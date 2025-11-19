search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Exxon se alătură Chevron în intenția de a cumpăra active ale Lukoil

Publicat:

Gigantul petrolier american Exxon Mobil s-a alăturat rivalului Chevron Corp în analizarea opțiunilor de cumpărare a unor părți ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil active internaționale, au declarat surse familiarizate cu situația.

Benzinărie Lukoil
Exxon se alătură Chevron în intenția de a cumpăra active ale Lukoil. Foto Shutterstock

Exxon analizează opțiuni pentru activele Lukoil din Kazahstan, unde atât firma americană, cât și cea rusă dețin participații în zăcămintele Karachaganak și Tengiz, au declarat sursele. Chevron, un alt partener în aceste active, studiază, de asemenea, opțiuni de cumpărare a acestora, a relatat Reuters.

Exxon ar putea studia, de asemenea, o potențială ofertă pentru zăcământul West Qurna 2 din Irak, operat de Lukoil și care este cel mai valoros activ al firmei ruse, au declarat două dintre surse. Compania americană a fost mult timp operatorul proiectului vecin West Qurna 1 înainte de a se retrage anul trecut.

Exxon a refuzat să comenteze.

Lista potențialilor ofertanți pentru activele globale ale Lukoil a crescut de când Trezoreria SUA a dat vineri permisiunea companiilor să înceapă discuțiile cu Lukoil. Autorizația este valabilă până pe 13 decembrie.

Bloomberg a relatat marți despre interesul Exxon și al Abu Dhabi National Oil Company pentru activele Lukoil.

Firma americană de capital privat Carlyle se numără printre cei care explorează opțiuni de cumpărare a activelor externe ale Lukoil, au declarat surse pentru Reuters săptămâna trecută.

Lukoil deține trei rafinării în Europa, participații la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de stații de alimentare cu amănuntul în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Activele străine ale companiei extrag aproximativ 0,5% din petrolul global, conform declarațiilor din 2024.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Fondul american de private equity Carlyle explorează opţiuni de cumpărare a activelor din străinătate ale Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse.

Lukoil deţine trei rafinării în Europa, participaţii la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria şi sute de benzinării în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Lukoil deţine o participaţie de 13,5% la câmpul petrolifer Karachaganak şi 5% la câmpul petrolifer Tengiz din Kazahstan, printre acţionarii cărora se numără şi Chevron, Exxon Mobil, Eni şi Shell. Cele două câmpuri petrolifere reprezintă principala sursă de ţiţei pentru conducta CPC, care transportă peste 1,6 milioane de barili de ţiţei pe zi, sau 1,5% din cererea globală de petrol, către pieţele globale prin Rusia.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 320 de staţii de distribuţie.

