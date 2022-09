Isărescu: „Am pus cursul valutar tampon la creșterea prețurilor energiei“. Dolarul a atins un nou record

Creșterea accelerată a dolarului în raport cu leul poate fi considerată un tampon pentru creșterea prețurilor la energie, care se răsfrânge în prea multe produse, a explicat Mugur Isărescu.

Banca Naţională a României nu a avut altă soluţie de a tempera ce se întâmplă cu preţul la energie decât să pună un tampon de aceeaşi putere, şi anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

"Nu poţi să te joci cu cursul de schimb, şi vă spun şi dumneavoastră şi am spus-o şi la începutul iernii, nici cu preţul la energie. Se duce în prea multe preţuri. Noi nu am avut altă soluţie acum de a tempera ce se întâmplă cu preţul la energie, 60-80% din inflaţia din România este din preţul la energie, direct sau indirect, decât să îi punem un tampon pe un factor care aceeaşi putere de impact: cursul de schimb. Şi ne-am asumat un risc. Nu avem balanţă de plăţi excendentară", a afirmat Isărescu, la evenimentul de lansare a volumelor "Băncile Centrale şi calibrarea politicii monetare" şi "Central Banks and Monetary Policy Calibration".

Dolarul a atins zilnic noi valori record

BNR a cotat miercuri dolarul la 5.1794 lei, cu 4,15 bani mai mult decât marți când a avut o valoare de 5.1379 lei.

Dolarul a atins zilnic noi valori record începând de joi 22 septembrie când a depășit pragul psihologic de 5 lei. Astfel, joi dolarul a fost de 5,0103, vineri a crescut la 5,0679 lei, iar luni a atins valoarea de 5,1135 lei.

De ce suferă economiile când crește dolarul

Valoarea dolarului american a crescut cu peste 10% în 2022 faţă de celelalte monede de top până aproape de cel mai mare nivel din ultimele două decenii. Îngrijoraţi de o eventuală recesiune globală, investitorii s-au grăbit să îşi schimbe banii în dolari, o monedă considerată sigură în vremuri tulburi, scrie CNN.

Moneda americană este încă şi mai atractivă datorită campaniei agresive a Rezervei Federale de a ridica ratele dobânzii pentru a combate inflaţia foarte mare. Investiţiile americane sunt foarte profitabile acum pentru că oferă o rentabilitate mai mare.

Aproape jumătate din comerţul internaţional se face în dolari, iar guvernele care trebuie să îşi plătească datoriile în moneda americană ar putea întâmpina probleme, în special dacă şi-au epuizat rezervele.

Valoarea dolarului american tinde să crească atunci când economia americană este foarte puternică sau, oarecum surprinzător, atunci când este slab şi lumea se confruntă cu o recesiune.

Principalele provocări ale economiilor

Principalele provocări ale economiilor sunt date de faptul că o creștere accelerată a dolarului mărește efortul fiscal, încurajează exodul de capital și cântărește greu asupra creșterii economice.

Concret, nu toate ţările au capacitatea de a se împrumuta în moneda lor locală pentru că investitorii străini nu au încredere în instituţiile lor sau au pieţe financiare mai puţin dezvoltate. Iar dacă valoarea dolarului creşte, va fi cu atât mai scump să îşi plătească obligaţiile ceea ce va stoarce rezervele guvernului.

De asemenea, un dolar puternic face ca importurile de alimente, medicamente şi combustibil să fie mult mai costisitoare.

În plus, atunci când moneda ţării slăbeşte în mod dramatic, persoanele bogate, companiile şi investitorii străini încep să îşi retragă banii în speranţa că vor putea să îi depoziteze într-un loc mai sigur. Acest proces îngroapă moneda locală şi mai adânc şi exacerbează problemele fiscale.

Pe de altă parte, dacă firmele nu îşi permit să cumpere produsele de import de care au nevoie ca să îşi continue activitatea, nu vor avea producție și nu vor putea vinde la fel de mult chiar dacă cererea e mare.