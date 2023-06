Jeffrey Gitomer, autorul bestseller-ului „Biblia Vânzărilor“, vine în România la Singura Conferință Națională de Vânzări „De la PION la CAMPION“

Educația și pregătirea profesională sunt fundamentale în orice domeniu, iar vânzările nu fac excepție. Cu toate acestea, oamenii din domeniu se confruntă cu lipsa unor resurse sau formări adecvate cu care și-ar putea dezvolta abilități de vânzare sau negociere, astfel încât să aibă o fundație stabilă pe care să construiască o carieră de succes pe termen lung. Într-un mediu de afaceri atât de competitiv, în care cerințele și nevoile clienților se schimbă constant, este esențial ca profesioniștii în vânzări și mai ales antreprenorii să aibă acces la cele mai bune practici și strategii cu care să-și crească performanța și să scaleze.

De aceea, Arta de a NU Vinde (ADNV) organizează cea de-a doua ediție a singurei Conferințe de Vânzări din România, unde invitatul special este cunoscutul Jeffrey Gitomer, trainerul de vânzări numărul 1 în SUA și unul dintre cei mai bine vânduți autori de cărți de profil din toate timpurile. Supranumit și Regele Vânzărilor, Jeffrey Gitomer va participa la conferința „De la PION la CAMPION”, un eveniment cu un concept unic în România și o oportunitate valoroasă pentru comunitatea locală de a învăța de la un campion mondial.

Organizată pe data de 7 iulie 2023, la ONE Club București, Conferința desfășurată sub atenta moderare a lui Mihai Morar, prietenul comunității ADNV, creează o legătură puternică între jocul vânzărilor și cel al șahului. Metafora creativă inspirată din șah traduce, de fapt, evoluția oamenilor de vânzări, pionul fiind singura piesă care se poate transforma în oricare alta, inclusiv în Regină. Astfel, „De la PION la CAMPION” își propune să stimuleze mediul de business prin introducerea și consolidarea unor noi perspective în domeniu despre mindsetul unui campion, dezvoltarea unor relații autentice cu clienții sau fidelizarea acestora și obținerea de recomandări pentru atragerea de noi clienți.

Singura Conferință de Vânzări din România, de la nevoi la beneficiile participării

Cu un accent puternic pe nevoia educației în zona de vânzări, Conferința aduce în prim-plan și experți de top din domeniu, care vor împărtăși din cunoștințele și experiența lor, oferind participanților abilități și instrumente esențiale pentru a-și depăși obiectivele profesionale. Peste 1000 de persoane vor avea ocazia să învețe de la profesioniști din industrie, să descopere cele mai eficiente strategii și tehnici de vânzare și să înțeleagă cum se pot adapta mediului de business aflat în continuă transformare.

Agenda este gândită astfel încât fiecare participant să plece cu un ghid de bune practici, dar şi cu un plan concret de mutări pe care le are de făcut pentru a face trecerea de la PION la CAMPION în vânzări:

Prezentări inspiraționale susținute de Jeffrey Gitomer, care va pune pe masă strategiile unui campion mondial în vânzări, urmate de o sesiune dedicată pentru întrebări și răspunsuri, o oportunitate unică pentru comunitatea de business de a adresa curiozități relevante din domeniu;

O doză zdravănă de educație #neconvențională susținută de Andrei Dunuță, care va pune în lumina reflectoarelor mindsetul unui campion și traseul omului de vânzări de la PION la CAMPION. Participanții vor primi informații concrete despre algoritmul de dezvoltare a relațiilor care ajung să vândă, printr-o prezentare tactică, strategică și memorabilă;

O sesiune de dezbatere interactivă, pe teme precum inovația în vânzări, strategii eficiente de construire a relațiilor cu clienții, oportunități sau provocări pentru piața românească, susținută de directori ai departamentelor de vânzări din cadrul companiilor de top din țară;

Oportunități excelente de networKING, participanții având șansa de a dezvolta sau consolida relații, prietenii și parteneriate în business.

De la PION la CAMPION are loc pe 7 iulie, la ONE Club București, iar oamenii de vânzări și antreprenorii români care își doresc să-și asigure un avantaj competitiv în piață au la dispoziție bilete în mai multe variante de acces. Pentru mai multe informații despre Singura Conferință de Vânzări din România accesați pagina oficială a evenimentului, www.adnv.ro.

Conferința “De la PION la CAMPION” este sprijinită de: Radio ZU, Nora Business Consulting, GoTravel, DACRIS, TBI Bank, Coca-Cola HBC România, 5 to GO Sharing Coffee, Dorna, Select Web, M Flower Lab, The Marmorosch, Kats Gastro Lab.