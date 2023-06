IPO-ul Hidroelectrica, cel mai important eveniment economic din perioada următoare pentru România

IPO-ul Hidroelectrica va fi cel mai important eveniment economic din perioada următoare pentru România, susține Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București (BVB).

„IPO-ul (Oferta Publică Inițială n.r.) istoric al Hidroelectrica va fi cel mai important eveniment din perioada următoare pentru România din punct de vedere economic şi al capitalului de imagine pe care îl putem consolida în rândul marilor investitori internaţionali. Listarea la bursă a companiei Hidroelectrica va fi posibilă după încheierea cu succes a celui mai mare IPO realizat vreodată în România şi va fi unul dintre cele mai mari IPO-uri realizate la nivel global în această perioadă. Este o tranzacţie foarte importantă pentru România cu implicaţii semnificative, inclusiv în ceea ce priveşte promovarea de către MSCI la statutul de Piaţă Emergentă, şi credem cu tărie în succesul acestei listări", a spus Adrian Tănase, informează Agerpres.

În același timp, Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, consideră că succesul unei oferte de dimensiunea Hidroelectrica va contribui semnificativ la creşterea încrederii antreprenorilor locali şi a investitorilor în potenţialul pieţei de capital.

„Opt milioane de români vor putea beneficia de listarea Hidroelectrica prin intermediul participaţiilor care vor deţinute de fondurile de pensii private şi o numeroasă comunitate investiţională va putea investi direct în companie, beneficiind astfel de toate avantajele unei societăţi listate la cota bursei. Reputaţia Hidroelectrica şi dimensiunea foarte mare anticipată a tranzacţiei arată că bursa locală a atins un nivel ridicat de maturitate şi atractivitate. Succesul unei oferte de dimensiunea Hidroelectrica va contribui semnificativ la creşterea încrederii antreprenorilor locali şi a investitorilor în potenţialul pieţei de capital. Listarea la bursă deschide noi oportunităţi, inclusiv pentru românii care doresc să cumpere şi să deţină acţiuni la una dintre companiile strategice ale României", a declarat Radu Hanga.

Cu cât a crescut numărul investitorilor la Bursă

Numărul investitorilor de pe piaţa de capital din România a continuat să crească şi a ajuns la finalul primului trimestru din 2023 la peste 141.000 de investitori, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI).

Prin comparaţie, în 2019 erau aproape 54.000 de investitori.

Acest lucru înseamnă o creştere de 160% realizată într-un ultimii cinci ani.

Mai mult, cifra de 141.000 de investitori reprezintă un maxim istoric pentru piaţa de capital din România.

În ceea ce priveşte lichiditatea, per ansamblu se poate constata că valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 7,5 miliarde lei, echivalentul a 1,5 miliarde euro, însă această cifră este în scădere cu 24% faţă de primele cinci luni ale anului trecut, pe fondul aşteptărilor investitorilor privind viitoarele IPO-uri anunţate la BVB, dintre care cel mai semnificativ eveniment corporativ îl reprezintă anticipata listare a Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România.

Listarea Hidroelectrica

Pe data de 6 iunie, Hidroelectrica a anunţat intenţia Fondului Proprietatea de a desfăşura o ofertă publică iniţială având drept obiect acţiuni ordinare existente. Astfel, societatea intenţionează să aplice pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti. Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Admiterea la tranzacţionare este de aşteptat să aibă loc în luna iulie 2023, iar acţiunile vor fi incluse în indicele BET al BVB.

Pe acest subiect, Comisia Europeană a informat, citată joia trecută de Reuters, că România ar putea să nu îndeplinească regulile anexate la finanţarea UE de miliarde de euro dacă cel puţin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listată luna aceasta.

Acţiunile societăţii sunt deţinute de Ministerul Energiei (80,06%) şi de Fondul Proprietatea (19,94%). Fondul a deţinut o participaţie minoritară în Hidroelectrica încă de la înfiinţare, în 2005.

Fostul ministrul al Energiei, Virgil Popescu, a reacționat după anunțul Comisiei Europene precizând: „Listarea Hidroelectrica este în linie dreaptă. Hidroelectrica, să ştiţi, este cea mai valoroasă companie românească. Dacă nu mă înşel, are active de 56 de miliarde de lei, a depăşit chiar şi OMV Petrom. Este prima companie românească şi sunt convins că va fi un real succes. Nu vă pot da date, nu că nu aş şti date, dar nu vă pot da date... Ceea ce trebuie spus, pentru că nu vreau să se speculeze, este că statul român nu listează nimic din pachetul de 80% pe care îl are, ci Fondul Proprietatea îşi listează probabil întreaga participaţie pe care o are. O listează pe bursă, dar nu va putea lista sub 15%, pentru că aşa a aprobat Adunarea Generală a Acţionarilor. Mi-e greu să cred că nu există cerere în piaţă, dar tot teoretic vă pot răspunde că, în momentul în care 19% se va regăsi pe Bursă, o parte se duce către alţi acţionari, o parte rămâne la Fondul Proprietatea pe Bursă. Asta înseamnă că 19,9% din Hidroelectrica este pe Bursă".