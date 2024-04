OMV Petrom va testa la Petrobrazi o instalație pentru captarea și utilizarea carbonului

OMV Petrom va testa la rafinăria Petrobrazi o nouă tehnologie de captare și utilizare a carbonului, începând cu luna iunie, a anunțat compania.

Testele sunt parte dintr-o campanie demonstrativă derulată în trei țări - Danemarca, România și Grecia, în cadrul unui proiect de inovare finanțat cu fonduri europene - ConsenCUS.

Radu Caprau, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de rafinare și marketing: "Ne dorim să contribuim activ la decarbonarea transportului în România și avem două direcții clare: reducerea emisiilor rafinăriei Petrobrazi și realizarea de produse cu un conținut redus și zero de carbon pentru clienții noștri. Testăm acum o tehnologie inovatoare, care deschide noi perspective în România pentru captarea emisiilor de carbon și transformarea lor în produse superioare".

Instalația este formată din trei unități. Prima captează CO2 printr-o tehnologie mai eficientă decât metodele tradiționale. În a doua unitate se obține CO2 de înaltă puritate, iar la final, a treia unitate transformă CO2 într-un produs chimic, formatiat de potasiu, cu multiple utilizări, precum producția de combustibili sintetici.

Instalația a fost testată cu succes în Danemarca, la o fabrică de ciment. Din România, instalația se va îndrepta spre Grecia, către o fabrică de producție de magneziu.

ConsenCUS, care a fost inițiat în anul 2021, este un proiect destinat inovării pe durata a 4 ani, finanțat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020. Proiectul își propune să demonstreze viabilitatea unei noi tehnologii aplicabile sectoarelor în care reducerea emisiilor de carbon este dificilă.

Proiectul este derulat de un consorțiu format din 19 instituții de cercetare de top și companii inovatoare: Universitatea din Groningen, New Energy Coalition (NL), Wetsus (NL), Coval Energy (NL), Universitatea Tehnică din Danemarca (DK), Studiul geologic al Danemarcei și Groenlandei (DK), Danish Gas Technology Centre (DK), Aalborg Portland (DK), Universitatea Heriot-Watt (UK), Universitatea Robert Gordon (UK), Net Zero Technology Center Ltd (UK), British Geological Survey (Marea Britanie), Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas, Grecian Magnezite (GR), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Universitatea Zhejiang, Universitatea Jiao Tong din Shanghai (CN) și Universitatea din Calgary (CA).