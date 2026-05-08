INNOCONSTRUCT 2026: conferința care discută prezentul și definește viitorul construcțiilor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

14–15 mai 2026 | Nord Events Center by Globalworth | București Ediția a VI-a: Breaking Walls

Într-un moment în care sectorul construcțiilor este chemat să răspundă simultan unor presiuni majore — reglementări noi, costuri tot mai atent urmărite, nevoia de eficiență, digitalizare, sustenabilitate și colaborare reală între specialități — INNOCONSTRUCT 2026 este o invitație la maturizare profesională și la responsabilitate comună.

Pe 14 și 15 mai 2026, la Nord Events Center by Globalworth, INNOCONSTRUCT reunește lideri din administrație, companii de construcții, arhitectură, proiectare, tehnologie, educație, certificare și inovare pentru două zile de dialog aplicat despre viitorul construit al României. INNOCONSTRUCT 2026 nu e doar un eveniment de scenă, ci și un spațiu de lucru. Participanții nu vin doar să asculte, ci să contribuie: cu experiențe, întrebări, soluții, dificultăți reale și idei care pot deveni proiecte pilot, colaborări sau direcții de acțiune.

Înscrierile la eveniment se fac pe site-ul https://innoconstruct.ro/.

Organizat de Cluster TEC – Technology Enabled Construction, evenimentul ajunge anul acesta la cea de-a șasea ediție și își consolidează rolul de platformă principală de întâlnire pentru actorii care nu doar discută despre transformarea industriei, ci o pun în practică. Peste 400 de participanți, peste 40 de speakeri și un format de dezbatere fără precedent, pe care îl vor descoperi cei prezenți în sală.

Prima zi: actorii care modelează construcția inteligentă – beneficiarii, arhitecții și proiectanții, constructorii, inovatorii și dezvoltatorii de tehnologii

Panelul dedicat beneficiarilor ca artizani ai orașelor și clădirilor inteligente aduce în discuție felul în care se definește, încă din etapa de temă, calitatea unei investiții. Cum trecem de la cerințe funcționale la cerințe de performanță? Cum integrăm costul pe durata de viață a unei clădiri? Cum se schimbă modul în care administrația, dezvoltatorii și marii beneficiari privesc responsabilitatea investițiilor?

Urmează perspectiva arhitecților și proiectanților, într-un panel dedicat sustenabilității, circularității și calității experienței utilizatorului. Nu mai este suficient să proiectăm clădiri care „funcționează”. Miza devine proiectarea unor spații eficiente energetic, sănătoase, adaptabile, integrate în logica orașelor și capabile să răspundă unor standarde tot mai complexe.

Pentru constructori, discuția se mută în zona eficienței economice și a execuției. Cum se poate obține precizia necesară pentru a reduce risipa de resurse și amprenta de carbon? Ce nivel de standardizare și specializare este realist? Cum pot companiile să rămână profitabile și, în același timp, să investească în dezvoltare, digitalizare și inovare?

Ziua se încheie cu un panel dedicat tehnologiilor inovative: BIM, interoperabilitate, securitatea datelor, integrare GIS în BIM, inteligență artificială în construcții, fundații mono-pile, fațade ventilate, soluții de izolare termică și rezistență la foc. Nu ca exercițiu demonstrativ, ci ca instrumente concrete pentru transparență, trasabilitate, eficiență și decizii mai bune.

A doua zi: de la dezbatere pe marile teme la lucru aplicat pe 12 subiecte specifice

Dacă prima zi deschide temele mari, a doua zi le aduce mai aproape de practică, prin dezbateri, mese rotunde și grupuri de lucru pe teme care ating direct realitatea industriei: proiecte pilot cu cerințe BIM, construcții în domeniul sănătății, propuneri tehnice, reciclarea deșeurilor în construcții, fațade ventilate, sustenabilitate, competențe necesare în sector și corelarea cu practicile europene.

Una dintre temele puternice ale ediției din 2026 este nevoia de competențe noi. Digitalizarea, sustenabilitatea, economia circulară, certificarea, micro-certificarea și alinierea la practicile europene nu pot rămâne doar concepte în documente strategice.

Ele trebuie traduse în oameni pregătiți, procese clare, firme capabile să livreze și instituții care pot susține transformarea.

INNOCONSTRUCT 2026 vă invită să vă exprimați și să participați la dialog, pentru că, dincolo de materiale, utilaje, platforme digitale și standarde, construcțiile viitorului vor depinde de capacitatea oamenilor de a lucra altfel. Pentru a doua zi este necesară rezervarea locului la dezbaterea preferată dintre cele 12 dezbateri paralele.

O platformă construită împreună cu industria

Forța INNOCONSTRUCT vine și din faptul că evenimentul este susținut de companii și organizații care activează direct în transformarea sectorului. Parteneri precum BogArt, Construcții Erbașu, CDS, Concelex și WEMAT, alături de companii din zona de tehnologie, proiectare, inginerie, materiale, servicii digitale și soluții pentru construcții, contribuie la consolidarea unei platforme în care dialogul este conectat la practică.

Dincolo de companiile care susțin dialogul, INNOCONSTRUCT se sprijină pe parteneriate puternice construite în timp cu Universitatea Tehnică de Construcții București, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Patronatul Societăților din Construcții, Casa Socială a Constructorilor, Ordinul Auditorilor Energetici din România, Asociația Inginerilor de Instalații din România, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, Ordinul Arhitecților din România și Clustero.

Pe 14 și 15 mai, la București, zidurile dintre discipline, organizații și decizii încep să cadă. Iar în locul lor poate apărea ceva mult mai valoros: o comunitate dinamică de oameni care construiesc împreună.

INNOCONSTRUCT 2026 – Breaking Walls 14–15 mai 2026 | Nord Events Center by Globalworth | București Organizator: Cluster TEC – Technology Enabled Construction Contact: office@clustertec.ro

