Nordis Mamaia, un resort de cinci stele unde poţi cumpăra o cameră, iar dezvoltatorul îţi plăteşte chirie lunar

Potrivit unia dintre acţionarii acestui complex, Vladimir Ciorbă, proiectul NORDIS MAMAIA este unic în ţara noastră, nu doar pentru că va fi cel mai mare hotel de leisure din România şi din Europa, ci şi pentru că a fost adus superlativul absolut al luxului în piaţa imobiliară şi hotelieră.

„Am plecat de la un raţionament: „Ce îi lipseşte staţiunii Mamaia, de exemplu, centrul luxului din turismul românesc? Simplu: şi mai mult lux”. Am pariat pe acest raţionament şi nu am greşit. Piaţa a decis, nu noi. Noi am ştiut să o înţelegem şi să o ascultăm.”, a transmis reprezedntantul Nordis Mamaia, într-un interviu acordat Qmagazine.

Conform acestuia, în 2017-2018 vânzările NORDIS atingeau câteva milioane de euro, însă în prezent au depăşit o sută de milioane de euro.

„Nu există o formulă specială de vânzări. Produsul NORDIS s-a vândut singur. Clienţii noştri au ales 5 stele NORDIS pentru apartamentele lor de vacanţă. Poate că un detaliu important a fost acela că a cumpăra un apartament în acest complex înseamnă nu doar o cheltuială, ci şi o sursă de venit. Proprietarul poate cumpăra o cameră de hotel pe care apoi să o închirieze dezvoltatorului, care o va folosi în regim hotelier pentru turişti.”, a transmis Vladimir Ciorbă.

Practic, proprietarul investitor primeşte, lunar, o chirie fixă, chiar şi în perioadele în care nu există flux de clienţi. Astfel, acesta nu mai este nevoit să se ocupe de sarcinile conexe, cum ar fi întreţinerea spaţiului achiziţionat sau închirierea către turişti. Investitorii care optează pentru acest concept pot vedea valoarea proprietăţii lor crescând.

„Noi am calculat un randament garantat de 7% pe an, având în vedere suma investită, distribuită în 12 tranşe lunare. Beneficiarul câştigă proprietatea unui imobil de primă calitate, iar noi preluăm misiunea de a-i finanţa achiziţia, vânzând folosinţa bunului pentru perioadele „moarte” în care proprietarul nu are nevoie de el.”, explică acţionarul Nordis.

„VREM CA TURIŞTII SĂ VINĂ LA MARE 12 LUNI PE AN”

Utilizarea complexului hotelier în afara sezonului estival reprezintă o mare provocare pentru turismul românesc, spune Vladimir Ciorbă. „Soluţia găsită de noi are nişte costuri asociate pe care nu oricine este dispus să le plătească. Conceptul unui complex precum NORDIS, deschis doar în lunile iulie şi august, este o „lipsă de imaginaţie” nepermisă în asemenea investiţii. Oamenii vor să se simtă bine tot anul”, transmite reprezentantul Nordis Mamaia.