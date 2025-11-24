Firma care a americanizat micii lansează sarmalele personalizate

Firma din România care a lansat Litălșii pe Broadway și a surprins în țară cu deja cunoscutele ciorbe la pungă a anunțat lansarea unui nou produs - sarmale personalizate.

Producătorul român a lansat propria colecție de sarmale ready to cook, sub deviza “Gătite de noi, semnate de tine”.

Compania vine cu o abordare inovatoare: sarmale personalizate pentru fiecare bucătărie, brand sau client, de la alegerea tipului de carne, până la sos, dimensiune și tip de ambalaj. Împachetate și refrigerate, sarmalele pot fi gătite în case și restaurante după rețetele proprii, reducând timpul de execuție cu 70%.

Lider recunoscut pentru ciorbele sale, producătorul român vrea să transforme sarmalele într-un nou reper de gust și versatilitate. Colecția include variante pentru HoReCa, retail și consumatori individuali, cu opțiuni de livrare crude sau gătite, refrigerate sau congelate, în funcție de nevoile fiecărui partener. „Gătite de noi. Semnate de tine.” – este filosofia care definește noua linie de produse.

„După ce am făcut din ciorbe un standard de calitate național, vrem ca sarmalele să devină noul nostru pilon de gust. Fiecare client își poate alege propriul profil de produs – carne, condimente, sos, ambalaj – iar noi îl livrăm în forma perfect calibrată pentru fluxul lui. Este felul nostru de a onora tradiția și de a o adapta”, a declarat Valentin Șoneriu, director General Carmolimp.

Sarmale personalizate – gustul tradiției, adaptat fiecărui partener

Noua gamă permite o personalizare completă: alegerea tipului de carne (porc, vită, amestec, pui, curcan), a sosului (cu sau fără roșii), a afumăturii, precum și a dimensiunii: cocktail, standard sau mare. Fiecare produs este calibrat, pentru a oferi un cost previzibil și o textură constantă.

Sarmalele sunt disponibile în patru stări de livrare, adaptate fiecărui flux:

• Crude – refrigerate (pentru bucătării care doresc control total)

• Crude – congelate (pentru catering și stoc tampon)

• Fierte – refrigerate (pentru ready meals și linii calde)

• Fierte – congelate (pentru evenimente sau volume mari)

Produsele sunt ambalate în caserole, pungi sau tăvi gastro, cu valabilitate între 7 zile și 12 luni, în funcție de rețetă și ambalaj. Documentația completă – fișe tehnice, ingrediente, declarații de conformitate – este disponibilă la cerere.

Textura uniformă, sosurile echilibrate și controlul strict al proceselor garantează un produs final constant, adaptabil oricărui flux de producție sau segment de piață.

Micii românești „Litălși” vor fi produși chiar în SUA

În vara anului trecut, s-au încins grătarele pe Broadway, Carmolimp lansând Litălși în SUA.

Compania brașoveană a investit peste 1,5 milioane de euro în dezvoltarea și lansarea noului brand de mici în „orașul tuturor posibilităților”, primind și invitația de a produce mici în Statele Unite.

Ciorbă la pungă

O altă investiție majoră a fost făcută în luna mai 2024 în echipamentele necesare producției de ciorbe la pungă. După o investiție de peste 300.000 euro și un proces de cercetare de mai bine de 7 ani, compania a început să livreze mâncare gătită restaurantelor în pungi închise ermetic.

Gama de produse gata preparate, necongelate, conține 10 sortimente de ciorbă și peste 40 sortimente de mâncare gătită.