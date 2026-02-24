search
Marți, 24 Februarie 2026
Fermierii din Serbia au blocat drumurile, cerând majorarea subvenţiilor

Mii de fermieri din Serbia au blocat marţi drumurile din întreaga ţară cu tractoarele lor, pentru a cere subvenţii mai mari şi protecţie împotriva produselor ieftine importate, cum ar fi laptele şi carnea de porc, precum şi plăţi mai rapide pentru produsele lor.

Protestele au început în sud-vestul Serbiei acum aproape două săptămâni şi s-au răspândit în toată ţara, marţi fiind blocate peste 40 de drumuri principale din întreaga ţară, potrivit Reuters.

La Bogatic, un mic oraş agricol, la vest de capitala Belgrad, tractoarele decorate cu drapele au blocat intersecţia principală. Fermierii au declarat că blocada va rămâne în vigoare până când cererile lor vor fi îndeplinite.

Suntem pregătiţi pentru orice... şi nu vom da înapoi... pentru că acesta este fundul sacului", a declarat Milan Zorbic, membru al unei asociaţii de fermieri, recunoscând în acelaşi timp că fermierii ca el au pierdut zile întregi de muncă pe câmp în timp ce organizau protestele.

Producătorii de lactate spun că volume mari de lapte şi produse lactate importate, în principal din UE şi statele din Balcanii de Vest, sunt vândute la preţuri mult sub ceea ce pot produce fermierii sârbi în mod sustenabil, ceea ce îi împinge pe producătorii locali spre faliment.

De asemenea, fermierii sârbi spun că porcii vii s-au vândut la preţuri mult sub nivelurile sustenabile şi că preţurile viabile ar trebui să fie semnificativ mai mari pentru a acoperi costurile. Fermierii solicită subvenţii guvernamentale mai mari şi restricţii temporare sau tarife la unele importuri de produse agricole pentru a ajuta la echilibrarea mediului concurenţial.

În replică, ministrul Agriculturii, Dragan Glamocic, a declarat că fermierii nu au venit la discuţii pentru a găsi măsuri care să îmbunătăţească situaţia pe piaţa laptelui. „Unii comercianţi cu amănuntul s-au angajat să crească achiziţiile de produse lactate de la fermieri", a spus Dragan Glamocic.

Protestele fermierilor coincid cu protestele antiguvernamentale la nivel naţional, care au început în 2024, după ce 16 persoane au murit când o copertină s-a prăbuşit la o gară. Pe unele dintre pancartele fermierilor se puteau citi apeluri pentru demisia preşedintele sârb Aleksandar Vucic.

În 2024, agricultura a reprezentat 6,1% din PIB-ul Serbiei. Sectorul este responsabil pentru 20% din forţa de muncă a ţării vecine.

Serbia este ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană şi s-a angajat să îşi armonizeze politicile agricole cu cele ale blocului comunitar, inclusiv prin deschiderea pieţei sale pentru produsele din UE. 

