilustrarea mesajului și pentru întărirea lui, campania prezintă cinci povești personale ale unor sportivi legendari ai României, care au depășit momente dificile de-a lungul carierelor lor.

Sunt cinci povești despre schimbare, sacrificiu, încredere și, mai presus de orice, despre revenire.

Gheorghe Hagi, (”Regele fotbalului românesc”), Simona Halep (fost Nr. 1 mondial în tenisul feminin), Mihai Covaliu (multiplu medaliat la Jocurile Olimpice la scrimă), Tibi Ușeriu (ultramaratonist și co-fondator al proiectului ”Via Transilvanica”) și surpriza campaniei, Nadia Comăneci, cel mai mare simbol al gimnasticii românești din toate timpurile.

Campania îndeamnă să privim cu optimism spre viitor. Deși poate că România nu trece prin cea mai bună perioadă acum, știm sigur că am trecut și prin etape mai grele.

Detaliile campaniei, aici: https://blog.bancatransilvania.ro/povestea-spune-ca-putem