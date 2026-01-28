Ministrul Economiei, Irineu Darău, la Interviurile Adevărul: Ce se poate întâmpla cu proiectele SAFE, dacă se schimbă guvernarea

Ministrul Economiei, Irinel Darău, vorbește miercuri la Interviurile Adevărul despre proiectele pe care România le-a depus pentru a obține finanțarea prin mecanismul european SAFE, dar și despre achizițiile de armament și echipamente militare pe care le vom face.

În cadrul interviului acordat „Adevărul”, ministrul va explica modalitatea în care va fi implementat programul SAFE, prin care se vor produce echipamente în colaborare cu alte țări, dar și despre o posibilă revigorare a industriei navale din România, în condițiile în care o serie de investitori importanți precum Rheinmetall s-au arătat interesați.

Alte subiecte importante despre care se va discuta sunt legate atât de efectele acordului Mercosur asupra industriei auto din România, dar și despre controversatele numiri la conducerea companiilor de stat din subordinea ministerului.

Sunt, de asemenea, de larg interes, chestiunile privind efectele taxelor și impozitelor majorate din 2026 asupra mediului de afaceri, dar și eventualitatea în care de anul viitor se va renunța la unele dintre ele, nefiind omise nici discuțiile pe teme politice în contextul în care este vehiculată ideea schimbării Coaliției de Guvernare, ceea ce ar putea duce într-un final la reîmpărțirea unor ministere.

Cine este Irineu Darău

Originar din orașul Victoria, Irineu Darău are 39 de ani și este de profesie informatician, licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București, potrivit CV-ului său oficial.

Conform sursei citate, a făcut și un master de „Baze de date și tehnologii web” la aceeași instituție de învățâmânt superior.

Vorbește fluent engleză și franceză, a fost olimpic la matematică și istorie, a lucrat ca programator în România. Ulterior, a lucrat în Franța și apoi a susținut că s-a întors în țară „mai mulți ani petrecuți în străinătate”, potrivit biografiei sale.

Și-a deschis propria firmă de consultanță în software și management, în 2016, înregistrată în Nisa, Franța. În 2023, era clasificată ca întreprindere mică sau mijlocie, fără angajați, potrivit datelor statului francez.

Conform declarației de avere din 2025, aferentă anului precedent, deține 1000 de acțiuni sau părți sociale la SAS ReThink Business Labs în valoare de 1.000 de euro.

Pentru anul 2024, a declarat un venit de circa 131.000 de lei pentru funcția pe care o deține în Parlament. Nu are declarate bunuri mobile sau imobile, bijuterii sau obiecte de artă.

La capitolul datorii, a indicat trei pasive financiare către trei persoane fizice (Ligia Darău, Liliana Ungureanu și Cătălin Dan Nicolae Trifu) în cuantum total de aproximativ 46.000 de euro.

Cătălin Dan Nicolae Trifu l-a împrumutat și pe Nicușor Dan pentru susținerea candidaturii și campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din 2025 cu suma de 50.000 de lei.

A primit o donație pentru campania la șefia CJ Brașov de la Adrian-Viorel Socol, în valoare de 10.000 de lei.

A precizat că are depozite bancare de 40.000 de lei și 5.000 de euro, dar și aproximativ 45.000 de lei și 900 de euro în fonduri de pensii private sau alte sisteme de acumulare.