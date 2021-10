Un ciot de 4 km din centura Satu Mare, inclusiv Podul peste Someş, se deschide circulaţiei. Când ar putea fi gata toţi cei 20 de kilometri

„Această variantă ocolitoare de 20 de km (12 km profil 2+2 benzi şi 8 km profil 1+1) a reprezentat unul dintre principalele proiecte pe care mi le-am asumat în mandatul de ministru că le voi pune în circulaţie în acest an.

Am monitorizat îndeaproape stadiul lucrărilor, am purtat nenumărate discuţii cu Compania de Drumuri, cu constructorul italian şi cu cei responsabili de deblocarea relocării utilităţilor de pe traseu şi am finalizat exproprierile suplimentare, iar colegii mei au făcut numeroase vizite în teren pentru a transmite clar mesajul nostru.

Mă bucur că mesajul a fost înţeles, constructorul a turat motoarele în această vară şi a recuperat din întârzierile acumulate în ultimii 3 ani de şantier.

Acest prim sector deschis traficului este extrem de important pentru tranzitarea municipiului, însă el trebuie pus în valoare prin finalizarea tuturor tronsoanelor aflate acum în stadiu avansat.

Mă aştept ca până la finalul acestui an să se circule pe întreaga centură”, a informat fostul ministru.