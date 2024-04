O companie românească, pe lista scurtă la European Search Awards 2024 pentru al cincilea an consecutiv

Compania intră în competiție pentru Best Small SEO Agency cu cele mai bune opt firme europene din industrie.

Compania românească „Five Elements Digital”, una dintre cele mai importante agenții de marketing digital enterprise, a fost nominalizată pentru al cincilea an consecutiv la European Search Awards 2024, la categoria Best Small SEO Agency.

„Five Elements Digital” este singura companie din România prezentă constant în topurile europene și mondiale ale competițiilor din industrie, la categoria Best Small SEO Agency. Pe lângă cea de-a cincea nominalizare la European Search Awards 2024, compania este prezentă de trei ani consecutiv și pe lista finaliștilor Global Search Awards, la aceeași categorie, unde are șansa să intre în competiție și anul acesta consolidându-și astfel poziția de lider în domeniul său de activitate.

„Nominalizarea Five Elements Digital pe lista scurtă pentru European Search Awards 2024 reprezintă o validare a eforturilor noastre, dar și o confirmare că ne aflăm pe direcția potrivită. Ne bucurăm că putem contribui la consolidarea industriei și punem România pe harta europeană a marketingului digital. Rămânem dedicați să dezvoltăm servicii inovatoare, care să ofere rezultate concrete clienților noștri”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator Five Elements Digital.

European Search Awards este un eveniment de marcă în industria marketingului online, care recunoaște și premiază excelența în domeniul marketingului digitale, al optimizării pentru motoarele de căutare în Europa și al performanței online. Nominalizarea pe lista scurtă este o distincție majoră și o recunoaștere a expertizei în domeniul SEO. Anual, competiția atrage câteva sute de participanți și include cele mai performante agenții.

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul ceremoniei de premiere care va avea loc pe 23 mai, la Praga.

„Five Elements Digital” a crescut organic de la an la an, pe fondul cererii tot mai mari pentru servicii de marketing digital, în special SEO și PPC. Anul trecut, compania și-a majorat cifra de afaceri din servicii, cu aproximativ 50%. Doar în primele luni ale anului, five elements digital a cunoscut o creștere de portofoliului de clienți cu circa 30%. Cele mai active companii rămân cele din retail, publishing, B2B, medical și lifestyle.

Are un portofoliu solid de clienți și campanii corporate, dar și IMM-uri, printre care branduri ca PROTV, Vodafone, Imobiliare.ro, Ariel, Lenor, Fairy, Bestjobs, Clinicile Dr. Leahu, acum parte din Regina Maria, și alții. În total, compania are peste 40 clienți din domeniile FMCG, publishing, ecommerce, medical, lifestyle, real-estate, cu rată de fidelizare de peste 90%. five elements digital înregistrează lunar, pentru clienți, peste 75 milioane vizite din SEO, crescând prezența organică în Google a companiilor. În 2023, Five Elements Digital a fost nominalizată a 4-lea an la rand Best (Small) SEO Agency la European Search Awards 2023 si al 3-lea ani la rand Global Search Awards.