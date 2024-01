Inteligența Artificială Generativă va aduce o valoare economică globală de 6-8 trilioane de dolari

Inteligența artificială și alte tehnologii vor amplifica potențialul oamenilor și al organizațiilor de a atinge noi frontiere ale performanței în afaceri și nu numai, consideră specialiștii Accenture.

Lumea se află în mijlocul unei schimbări tehnologice de proporții, pe măsură ce inteligența artificială și alte tehnologii disruptive devin "Human by Design" - mult mai asemănătoare cu cea umană și mai intuitive pentru oameni - și deschid o nouă eră a productivității și creativității, conform raportului Technology Vision 2024, realizat de Accenture (NYSE: ACN). Studiul mai sugerează că, pe măsură ce crește capacitatea, accesibilitatea și integrarea în viața de zi cu zi a tehnologiilor centrate pe oameni, ne îndreptăm spre o lume în care tehnologia din jurul nostru va deveni omniprezentă, dar mai puțin vizibilă.

Studiul Accenture Technology Vision 2024: “Human by Design: How AI Unleashes the Next Level of Human Potential" analizează modul în care, după ani de inovație exponențială, tehnologia - în special inteligența artificială generativă - devine mai umană prin natura sa. Și, pe măsură ce tehnologia evoluează pentru a fi mai centrată pe om, aceasta generează posibilități substanțial mai mari pentru ca oamenii să își amplifice potențialul și să reinventeze afacerile. Conform studiului Accenture, inteligența artificială generativă are potențialul de a avea un impact asupra a 44% din toate orele de lucru din toate industriile, de a permite îmbunătățirea productivității în 900 de tipuri diferite de locuri de muncă și de a crea între 6 și 8 trilioane de dolari în valoare economică globală.

"Pe măsură ce inteligența artificială, computingul spațial și tehnologiile de detectare a corpului evoluează până la un punct în care tehnologia pare să imite capacitățile umane și să pară invizibilă, ceea ce va rămâne sunt oamenii - înzestrați cu noi abilități pentru a realiza lucruri pe care le considerau cândva imposibile", a declarat Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer la Accenture. "Această importantă schimbare în modul în care oamenii lucrează, trăiesc și învață va accelera un val de schimbări fără precedent în toate industriile, de la retail și divertisment la medicină și producție. Organizațiile care acționează acum pentru a-și reinventa activitatea și modul de lucru folosind tehnologii "Human by Design" vor redefini ceea ce înseamnă să fii lider în industrie."

Studiul identifică 4 tendințe cheie ale tranziției la tehnologiile "Human by Design":

• A Match Made in AI: Remodelarea relației noastre cu cunoașterea - crearea unei lumi în care datele sunt reorganizate în moduri care facilitează un raționament similar celui uman și chiar imită creativitatea. În loc să răsfoiască o mulțime de rezultate ale motoarelor de căutare, oamenii vor primi răspunsuri personalizate, sub forma unor sfaturi, a unei sinteze, a unui eseu, a unei imagini sau chiar a unei opere de artă. Căutarea devine sinteză. Iar liderii de afaceri care își reimaginează modul în care funcționează informația în cadrul organizației și le oferă oamenilor instrumente de utilizare a cunoștințelor bazate pe inteligență artificială vor realiza câștiguri exponențiale în materie de performanță și avantaje competitive.

• Meet My Agent: Ecosisteme pentru inteligența artificială - o lume în care agenții cu abilități de inteligență artificială lucrează în numele persoanelor și fac parte dintr-un ecosistem interconectat. Acești agenți automatizați nu numai că ne asistă și ne sfătuiesc, ci și iau măsuri decisive în numele nostru, atât în lumea fizică, cât și în cea digitală. Lucrând împreună, ei multiplică performanța colectivă a angajaților și generează o valoare imensă pentru companiile care aleg să se implice. 96% dintre executivi sunt de acord că valorificarea ecosistemelor de agenți AI va reprezenta o oportunitate semnificativă pentru organizația lor în următorii trei ani.

• The Space We Need: Crearea de valoare în noi realități - crearea de noi lumi imersive de interacțiune personală prin extinderea lumilor noastre fizice, 2D, în noi medii 3D create cu ajutorul tehnologiilor de computing spațial, metavers, gemeni digitali și AR/VR. Aceste noi locuri și experiențe vor fuziona lumile digitale și fizice, aducându-ne împreună în moduri noi, alimentând inovația și îmbunătățind modul în care lucrăm, trăim și învățăm. În retail, o treime (33%) dintre consumatori au indicat că folosesc sau ar fi interesați să folosească tehnologii sau dispozitive de computing spațial pentru a face cumpărături.

• Our Bodies Electronic: O nouă interfață umană - folosind tehnologii inovatoare, încorporate - cum ar fi dispozitivele portabile cu inteligență artificială, neurotehnologiile și urmărirea ochilor și a mișcărilor - pentru a ne înțelege mai bine pe noi, viețile și intențiile noastre și pentru a folosi aceste informații mai detaliate pentru a îmbunătăți modul în care lucrăm și trăim. 94% dintre executivi sunt de acord că tehnologiile de interfață umană ne vor permite să înțelegem mai bine comportamentele și intențiile, transformând interacțiunea om-mașină.

"Tehnologiile centrate pe om, cum ar fi inteligența artificială generativă, sunt pregătite să valorifice potențialul uman și să ofere o gamă impresionantă de beneficii pentru companii și societate, dar numai dacă adoptăm o abordare echilibrată, "Human by Design", care să garanteze că aceste tehnologii sunt utilizate în mod corect și responsabil", a adăugat Daugherty. Un procent de 93% dintre executivi sunt de acord cu faptul că, având în vedere evoluțiile tehnologice rapide, este mai important ca niciodată ca organizațiile să inoveze cu un scop.