Irene Shvakman, cofondator Mokka: „Mokka poate genera trafic și creșterea numărului de achiziții”

Apărut pe piața românească în urmă cu 3 ani, Mokka este primul provider de servicii Buy Now, Pay Later (BNPL/Cumperi acum, plătești mai târziu) de la noi și totodată lider în domeniu în Europa Centrală și de Est. Companie care operează și în Polonia și Bulgaria, Mokka și-a dublat numărul de tranzacții și clienți față de anul anterior și a demarat crearea unui hub tehnologic în România datorită avantajelor identificate pe această piață. Irene Shvakman, cofondatoarea de origine ucraineană a Mokka, oferă o viziune asupra fenomenului BNPL din Europa Centrală și de Est, precum și din România și vorbește despre principalele avantaje ale acestui tip de plată alternativă pentru clienții magazinelor și retaileri.

1. Ce a însemnat anul 2022 în istoria Mokka?

La Mokka, obiectivul nostru este de a furniza cele mai bune soluții de plată amânată (BNPL) pentru comercianți și clienții din regiunea Europei Centrale și de Est. Din punct de vedere geografic, suntem lider în domeniul BNPL, deoarece operăm acum pe trei dintre cele mai mari piețe - Polonia, România, Bulgaria, ceea ce ne permite să fim partenerul preferat de comercianții locali, regionali și internaționali. Planul nostru este de a ne extinde curând în cât mai multe piețe din regiune.

În 2022, putem spune că am dublat afacerea față de 2021, atât prin numărul de clienți, cât și prin tranzacții. Pe măsură ce notorietatea BNPL crește în rândul consumatorilor și comercianților, vedem tot mai mult interes și oportunități de creștere.

Anul trecut, am efectuat un studiu care ne-a arătat că utilizatorii noștri sunt în principal tineri cu vârste între 23 și 40 de ani. Dintre ei, 70% sunt femei. Aceștia fac cumpărături dintr-o varietate de magazine, mai mult de 70% dintre tranzacțiile noastre fiind efectuate de clienții fideli. În plus, având în vedere că suntem un serviciu omnichannel, clienții folosesc BNPL atât în magazinele online, cât și în cele tradiționale și aleg dintr-o varietate de planuri de plată convenabile, de la 30 de zile, la plăți în rate, până la 24 de luni.

2. Anul trecut, compania s-a extins pe o nouă piață europeană. Aveți un plan similar pentru 2023?

Suntem hotărâți să ne extindem afacerea în CEE. La sfârșitul anului trecut, am lansat Mokka în Bulgaria și evaluăm oportunitățile de a intra pe mai multe piețe din această regiune, unde putem beneficia de avantajul primului jucător pe acest segment. În acest an, în plus față de creșterea pe piețele noastre de bază – mă refer la cooptarea mai multor comercianți, platforme de comerț electronic și furnizori de servicii de plată – dezvoltăm și servicii noi pe care le lansăm pentru clienți în aplicația noastră mobilă. Aceasta este unul dintre aspectele majore pe care ne concentrăm în cadrul cooperării noastre cu cumpărătorii și lucrăm permanent pentru a-i adăuga funcții noi și interesante, cum ar fi promoții și reduceri de la parteneri, notificări suplimentare, rambursări ușoare, creștere a limitei avansului și multe altele.

Funcția de promovare a partenerilor este relevantă în mod deosebit pentru comercianți, pentru că le generăm trafic de înaltă calitate, ceea ce consolidează capacitatea noastră de a adăuga valoare pentru retaileri.

3. Sunt comercianții, în general, receptivi la soluțiile de plată amânată, cum este BNPL?

Piața din România este una dinamică, interesantă, dar credem că suntem într-un stadiu incipient când vine vorba de adoptarea BNPL și a serviciilor oferite de Mokka. Creșterea rapidă a comerțului online și a serviciilor digitale a dus la o cerere sporită pentru opțiuni de plată mai flexibile din partea consumatorilor, la finalizarea cumpărăturilor. În timp ce avem deja mulți parteneri și numărul acestora crește lunar, există încă oportunități uriașe în România și lucrăm zi și noapte pentru a ajunge la mai mulți comercianți sau pentru a-i înscrie pe platforme de comerț electronic, cum ar fi Shopify, CloudCart, Gomag, VTex și ContentSpeed.

Comercianții realizează că Mokka este mai mult decât o metodă de plată, este o platformă de marketing, care poate genera trafic și creșterea numărului de achiziții. Și acest lucru accelerează acceptarea soluției noastre de către comercianți.

4. Mokka recrutează rapid noi parteneri din diferite domenii. Care sunt beneficiile pentru comercianții care implementează sistemul de plată amânată al Mokka?

Există mai multe aspecte care fac diferența pentru comercianți:

· Suntem unici în ceea ce privește oferirea unui proces de plată adaptabil care le dă cumpărătorilor posibilitatea de a alege diverse planuri de plată convenabile la momentul achiziției, de la plată în 30 de zile până la rate de la 3 la 24 de luni. Acest lucru le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a face cumpărături mai mici sau mai mari, ceea ce crește valoarea coșului de cumpărături și conversia pentru comercianți;

· Cu Mokka, comercianții beneficiază de o soluție omnichannel pentru magazinele online și fizice, ceea ce le permite să ofere o experiență de cumpărare unică pentru plățile amânate oriunde și oricând își achiziționează clienții produsele;

· Am simplificat procesul de înscriere cu ajutorul plug-in-urilor și al interfețelor de programare a aplicațiilor noastre (API-uri) astfel încât implementarea Mokka este mai ușoară ca niciodată;

· Avem aplicația mobilă Mokka pentru cumpărători, ceea ce ne permite să promovăm comercianții și să le aducem trafic nou și de calitate superioară;

· Cabinetul Mokka pentru comercianți este o unealtă excelentă pe care o oferim retailerilor pentru a-și gestiona conturile, cererile de rambursare și retur și pentru a accesa date analitice privind comenzile cu Mokka în timp real;

· Suntem prezenți în cele mai importante piețe din CEE, ceea ce înseamnă că putem lucra cu jucători regionali și internaționali pentru a oferi un serviciu consistent în mai multe țări.

Lucrăm în fiecare zi pentru a ne asigura că suntem cel mai bun partener pentru comercianți, investind în infrastructura noastră, integrări etc. Cu Mokka, partenerii pot fi siguri că au cel mai bun și cel mai fiabil partener pentru clienții lor.

5. Aplicația Mokka oferă o funcție suplimentară pentru clienții magazinelor. Lucrați la noi funcționalități? Cum vor transforma acestea experiența de cumpărare?

Mokka oferă o serie de funcționalități prin intermediul aplicației mobile pentru iOS și Android, care reprezintă portalul principal pentru relația cu clienții săi. Totul în aplicația noastră este intuitiv și simplu de utilizat. Clienții pot găsi ușor limita de cheltuieli disponibilă pentru achiziții, pot descoperi magazinele în care este disponibilă Mokka, pot accesa reduceri și oferte speciale pentru magazinele lor preferate. De asemenea, pot verifica achizițiile și programul de plată și pot să-și alimenteze conturile Mokka. Curând, implementăm servicii suplimentare în aplicație care sperăm să fie populare, spre exemplu, notificări suplimentare - pentru a primi remindere despre plățile viitoare, avans de numerar, solicitări de creștere a limitelor și opțiunea de amânare a plății timp de până la 1 lună. Sunt planificate multe alte servicii pentru aplicație, care vor fi implementate în următoarele 6-12 luni.

6. „Buy Now Pay Later” înregistrează o dezvoltare accelerată în întreaga lume. Credeți că această tendință va continua?

„Cumperi acum, plătești mai târziu” este un serviciu de plată amânată care a crescut foarte mult în întreaga lume în ultimii 5-7 ani datorită atracției puternice pe care o are asupra clienților mai tineri, din Generația Z și Millenials. Când comercianții le oferă cumpărătorilor opțiunea de a amâna plățile pentru achiziții cu serviciul „Cumperi acum, plătești mai târziu”, pot capitaliza vânzări suplimentare semnificative pentru afacerea lor. De exemplu, cu Mokka, cheltuielile medii pe care le face un client cu BNPL sunt de 2-3 ori mai mari decât cele obișnuite, iar conversia traficului poate crește cu până la 25-30%. Consumatorii au un interes puternic pentru soluții de plată mai flexibile, iar comercianții oferă din ce în ce mai mult astfel de opțiuni de plată noi pentru a stimula creșterea.

Consider că există motive fundamentale pentru a afirma că gradul de acceptare a serviciului „Cumperi acum, plătești mai târziu” va continua să crească, în special în CEE. În primul rând, în CEE, comerțul online continuă să înregistreze creșteri „double digit” - Polonia, România și Bulgaria încă au un potențial mare de creștere pentru comerțul electronic. În al doilea rând, plata ramburs este încă răspândită datorită faptului că mulți dintre clienți nu au încă încredere în magazinele online pentru a plăti în avans comenzile lor. Astfel, comercianții sunt interesați să reducă costul plății ramburs, iar „Cumperi acum, plătești mai târziu” este o soluție pentru a realiza acest lucru, deoarece consumatorii plătesc doar după ce primesc bunurile. În cele din urmă, în CEE, consumatorii sunt interesați de BNPL nu numai din cauza problemelor de încredere legate de comenzile online, ci și pentru că vor planuri de plată mai flexibile pentru a amâna plățile. „Cumperi acum, plătești mai târziu” este o soluție excelentă pentru aceasta. Deci, consider că există fundament solid pentru ca BNPL să crească în CEE, unde este încă un serviciu foarte nou și unde conștientizarea începe să capete amploare.

7. Există trenduri similare pe piața BNPL din Europa Centrală și de Est?

Da, există tendințe similare în piața BNPL din Europa Centrală și de Est (CEE). În ultimii ani, piața BNPL a crescut rapid în regiunea CEE, alimentată de creșterea comerțului electronic și de popularitatea tot mai mare a metodelor alternative de plată. Consumatorii din CEE se bazează tot mai mult pe soluții BNPL ca modalitate de a amâna plățile pentru achizițiile lor, mai ales în țările cu un procent mai mare de plăți în numerar la livrare.

Potrivit unui raport recent al Euromonitor International, se preconizează că piața BNPL din CEE va crește la o rată anuală compusă de peste 30% între 2021 și 2025, depășind ratele de creștere ale cardurilor de credit tradiționale și ale altor metode de plată. Această creștere este susținută de factori precum numărul tot mai mare de cumpărători online din regiune, preferința tot mai mare pentru opțiuni de plată în rate și extinderea furnizorilor de soluții BNPL, cum ar fi Mokka, ce oferă soluții de plată inovatoare și flexibile clienților din regiune.

8. Observați vreo schimbare în profilul utilizatorilor Mokka în țările unde serviciul este disponibil?

Clienții Mokka din CEE sunt foarte asemănători cu cei care utilizează BNPL în întreaga lume. Aceștia sunt în principal clienți mai tineri (Generația Z / Millenials) care sunt cumpărători activi, care se simt confortabili cu mediul digital și online, sunt interesați de oferte valoroase și de soluții de plată mai flexibile. Aceștia tind să folosească BNPL atât pentru achizițiile mai mici, de exemplu obiecte și accesorii vestimentare, cât și pentru achizițiile mai mari, cum ar fi electronice, electrocasnice și călătorii.

9. Se poate spune că BNPL reprezintă viitorul în e-commerce?

Deși BNPL a câștigat o popularitate semnificativă în ultimii ani și prezintă o tendință în creștere în industria de e-commerce, ar fi o exagerare să se spună că reprezintă viitorul comerțului electronic.

Cu toate acestea, BNPL devine din ce în ce mai mult o parte importantă a experienței de cumpărare online. Prin activarea soluțiilor BNPL, comercianții pot atrage mai mulți clienți, pot reduce rata de abandon a coșului de cumpărături și pot crește valoarea medie a comenzii. În plus, BNPL poate fi deosebit de atractiv pentru consumatorii mai tineri, care preferă să aibă opțiuni de plată mai intuitive decât soluțiile tradiționale oferite de bănci.

Pe măsură ce industria de comerț electronic continuă să evolueze și preferințele clienților se schimbă, este probabil ca aceștia să aștepte ca retailerii să ofere BNPL ca metodă de plată, astfel încât lipsa acestuia să fie un dezavantaj.

10. Considerați că industria BNPL are nevoie de reglementări suplimentare pe lângă cele existente în prezent?

Ca business, operăm întotdeauna în cadrul mediului reglementat din fiecare țară, respectând legislația privind protecția consumatorilor, finanțarea lor și protecția datelor. Lucrăm cu autoritățile de reglementare pentru a ne asigura că serviciile noastre sunt sustenabile și durabile. Lucrăm, de asemenea, cu birourile de credit naționale din fiecare piață.

Este important pentru Banca Națională a României să se asigure că nu apar soluții BNPL nereglementate pe piața din România, așa cum s-a întâmplat în alte piețe, ceea ce poate perturba încrederea consumatorilor pentru astfel de servicii.

11. Ați declarat că doriți să transformați România într-un hub regional. Ce avantaje ați identificat pe această piață?

Am anunțat acum un an intenția noastră de a construi un Hub IT în România. Și am pus deja în aplicare acest plan, angajând o echipă de lideri și dezvoltatori IT locali. Obiectivul este să continuăm să dezvoltăm capacitățile IT locale și, de asemenea, să ne extindem rețeaua de furnizori IT din România.

Observăm un ecosistem tech puternic la nivel local, oameni talentați și pe această bază putem construi. De asemenea, vedem multă deschidere pentru noi soluții și moduri de lucru. Aceasta este o perspectivă care ne entuziasmează și credem că echipa noastră IT din România va putea dezvolta o capacitate puternică pentru a servi întreaga regiune CEE.

12. Care sunt cele mai populare produse financiare ale Mokka în rândul clienților săi?

Mokka este cunoscut pentru claritatea și flexibilitatea serviciului său de tip „Cumperi acum, plătești mai târziu”. Cu Mokka, clienții pot plăti atât în magazinele online, cât și offline și au mereu opțiunea de a alege planul de plată care li se potrivește cel mai bine - de la plata în 30 de zile până la plăți în rate de la 3 până la 24 de luni. Astfel, clienții pot face atât achiziții mici, cât și achiziții mai mari și își pot personaliza planul de plată în funcție de bugetul lor.

Aplicația noastră mobilă pentru cumpărători are și câteva funcții interesante pe care clienții le iubesc. De exemplu, limita Mokka - clienții știu mereu cât au disponibil pentru cheltuieli. Reîncărcarea ușoară în aplicația noastră mobilă face simplă adăugarea de bani în contul Mokka folosind carduri, numerar sau transfer bancar. În plus, avansul în numerar, care este disponibil doar pentru clienții calificați în aplicația noastră, este foarte popular printre utilizatorii Mokka.

13.Care sunt obiectivele companiei pentru anul în curs?

Obiectivele noastre pentru restul anului sunt să atragem unii dintre cei mai importanți comercianți din CEE și facem deja progrese remarcabile în această direcție. De asemenea, avem o gamă puternică de produse care urmează să fie lansate. Evidențiez câteva dintre acestea: următoarea versiune a cabinetului de control pentru comercianți, noi caracteristici pentru cumpărători, cum ar fi Cash Advance, cardul virtual Mokka, Snooze etc.

Anticipăm că vom crește foarte mult baza noastră de clienți și volumele de tranzacționare și vom construi o notorietate mai puternică a brandului pe toate piețele noastre principale.

14.Cum intenționează compania să continue inovațiile și procesul de îmbunătățire a serviciilor BNPL în viitor?

Compania noastră deja are o ofertă foarte bună pentru comercianți și consumatori, care este mult înaintea celor ale competitorilor noștri, oferind check-out adaptiv, soluții omnichannel, plug-in-uri și opțiuni de promovare pentru comercianți. Pentru cumpărători, avem o aplicație mobilă interesantă, în care aceștia pot accesa nu numai serviciile BNPL, ci și cele mai bune oferte și alte facilități de interes, cum ar fi avansul în numerar, alerte etc.

Cu toate acestea, continuăm să lucrăm la îmbunătățirea serviciilor și funcționalităților Mokka pentru comercianți și cumpărători. Menționez câteva aspecte:

· Dezvoltăm o gamă de noi plug-in-uri pentru cele mai importante platforme de comerț electronic, astfel încât tot mai mulți comercianți să poată adăuga mai simplu Mokka la check-out-ul lor. Acestea includ proiecte cu Shoper în Polonia, CloudCart în Bulgaria, ContentSpeed în România, printre altele.

· Continuăm să îmbunătățim cabinetul nostru pentru comercianți, astfel încât toate interacțiunile cu aceștia să poată fi gestionate prin intermediul panoului și să nu necesite alte interacțiuni sau raportări manuale. De exemplu, am automatizat returnarea/rambursarea comenzilor prin intermediul panoului - care sunt cele mai importante pentru comercianți.

· Pentru cumpărători, continuăm să inovăm experiența în aplicația mobilă, adăugând funcții interesante, cum ar fi oferte personalizate, snooze, avans în numerar, card virtual și multe altele.

Datorită obiectivelor noastre și extinderii poziției în mai multe țări, suntem în măsură să continuăm să investim în tehnologie și funcționalități. Acest lucru este foarte dificil de realizat dacă ești prezent doar într-o singură țară, deoarece nu poți scala. Avem, de asemenea, o viziune clară asupra produsului, iar acest lucru este absolut necesar pentru a putea ieși în evidență.

