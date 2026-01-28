search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, la Interviurile Adevărul: Ce se poate întâmpla cu proiectele SAFE, dacă se schimbă guvernarea

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei, Irinel Darău, vorbește miercuri la Interviurile Adevărul despre proiectele pe care România le-a depus pentru a obține finanțarea prin mecanismul european SAFE, dar și despre achizițiile de armament și echipamente militare pe care le vom face.

Ministrul Economiei, Irinel Darău
Ministrul Economiei, Irinel Darău, vine miercuri la Interviurile Adevărul

În cadrul interviului acordat „Adevărul”, ministrul va explica modalitatea în care va fi implementat programul SAFE, prin care se vor produce echipamente în colaborare cu alte țări, dar și despre o posibilă revigorare a industriei navale din România, în condițiile în care o serie de investitori importanți precum Rheinmetall s-au arătat interesați.

Alte subiecte importante despre care se va discuta sunt legate atât de efectele acordului Mercosur asupra industriei auto din România, dar și despre controversatele numiri la conducerea companiilor de stat din subordinea ministerului. 

Sunt, de asemenea, de larg interes, chestiunile privind efectele taxelor și impozitelor majorate din 2026 asupra mediului de afaceri, dar și eventualitatea în care de anul viitor se va renunța la unele dintre ele, nefiind omise nici discuțiile pe teme politice în contextul în care este vehiculată ideea schimbării Coaliției de Guvernare, ceea ce ar putea duce într-un final la reîmpărțirea unor ministere.

Cine este Irineu Darău

Originar din orașul Victoria, Irineu Darău are 39 de ani și este de profesie informatician, licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București, potrivit CV-ului său oficial.

Conform sursei citate, a făcut și un master de „Baze de date și tehnologii web” la aceeași instituție de învățâmânt superior.

Vorbește fluent engleză și franceză, a fost olimpic la matematică și istorie, a lucrat ca programator în România. Ulterior, a lucrat în Franța și apoi a susținut că s-a întors în țară „mai mulți ani petrecuți în străinătate”, potrivit biografiei sale.

Și-a deschis propria firmă de consultanță în software și management, în 2016, înregistrată în Nisa, Franța. În 2023, era clasificată ca întreprindere mică sau mijlocie, fără angajați, potrivit datelor statului francez.

Conform declarației de avere din 2025, aferentă anului precedent, deține 1000 de acțiuni sau părți sociale la SAS ReThink Business Labs în valoare de 1.000 de euro.

Pentru anul 2024, a declarat un venit de circa 131.000 de lei pentru funcția pe care o deține în Parlament. Nu are declarate bunuri mobile sau imobile, bijuterii sau obiecte de artă.

La capitolul datorii, a indicat trei pasive financiare către trei persoane fizice (Ligia Darău, Liliana Ungureanu și Cătălin Dan Nicolae Trifu) în cuantum total de aproximativ 46.000 de euro.

Cătălin Dan Nicolae Trifu l-a împrumutat și pe Nicușor Dan pentru susținerea candidaturii și campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din 2025 cu suma de 50.000 de lei.

A primit o donație pentru campania la șefia CJ Brașov de la Adrian-Viorel Socol, în valoare de 10.000 de lei.

A precizat că are depozite bancare de 40.000 de lei și 5.000 de euro, dar și aproximativ 45.000 de lei și 900 de euro în fonduri de pensii private sau alte sisteme de acumulare.

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Adrian Mititelu, reacție fermă după ce Gigi Becali l-a criticat pe Andre Duarte: „Eu credeam că va ajunge în Serie A!”
fanatik.ro
image
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un șofer de TIR român a aflat din ziare că a murit într-un accident din Germania: „Îmi pare nespus de rău, dar sunt în viață”
antena3.ro
image
O țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiile
observatornews.ro
image
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un șofer profesionist
playtech.ro
image
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Gestul făcut de Răzvan Lucescu pentru victimele tragediei din Timiș. Durere fără margini pentru familiile tinerilor care și-au pierdut viața
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun
romaniatv.net
image
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Bărbatul, dus la audieri. Acuzații grave după scandalul agresiunilor VIDEO
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă

OK! Magazine

image
Tovarășa Chanel! Elena Ceaușescu se visa Jackie Kennedy a României, cu o obsesie febrilă pentru haine și croieli occidentale într-o Românie în întuneric

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică