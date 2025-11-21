search
Generația tânără, tot mai îngrijorată de costul vieții

0
0
Publicat:

Tinerii de până în 35 de ani trăiesc cu un nivel ridicat de stres şi anxietate, cele mai mari îngrijorări fiind generate de costul vieţii și de imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neprevăzute, potrivit unui studiu de specialitate.

Un tânăr își ține mâna la frunte, îngrijorat de situația sa financiară
Tinerii, foarte îngrijorați din cauza costului vieții. Foto Shutterstock

Potrivit acestuia, peste 75% dintre tineri declară că se confruntă cel puţin de câteva ori pe săptămână cu stres şi stări de anxietate, iar pentru aproape 3 din 10 stările sunt însoţite şi de manifestări fizice precum dureri de cap, palpitaţii sau probleme de somn, arată sondajul realizat în rândul a 1.102 respondenţi, despre stresul şi anxietatea generaţiei Z.

Cele mai mari îngrijorări sunt generate de costul ridicat al vieţii (79,3%) şi de imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neaşteptate şi o situaţie financiară mai bună pe termen lung (48,2%).

Când se gândesc la viitorul lor, 6 din 10 respondenţi spun că simt nesiguranţă şi anxietate, grijile fiind generate de situaţia financiară personală (48,8%), de perspectivele financiare în viitor (37,9%), de presiunea socială (36,2%), dar şi de starea de sănătate personală sau a familiei (31%). La polul opus, viitorul e privit cu optimism de 17,2% dintre tinerii din generaţia Z şi numai unul din zece are siguranţă şi linişte când vine vorba de perspectivele personale.

Peste 43% dintre respondenţii Gen Z înţeleg că nu pot controla ce le rezervă viitorul, aşa că se concentrează pe gestionarea stresului şi anxietăţii. Cei mai mulţi aleg să lucreze la echilibrul emoţional, fie prin timp petrecut cu familia şi prietenii (58,6%), fie prin activităţi de relaxare (39,6%) şi sport (37,9%), mai arată sondajul.

Generaţia Z nu este o generaţie fragilă, ci una lucidă

Pe de altă parte, aproape 4 din 10 se tem că li se poate întâmpla oricând ceva neaşteptat şi îi îngrijorează că nu au o soluţie concretă pe care să se bazeze, cum ar fi bani puşi deoparte sau o asigurare care să acopere riscul şi cheltuielile.

Generaţia Z nu este o generaţie fragilă, ci una lucidă. Ei simt mai mult, văd mai mult şi trăiesc mai intens toate schimbările din jur. Este o generaţie care a învăţat să trăiască într-o economie volatilă, dar care încă nu a învăţat să se protejeze. De aceea anxietatea lor nu este o slăbiciune, ci un semnal de alarmă că nevoia de siguranţă nu mai poate fi amânată pentru "mai târziu". Într-o lume în care totul se schimbă de la o lună la alta, protecţia înaintea economisirii devine un gest de maturitate timpurie. A-ţi face o asigurare de viaţă când eşti tânăr nu înseamnă că te pregăteşti pentru ce e mai rău, ci că iei în serios libertatea de a trăi fără frică", spune Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac Asigurări, în comunicat.

Mulţi dintre tinerii generaţiei Z îşi conştientizează nevoile de protecţie şi au văzut, inclusiv din experienţe personale, ce impact financiar poate avea o problemă de sănătate personală sau în familie (43%), o cheltuială semnificativă neplanificată (34,5%), pierderea temporară a veniturilor (15,5%) sau un accident ori o intervenţie chirurgicală de urgenţă (12%).

Peste 8 din 10 consideră că ar avea nevoie de cel mult 40.000 de lei într-o astfel de situaţie, alţi 12% cred că suma ar fi de până la 200.000 de lei şi doar 5% estimează nevoia peste acest prag, potrivit sondajului. În lipsa acestor resurse, în ultimul an numai 29,3% au încercat să economisească, în timp ce doar aproape 2% şi-au făcut o asigurare pentru mai multă linişte financiară şi, implicit, mai puţin stres.

Doar un sfert dinytre tineri vorbesc cu familia despre problemele financiare

În demersurile de gestionare a stresului, doar 8% dintre respondenţii la sondajul Allianz-Ţiriac spun că discută despre anxietăţile lor cu un AI pentru o perspectivă diferită, iar alţi 34% au încercat, dar cu rezerva lipsei de inteligenţă emoţională şi a filtrului uman, mai ales că studiile internaţionale arată că AI-ul poate fi influenţat în reacţiile şi sfaturile pe care le oferă. Astfel, tinerii rămân rezervaţi să caute sprijin emoţional în inteligenţa artificială, folosind-o mai degrabă când caută să se informeze despre soluţii pentru mai multă siguranţă financiară. În schimb, 27,6% preferă să vorbească despre emoţiile lor cu familia sau prietenii, iar aproape 19% declară că nu au încredere într-un AI pentru discuţii despre probleme personale.

Sondajul Allianz-Ţiriac a fost desfăşurat în octombrie 2025, la nivel naţional, pe un eşantion total de 1.102 utilizatori de internet din România. Aproximativ 51% dintre respondenţi sunt bărbaţi, 85% locuiesc în mediul urban, iar peste 58% au venituri lunare mai mari de 4.000 de lei.

