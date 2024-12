În ce țări se vor construi fabrici de inteligență artificială: în proiect este implicată și România

Uniunea Europeană a selectat statele și asocierile de state care vor construi cele șapte fabrici de inteligență artificială din Europa, într-nul dintre proiecte fiind implicată și România.

Întreprinderea comună EuroHPC (EuroHPC JU) a selectat site-urile care vor găzdui primele fabrici europene de AI, care urmează să fie implementate anul viitor în toată Europa: în Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania și Suedia.

Cinci dintre site-urile de găzduire selectate vor implementa supercalculatoare noi, optimizate pentru inteligență artificială, în Finlanda, Germania, Italia, Luxemburg și Suedia. Între timp, Fabrica AI din Spania va rezulta din modernizarea sistemului EuroHPC, MareNostrum 5. Grecia, pe de altă parte, va înființa și va opera o fabrică de inteligență artificială asociată cu supercomputerul DAEDALUS, supercomputerul EuroHPC aflat în prezent în desfășurare în Grecia.

Fabricile de inteligență artificială din Spania și Finlanda vor include, de asemenea, o platformă experimentală, care va servi ca o infrastructură de ultimă oră pentru dezvoltarea și testarea modelelor și aplicațiilor inovatoare de inteligență artificială, precum și pentru promovarea colaborării în întreaga Europă.

Aceste prime șapte fabrici de inteligență artificială vor pune în comun resursele Uniunii Europene (UE) și naționale. Acesta reprezintă un efort de colaborare din 17 țări europene, cu multe consorții care implică mai multe țări participante.

Inițiativa EuroHPC AI Factories este concepută pentru a crea o rețea robustă și interconectată de hub-uri AI. Acționând ca ghișee unice, vor oferi startup-urilor AI, IMM-urilor și cercetătorilor asistență cuprinzătoare, inclusiv acces la resurse de calcul de înaltă performanță (HPC) optimizate pentru AI, formare și expertiză tehnică.

Selecția acestor șapte entități de găzduire, care vor opera noile fabrici AI în numele EuroHPC JU, va permite cercetarea și aplicațiile de ultimă oră, va oferi industriei acces la instrumente avansate AI și va stimula inovația în domenii precum sănătatea, energia și clima.

Mai multe informații despre fiecare fabrică sunt mai jos:

Finlanda (LUMI AI Factory)

Fabrica LUMI AI va consolida și va sprijini rolul în creștere al Europei ca inovator în domeniul inteligenței artificiale, oferind un mediu de calcul de clasă mondială (LUMI-AI) și acces la surse de date complet noi, împreună cu un centru de servicii și un grup de talente pentru a sprijini testele rapide. și dezvoltarea de noi soluții AI.

Sistemul va fi găzduit de CSC - Centrul IT pentru Știință și situat în Kajaani, lângă supercomputerul EuroHPC LUMI existent.

Consorțiul din spatele fabricii LUMI AI este condus de Finlanda, împreună cu alte 5 țări: Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Norvegia și Polonia.

Prin valorificarea ecosistemului LUMI stabilit și extinzându-l cu noi funcții concentrate pe AI, LUMI AI Factory va promova o comunitate AI înfloritoare care transcende granițele și sectoarele.

Noul sistem va aborda provocări cheie, cum ar fi accesibilitatea datelor și barierele de acces, aliniindu-se atât cu angajamentele naționale, cât și cu cele europene de a promova capabilitățile AI.

Germania (HammerHAI)

HammerHAI ( Hybrid and Advanced Machine Learning Platform for Manufacturing, Engineering, And Research @ HLRS ) va crea un ghișeu unic pentru utilizatorii de inteligență artificială din cercetarea academică și industrie, inclusiv un accent pe reducerea barierelor care împiedică în prezent start-up-urile, IMM-urile, și corporațiile mai mari de la utilizarea AI.

Coordonată de Centrul de calcul de înaltă performanță Stuttgart (HLRS) în colaborare cu un consorțiu puternic din Germania, compus din GWDG , BADW-LRZ , KIT și SICOS , noua fabrică AI va fi găzduită și amplasată în Stuttgart la sediul HLRS.

Proiectul va instala o infrastructură nouă, la scară largă, optimizată pentru inteligența artificială la HLRS, care oferă o platformă sigură, locală și de încredere pentru învățare automată, inteligență artificială și aplicații hibride HPC/AI.

Această arhitectură va valorifica tehnologiile de tip cloud care sunt binecunoscute în comunitatea AI, reducând obstacolele cu care se confruntă utilizatorii în migrarea și scalarea aplicațiilor AI existente din rețelele lor locale sau din alte servicii cloud. În plus, noua fabrică AI va oferi acces la șabloane de flux de lucru, modele pre-antrenate și seturi de date partajate.

HammerHAI va oferi suport flexibil, de la capăt la capăt pentru întregul ciclu de viață al AI, de la dezvoltarea modelului până la inferență, precum și asistență dedicată utilizatorilor și educație profesională continuă pentru a ajuta utilizatorii să dezvolte noi abilități.

Consorțiul va lucra, de asemenea, în cadrul ecosistemului AI german și european mai larg pentru a accelera inovația, a stimula creșterea economică și a sprijini dezvoltarea de noi produse și servicii bazate pe inteligență artificială.

Grecia (Pharos)

Pharos, noua fabrică greacă de inteligență artificială, își propune să exploateze DAEDALUS, supercomputerul EuroHPC aflat în prezent în desfășurare în Grecia.

Acesta își propune să abordeze nevoile naționale și europene de IA în sănătate, cultură și limbă și sustenabilitate (energie, mediu, climă), oferind asistență end-to-end pentru utilizatori (de la îmbunătățirea competențelor, furnizarea de seturi de date și formarea modelului AI până la sprijinul pentru inovarea în afaceri) și implicarea ecosistemului AI național și european.

Sistemul va fi gestionat și operat de Infrastructurile Naționale pentru Cercetare și Tehnologie GRNET SA, din Atena, Grecia, care funcționează sub egida Ministerului Grec al Guvernanței Digitale. Fabrica greacă de inteligență artificială Pharos este coordonată de un consorțiu de parteneri care include două organizații de cercetare, Centrul Național pentru Cercetare Științifică „Demokritos” și Athena , Universitatea Națională Tehnică din Atena și Fondul Național al Greciei.

O atenție specială va fi acordată implementării unui set de date și servicii AI care vor permite dezvoltarea fără întreruperi a produselor AI care sunt etice, de încredere și conforme cu Actul AI al UE și cu reglementările specifice sectorului.

Serviciile care necesită HPC vor interacționa cu infrastructura DAEDALUS pentru a permite resurse de calcul grele, resurse de stocare, programarea lucrărilor, conectivitate la rețea de mare viteză și stive de software gata de utilizare.

Italia (IT4LIA)

Bazându-se pe experiența Bologna Tecnopolo și a site-ului EuroHPC LEONARDO , IT4LIA va oferi o infrastructură AI de clasă mondială și un ecosistem coeziv pentru a reuni cercetători, dezvoltatori, startup-uri și IMM-uri, pentru a reduce decalajul dintre furnizorii de AI și potențialii utilizatori, cum ar fi administrație publică, studenți, mediul academic, IMM-uri și industrii.

Consorțiul IT4LIA AI Factory este coordonat de Italia, în colaborare cu Austria și Slovenia. Noul sistem va fi găzduit de CINECA Consorzio Interuniversitario și va fi localizat în Bologna, Italia.

IT4LIA AI Factory va reprezenta evoluția LEONARDO cu un nou supercomputer de top, optimizat pentru AI, către o infrastructură AI unică, ușor de utilizat și extrem de competitivă.

Din punct de vedere tehnologic, supercomputerul optimizat pentru AI va valorifica tehnologii de ultimă oră pentru a oferi o infrastructură de 4 ori mai puternică pentru aplicațiile standard și de 40 de ori mai puternică pentru sarcinile de lucru specifice AI (40+ ExaFlops Linpack de precizie mixtă).

Dintr-o perspectivă sistemică, IT4LIA se va concentra pe creșterea adoptării de soluții AI în sectoare cheie, și anume agroalimentare, securitate cibernetică, pământ și producție, prin valorificarea depozitelor de date externe și interne valoroase și a unei game vaste de servicii specifice sectorului și orizontale, împreună. cu o serie de inițiative de formare care vizează îmbunătățirea competențelor întregului ecosistem. Acest sprijin direcționat va fi crucial pentru a garanta că IMM-urile și actorii emergenti pot exploata pe deplin potențialul avansat de IA.

Luxemburg (Fabrica L-AI)

Fabrica AI din Luxemburg are scopul de a confirma poziția țării de lider european în inteligența artificială.

Conceput pentru a aborda provocările critice cu care se confruntă utilizatorii AI în sectoare strategice precum finanțele, spațiul, securitatea cibernetică și economia verde, AI Factory își propune să ofere integrare rapidă și suport personalizat tuturor întreprinderilor, în special startup-urilor și IMM-urilor.

În centrul său se află MeluXina-AI, un supercomputer optimizat pentru inteligență artificială, care ar oferi capabilități de calcul, date și conectivitate de neegalat.

Reunind expertiza Luxinnovation , Serviciul Național de Date Luxemburg (LNDS) , Universitatea din Luxemburg (Uni.lu) , Institutul Luxemburg de Știință și Tehnologie (LIST), sub coordonarea LuxProvide și susținut de parteneri naționali cheie, AI Factory este menit să amplifice angajamentul Luxemburgului față de inovare.

MeluXina-AI va fi găzduit și operat de LuxProvide și va fi situat în Bissen, lângă supercomputerul EuroHPC MeluXina existent.

Prin această inițiativă, Luxemburg dorește să urmărească în continuare agenda europeană privind transformarea digitală, susținând competitivitatea, inovația, reziliența și suveranitatea.

Spania (BSC AI Factory)

Fabrica BSC AI este o inițiativă comună a Spaniei, Portugaliei, Turciei și României, reprezentată, respectiv, de Centrul de Supercomputing din Barcelona (BSC-CNS) , Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT) , Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Türkiye (TÜBİTAK). ) , și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) .

Noul sistem va dezvolta și opera o nouă fabrică de AI și o infrastructură de calcul compatibilă cu IA, în serviciul ecosistemului de inovare AI al UE, pentru a permite adoptarea IA de către industrie, start-up-uri, IMM-uri și administrații publice.

Axată pe servicii pentru administrație publică, sănătate, farmaceutică și biotehnologie, finanțe și juridice, agricultură și climă, sectorul public, energie și comunicare și media, Fabrica BSC AI va fi construită pe trei piloni de bază, și anume:

dezvoltarea și operarea unui set cuprinzător de servicii de înaltă valoare orientate spre IA cu suport specializat, susținut de

modernizarea supercomputerului EuroHPC JU MareNostrum 5 pentru a include capabilități avansate de calcul AI cu un software AI dedicat și specializat și un depozit extins de date și completat de

crearea unei platforme experimentale unice, avansate, optimizate cu inteligență artificială, pentru testarea noilor tehnologii de calcul pe măsură ce acestea vin pe piață.

Fabrica BSC AI, care va moderniza sistemul EuroHPC MareNostrum 5 existent, va continua să fie găzduită și operată de Centrul de Supercomputing din Barcelona (BSC-CNS) și situată în Barcelona, ​​Spania.

Suedia (MIMER)

Fabrica suedeză de inteligență artificială - MIMER – va fi găzduită de National Academic Infrastructure of Supercomputing (NAISS) din Suedia la Universitatea Linköping , în colaborare cu Institutele de Cercetare din Suedia (RISE) .

MIMER va oferi un supercomputer dedicat AI de gamă medie, care acordă prioritate mecanismelor de acces în stil cloud și stocării la scară largă pentru date sensibile.

Fabrica suedeză de AI va construi în special sprijinul AI și expertiza de formare în științe ale vieții și îngrijirea sănătății, științe materiale, sisteme autonome și industria jocurilor de noroc, toate acestea fiind domenii de forță în Europa în general și în Suedia în special.

Ca parte a aplicațiilor cheie, proiectul se va concentra pe modele generative în biologia structurală și proiectarea medicamentelor, formarea pe scară largă în medicina personalizată și lucrul cu parteneri internaționali pentru a dezvolta modele de fundație de generație următoare care vor fi apoi ajustate pentru anumite aplicații industriale și academice.