FAN Courier respinge zvonurile privind retragerea de pe piață: „Compania își continuă dezvoltarea”

FAN Courier respinge informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă închidere a rețelei de sedii și o posibilă ieșire de pe piață, precizând că activitatea companiei se desfășoară în parametri normali, potrivit Traficmedia.

Reprezentanții companiei susțin că situația a fost interpretată greșit, iar ajustările recente țin de optimizarea operațională, nu de o retragere.

„Nu am închis niciun sediu, ci doar 37 de puncte de acces clienți care nu mai înregistrau un nivel sustenabil de utilizare!”, a declarat directorul comercial al companiei, Cornel Morcov.

Acesta a subliniat că rețeaua continuă să funcționeze normal: „Rețeaua noastră funcționează în parametri normali, iar compania își continuă dezvoltarea.”

FAN Courier explică faptul că reorganizarea vine pe fondul schimbării comportamentului consumatorilor și al orientării tot mai accentuate către soluții digitale.

„Observăm o schimbare clară și constantă în preferințele clienților”, au transmis reprezentanții companiei, arătând că tot mai mulți utilizatori aleg livrarea prin lockere și puncte de proximitate. „Este o tendință în creștere la nivel național, iar noi ne adaptăm permanent pentru a rămâne aliniați la aceste nevoi.”

În acest context, compania accelerează investițiile în rețeaua FANbox, care numără deja mii de puncte automatizate, dar și în dezvoltarea aplicațiilor mobile. Acestea permit clienților să gestioneze expedierile în timp real și să redirecționeze coletele către alte puncte de livrare.

Fără disponibilizări, angajații sunt redistribuiți

Reprezentanții companiei precizează că reorganizarea rețelei nu implică concedieri, angajații fiind redistribuiți în alte structuri operaționale.

În paralel, FAN Courier continuă investițiile în infrastructură, flotă și digitalizare, într-un context în care piața de curierat se orientează tot mai mult către soluții automatizate și livrare flexibilă.

Reacții din partea clienților

În ciuda explicațiilor oferite de companie, decizia de a închide o parte dintre punctele de acces a generat nemulțumiri în rândul unor clienți, în special pe rețelele sociale.

„FAN Courier nu vrea să mai preia coletele clienților de la sediu. Voi cu cine expediați coletele?”, a scris un utilizator din Craiova pe Facebook.

Alți utilizatori au indicat alternativele oferite de companie: „Poți preda coletul la FANbox sau chemi curierul acasă”, în timp ce un alt comentariu subliniază avantajele noilor soluții: „Există FANbox, oricum la sediu așteptai foarte mult la coadă”.

Compania insistă însă că își menține toate opțiunile de livrare, inclusiv prin curier, lockere FANbox și puncte partenere de tip Collect Point.