Topul cartierelor din marile oraşe cu cele mai scumpe apartamente de vânzare. Unde poţi cumpăra cu 1.110 euro/mp

Bucureşti: În urma variaţiilor de preţ ce au avut loc trimestrul trecut, în clasamentul cartierelor bucureştene cu cele mai scumpe apartamente, format din aceleaşi zone exclusiviste din nordul şi centrul Capitalei, a avut loc o inversare de poziţii.

Astfel, pe primul loc în top a trecut zona Herăstrău - Nordului (unde preţurile s-au diminuat cu 0,9%, până la 2.710 de euro pe metru pătrat), aceasta surclasând Kiseleff - Aviatorilor (unde a avut loc o scădere de 6,6%, până la 2.630 de euro pe metru pătrat util). Următoarele locuri sunt ocupate tot de Dorobanţi - Floreasca (cu un plus de 4,5%, până la 2.390 de euro pe metru pătrat), Aviaţiei (+1,5%, până la 2.210 euro pe metru pătrat) şi Dacia - Eminescu (unde pretenţiile vânzătorilor s-au majorat cu 4,4%, până la 2.070 de euro pe metru pătrat).

Cluj-Napoca: În Cluj-Napoca, clasamentul zonelor cu cele mai scumpe apartamente s-a menţinut, practic, neschimbat în al doilea trimestru din 2021. Arealul central şi ultracentral se situează, în continuare, pe prima poziţie, cu o medie de preţ de 2.250 de euro pe metru pătrat util (un avans de 2% faţă de cele trei luni anterioare), următoarele locuri fiind ocupate, la fel ca în cele trei luni anterioare, de Plopilor (+3,2%, până la 2.070 de euro pe metru pătrat), Gheorgheni - Andrei Mureşanu (unde a avut loc un avans de 4%, până la 2.050 de euro pe metru pătrat util), apoi de Bună Ziua - Europa - Calea Turzii (cu un avans trimestrial de 5,8%, până la 2.020 de euro pe metru pătrat) şi, respectiv, Zorilor (în condiţiile unei creşteri de 5,5%, până la o valoare medie de 2.000 de euro pe metru pătrat).

Timişoara: În oraşul din sud-vestul ţării, topul cartierelor cu cele mai scumpe apartamente disponibile spre vânzare a suferit anumite modificări în T2 2021, comparativ cu cele trei luni anterioare. Astfel, primul loc este ocupat în continuare de arealul Ultracentral - Medicină - Piaţa Unirii (cu un avans de 3%, până la 1.620 de euro pe metru pătrat util pentru un apartament), acesta fiind urmat de Central - Bălcescu - Take Ionescu - Piaţa Maria (cu 1.410 euro pe metru pătrat, în condiţiile unui recul trimestrial de 0,4%), la egalitate cu Complex Studenţesc - Dacia - Elisabetin - Olimpia - Stadion (cu 1.410 euro pe metru pătrat, după un avans de 1,9%), în vreme ce Torontalului (+4,5%, până la 1.390 de euro pe metru pătrat) a surclasat Circumvalaţiunii (-0,7%, până la 1.370 de euro pe metru pătrat).

Braşov: În condiţiile unui avans trimestrial de 4% a valorii medii de listare, până la 1.780 de euro pe metru pătrat util, în Drumul Poienii pot fi găsite, în continuare, cele mai scumpe apartamente din oraşul de la poalele Tâmpei; ecartul faţă de zona Schei - Stupini s-a micşorat, însă, considerabil, aceasta din urmă consemnând un avans trimestrial de 18,6%, până la 1.700 de euro pe metru pătrat. Următoarele poziţii în top sunt ocupate în continuare de arealul Centrul Istoric - Centrul Civic - Ultracentral - Dealul Cetăţii (+7,5%, până la 1.500 de euro pe metru pătrat), apoi de Central - Braşovul Vechi - Blumana - Aurel Vlaicu (cu o medie de 1.400 de euro pe metru pătrat, după un plus de 5,1% la trei luni) şi, în fine, de zona Tractorul - 13 Decembrie (cu o medie de preţ de 1.370 de euro pe metru pătrat, în urma unei creşteri de 5,3% la trei luni).

Constanţa: În oraşul de la malul mării, cele mai scumpe apartamente pot fi găsite tot în arealul Faleză Nord - Trocadero - City Park Mall - Capitol – Delfinariu: o asemenea unitate locativă poate fi achiziţionată aici cu 1.560 de euro pe metru pătrat util, în urma unui avans de 6% faţă de cele trei luni anterioare. Următoarele două locuri din clasament sunt ocupate de Tomis III - Dacia - Tomis II - Brotăcei - Tomis I (cu un avans de 3,4%, până la 1.350 de euro pe metru pătrat), care a devansat Central - Ultracentral - Peninsula (un plus de 2%, până la 1.340 de euro pe metru pătrat). Următoarele două zone din clasament nu se mai situează, însă, pe o poziţie de egalitate, Tomis Nord - Inel II - Inel I - Primo - Far (un plus de 3,4%, până la 1.330 de euro pe metru pătrat) depăşind Casa de Cultură - Tomis Plus (un avans de 1,1%, până la 1.300 de euro pe metru pătrat).

Iaşi: În capitala Moldovei, cele mai scumpe apartamente disponibile spre vânzare pot fi găsite tot în arealul Centru Civic - Gară - Central – Ultracentral, care a înregistrat un avans de 5,3% în T2 2021, până la o valoare medie de listare de 1.450 de euro pe metru pătrat util. În zona Podul de Fier - Moara de Vânt, preţurile solicitate s-au majorat cu 2,5%, până la 1.350 de euro pe metru pătrat, iar în Copou a avut loc un avans de 4,1%, până la 1.250 de euro pe metru pătrat. Pe locul al patrulea în clasamentul la nivel de oraş se află tot Tătăraşi - Tudor Vladimirescu (cu un avans de 0,7% la trei luni, până la 1.150 de euro pe metru pătrat), în vreme ce zona Alexandru cel Bun - Dacia a fost iarăşi scoasă din clasament de Podu Roş (cu un avans de 3,5%, până la 1.110 de euro pe metru pătrat).