Mitul „tinerilor cu tupeu”: cum a devenit salariul mediu noua normă pentru juniori

Sondajele efectuate în ultima perioadă arată că tinerii de până în 35 de ani nu mai vor să muncească pe salarii mici, pretinzând încă de la interviul de angajare 1.000 de euro net, un venit aproape dublu față de salariul minim net aflat în plată.

Deși pretențiile salariale ale tinerilor pot părea îndrăznețe raportate la lipsa lor de experiență și la salariul mediu net abia ajunge la 5.900 lei, realitatea statistică a costurilor de trai le justifică solicitările de minimum 1.000 de euro la angajare.

Ultimele date oficiale ale Institutului Național de Statistică, publicate luna trecută pentru trimestrul III din 2025 arată că, în România, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 8079 lei pe o gospodărie (3.250 lei pe o persoană). Comparativ cu trimestrul III al anului 2024, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,2%, iar cele pe o persoană au crescut cu 16,0%.

Iar asta se întâmpla în toamna anului trecut, când chiriile nu crescuseră atât de mult ca acum și nici utilitățile, taxele și impozitele nu se scumpiseră atât.

Potrivit datelor despre chiriile din octombrie 2025 și salariile medii nete din septembrie 2025, cele mai puțin accesibile chirii sunt în București și județul Brașov, acolo unde locuitorii alocă aproape 40% din salariul mediu net pentru plata chiriei.

40% din aproximativ 5.900 de lei, adică 2.390 de lei doar chiria.

Concret, o persoană care stă cu chirie în București va cheltui, pe lângă cei aproape 2.400 de lei pe chirie și circa 600 – 700 de lei lunar pentru utilități, plus cel puțin 300 de lei pentru transport, plus 1.200 – 1.400 pe mâncare, ajungând să cheltuiască cel puțin 4.500 de lei lunar, ceea ce face de înțeles solicitarea tinerilor pentru salarii de 1.000 de euro.

Expertul în educație financiară Adrian Asoltanie a explicat pentru Adevărul unde se află echilibrul între dorințe, realități și soluții: „Plecăm de la premisa că pe situația actuală, veniturile de 5.000 de lei de persoană ar trebui să acopere un stil de viață minimal: utilități, mâncare, haine, un pic de concediu, cheltuielile uzuale pentru o persoană pe lună. Întrebarea este cum ajungem la venitul ăsta, care oricum este de bază. Și aici sunt două căi, o cale ar fi să așteptăm până când guvernul face salariul minim pe economie 5.000 de lei net, ceea ce va duce inevitabil, pe de-o parte, la prăbușirea unei bune părți din companii. Respectiv, a unor businessuri care nu reușesc să suporte salarii la nivelul ăsta. În același timp, această măsură va cauza și o creștere a inflației, pentru că toate se vor scumpi, iar inflația anulează, practic, creșterile de venituri, lucru care s-a întâmplat și pe creșterile de pensii și pe alte creșteri. Practic, degeaba ți-a crescut salariul”.

Chiriile vor crește și mai mult în 2026

Proprietarii spun că vor majora chiriile în 2026, în special din cauza impozitelor mult majorate pe proprietate.

Aproximativ 71% dintre participanții la un studiu realizat de Imobiliare.ro și compania de cercetare a pieței Unlock Market Research, sunt de părere că în anul 2026 sumele solicitate de proprietari pentru închirierea locuințelor vor crește. Numărul celor care se așteaptă ca piața să se mențină stabilă în următoarea perioadă de timp este considerabil mai mic (16%). Doar 13% dintre cei intervievați cred că anul acesta românii vor plăti mai puțin pentru a închiria o locuință.

„Chiriile nu au avut același ritm de creștere ca și prețurile de vânzare, ceea ce afectează randamentele. Coroborat cu creșterea generală a taxelor și creșterea semnificativă a impozitelor, ne așteptăm ca în 2026, în general, proprietarii să încerce să își optimizeze câștigurile din chirii crescând prețurile”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Bucureștenii plătesc 57% din salariu pe chirie

Chiria medie solicitată în Capitală pentru un apartament nou cu 2 camere a atins, în ultima parte a anului trecut, pragul de 780 euro/lună. Luând în considerare salariul mediu net raportat de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București în luna octombrie, de aproximativ 1.370 euro, putem spune că bucureștenii trebuie să-și aloce 57% din venituri pentru închirierea unei astfel de locuințe.

Cele mai scumpe zone din oraș pentru chiriași sunt, indiferent de vechimea proprietății, Primăverii (2.500 euro/lună), Aviatorilor Kiseleff (1.500 euro/lună) și Herăstrău (1.500 euro/lună). Cele mai accesibile chirii pot fi găsite, în schimb, în cartiere precum Rahova, Militari și Drumul Taberei, unde bugetul mediu necesar pentru închirierea unui apartament ajunge la 450 euro/lună, conform raportului Imobiliare.ro Market 360 T4 2025.

Chirii de 43% din salariu în Timișoara

Timișorenii plătesc cele mai mici chirii (500 euro/lună) și încasează lunar unele dintre cele mai mari salarii din țară (1.167 euro). Astfel, ei ajung să-și aloce și cea mai mică proporție din câștiguri închirierii unei locuințe (43%), dacă optează pentru același tip de proprietate.

Cele mai scumpe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Cetate. Aici, chiriașii plătesc, în medie, 600 euro/lună. Proprietarii solicită o chirie lunară de 550 euro/lună în zona Elisabetin-Odobescu și de 500 euro/lună în Lipovei. Cele mai ieftine zone din oraș sunt, în schimb, Calea Șagului (380 euro/lună), Simon Bărnuțiu-Dorobanților (400 euro/lună) și Iosefin (400 euro/lună).

48% din salariu, chiria în Iași

O sumă similară trebuie să aloce pentru închirierea un apartament nou cu 2 camere și ieșenii. Câștigul salarial mediu net la nivel județean este, însă, mai scăzut față de cel înregistrat în Timiș, fiind echivalent cu circa 1.039 euro. Astfel, chiria ajunge să reprezinte aproximativ 48% din veniturile pe care ei le obțin lunar.

Chiriașii plătesc cele mai mari sume de bani proprietarilor, dacă optează pentru locuințe situate în centrul orașului (510 euro/lună) și în zona Copou-Sărărie (500 euro/lună). Chiria medie ajunge la 495 euro/lună în cartierul Bularga. Apartamente de închiriat pot fi găsite la prețuri mai accesibile în CUG (399 euro/lună), Galata (400 euro/lună) și Dacia (400 euro/lună), potrivit raportului Imobiliare.ro Market 360 T4 2025.

În Cluj, chiria este de 53% din salariul unui clujean

Clujenii au câștiguri mai mari decât timișenii sau ieșenii, dar plătesc și chirii pe măsură. Suma medie solicitată de proprietari pentru locuințele cu 2 camere aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani este de 700 euro/lună, conform datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului IV 2025. Aceasta reprezintă 53% din câștigul salarial mediu net înregistrat la nivel județean, echivalent cu aproximativ 1.316 euro.

Cele mai scumpe zone din oraș sunt pentru chiriași Gruia (850 euro/lună), Andrei Mureșanu (750 euro/lună) și Borhanci (724 euro/lună). La polul opus găsim cartierele Mănăștur (500 euro/lună), Dâmbul Rotund (550 euro/lună) și Gheorgheni (550 euro/lună).

59% din venit, chiria în Brașov

În orașul de la poalele Tâmpei, astfel de proprietăți pot fi închiriate, în medie, cu 600 euro/lună, echivalentul a 59% din câștigul salarial mediu net raportat de Direcția Județeană de Statistică Brașov.

Cea mai scumpă zonă din Brașov este pentru chiriași Drumul Poienii. Aici, bugetul mediu necesar închirierii unui apartament ajunge la 1.000 euro/lună. O altă zonă scumpă din oraș este și centrul istoric unde chiriașii le achită 600 euro/lună proprietarilor. Cele mai accesibile chirii pot fi găsite, în schimb, în zona Gării (440 euro/lună), dar și în cartierele Scriitorilor (450 euro/lună) și Astra (480 euro/lună).

63% din venit, chiria în Constanța

Sume similare sunt achitate lunar proprietarilor și de chiriașii constănțeni. Aceștia au, însă, câștiguri mai mici decât cele ale salariaților din București, Cluj, Timiș, Iași, Brașov și Iași. Discutăm despre o medie la nivel județean echivalentă cu doar 959 euro în octombrie anul trecut. Astfel, bugetul necesar închirierii unui apartament nou cu 2 camere reprezintă pe plan local 63% din venitul obținut de un constănțean.

Faleza Nord (700 euro/lună) și centrul orașului (625 euro/lună) sunt cele mai scumpe zone din Constanța pentru chiriași, potrivit raportului Imobiliare.ro Market 360 T4 2025. La polul opus se găsesc zonele Inel II, Tomis Nord și Tomis III, unde chiriașii plătesc lunar, în medie, 500 euro/lună pentru un apartament.