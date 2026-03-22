Motorina a ajuns la 9.99/litru în Capitală. Ce prețuri sunt la benzină

Cel mai ridicat preț la motorină din Capitală a ajuns la prețul de 9,99 de lei pe litru, în timp ce prețul cel mai mic se situează la 9,80 lei pe litru.

Potrivit datelor publice, motorina standard a urcat, duminică, la prețul de 9,99 lei pe litru la benzinăriile Lukoil din Capitală, în timp ce la benzinăriile Petrom prețul este de 9,83, iar la Mol de 9,80 de lei pe litru.

În ceea ce privește benzina standard, cele mai bune prețuri se află la benzinăriile Mol, cu 9,10 lei pe litru, în timp ce prețurile cele mai mari sunt la OMV, unde au urcat la 9,26 de lei pe litru de benzină.

Prețurile în principalele orașe din țară

Prețurile la combustibil diferă în funcție de oraș, astfel cele mai mici prețuri la benzină și motorină în principalele orașe din țară sunt:

Benzină

București - 9.04

Cluj-Napoca - 8.89

Timișoara - 8.99

Iași - 9.02

Contanța - 9.04

Motorină

București - 9.99

Cluj-Napoca - 9.56

Timișoara - 9.66

Iași - 9.73

Constanța - 9.72

Prețurile ar putea rămâne mari tot anul

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a avertizat că prețurile motorinei vor rămâne la un nivel ridicat până la sfârșitul anului, chiar dacă războiul din Iran va înceta, pentru că statul nu intervine, iar acest lucru este o mare greșeală economică, pentru că ar putea preveni distorsiunile pieței.

Potrivit acestuia, în prezent, petrolul se tranzacționează în jurul valorii de aproximativ 110-112 USD/baril, iar motorina pe piețele internaționale se situează în jurul valorii de 1.150 -1.180 USD pe tonă. În ipoteza unui scenariu absolut teoretic și foarte puțin probabil în care conflictul geopolitic care a perturbat piețele energetice se încheie mâine, prognozele pentru 2026 indicau prognoze de preț anterior începerii războiului, valori la finele anului 2026 de aproximativ 87 USD/baril pentru petrol și 850 USD/tonă pentru motorină.