Administraţia Prezidenţială: România, promovată ca destinaţie atractivă de business prin ascensiunea în categoria pieţelor emergente

Promovarea la statutul de piaţă emergentă este o „realizarea excepţională pe care comunitatea financiar-bancară din România, dar şi economiştii implicaţi trebuie să o valorifice aşa cum se cuvine, cu determinare, cu viziune şi în spiritul ideilor economice sănătoase”, arată mesajul preşedintelui.

Potrivit lui Klaus Iohanni,s promovarea României la statutul de piaţă emergentă este nu doar o performanţă istorică în sine, ci şi o confirmare a potenţialului de dezvoltare de care economia noastră dispune.

„Sper ca acest nou statut să se transpună în creşterea capitalizării bursiere, pentru ca ţara noastră să devină un jucător important pe pieţele financiare din regiune, tot mai dinamice şi mai competitive. Cu toţii ne dorim să vedem mai mult capital românesc listat la bursă şi tot mai multe companii care să apeleze la piaţa de capital pentru a-şi finanţa proiectele de investiţii. Putem spune că astăzi începe marea provocare pentru sistemul nostru financiar şi pentru actorii care formează arhitectura acestuia, ASF, Bursa de Valori Bucureşti, societăţile de investiţii financiare şi alţi actori. Aveţi un rol deosebit de important pentru piaţa românească de capital, în special în ceea ce priveşte posibilitatea de a oferi companiilor condiţii cât mai atractive din punct de vedere financiar, capabile să motiveze şi să conducă la listarea cât mai multor firme la bursă. Totodată este foarte important ca cetăţenii să beneficieze de un sistem financiar modern, prin produse financiare cât mai avantajoase, uşor de accesat şi de gestionat”, arată mesajul preşedintelui.

Potrivit lui Klaus Iohannis, includerea României în rândul pieţelor emergente este un puternic semnal de încredere pentru investitori, un semnal de speranţă şi predictibilitate pentru întreprinzători prin creşterea capacităţii de finanţare.

„În plus, ascensiunea noastră în categoria pieţelor emergente are posibilitatea de a contribui la promovarea imaginii României ca destinaţie atractivă de business. Însă pentru a-şi proba eficienţa, piaţa de capital trebuie puternic integrată şi asimilată în economia şi viaţa noastră socială. Prin piaţa de capital se poate dezvolta capitalismul modern din zilele noastre şi tot piaţa de capital are potenţialul de a fi acel motor inteligent prin care România poate creşte spectaculos. Depinde doar de noi să fructificăm această oportunitate deosebită”, mai arată mesajul preşedintelui.