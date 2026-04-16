Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul

FAN Courier respinge zvonurile privind retragerea de pe piață: „Compania își continuă dezvoltarea"

FAN Courier respinge informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă închidere a rețelei de sedii și o posibilă ieșire de pe piață, precizând că activitatea companiei se desfășoară în parametri normali, potrivit Traficmedia.

FAN Courier respinge informațiile apărute în spațiul public. FOTO: Arhivă

Reprezentanții companiei susțin că situația a fost interpretată greșit, iar ajustările recente țin de optimizarea operațională, nu de o retragere.

„Nu am închis niciun sediu, ci doar 37 de puncte de acces clienți care nu mai înregistrau un nivel sustenabil de utilizare!”, a declarat directorul comercial al companiei, Cornel Morcov.

Acesta a subliniat că rețeaua continuă să funcționeze normal: „Rețeaua noastră funcționează în parametri normali, iar compania își continuă dezvoltarea.”

FAN Courier explică faptul că reorganizarea vine pe fondul schimbării comportamentului consumatorilor și al orientării tot mai accentuate către soluții digitale.

„Observăm o schimbare clară și constantă în preferințele clienților”, au transmis reprezentanții companiei, arătând că tot mai mulți utilizatori aleg livrarea prin lockere și puncte de proximitate. „Este o tendință în creștere la nivel național, iar noi ne adaptăm permanent pentru a rămâne aliniați la aceste nevoi.”

În acest context, compania accelerează investițiile în rețeaua FANbox, care numără deja mii de puncte automatizate, dar și în dezvoltarea aplicațiilor mobile. Acestea permit clienților să gestioneze expedierile în timp real și să redirecționeze coletele către alte puncte de livrare.

Fără disponibilizări, angajații sunt redistribuiți

Reprezentanții companiei precizează că reorganizarea rețelei nu implică concedieri, angajații fiind redistribuiți în alte structuri operaționale.

În paralel, FAN Courier continuă investițiile în infrastructură, flotă și digitalizare, într-un context în care piața de curierat se orientează tot mai mult către soluții automatizate și livrare flexibilă.

Reacții din partea clienților

În ciuda explicațiilor oferite de companie, decizia de a închide o parte dintre punctele de acces a generat nemulțumiri în rândul unor clienți, în special pe rețelele sociale.

„FAN Courier nu vrea să mai preia coletele clienților de la sediu. Voi cu cine expediați coletele?”, a scris un utilizator din Craiova pe Facebook.

Alți utilizatori au indicat alternativele oferite de companie: „Poți preda coletul la FANbox sau chemi curierul acasă”, în timp ce un alt comentariu subliniază avantajele noilor soluții: „Există FANbox, oricum la sediu așteptai foarte mult la coadă”.

Compania insistă însă că își menține toate opțiunile de livrare, inclusiv prin curier, lockere FANbox și puncte partenere de tip Collect Point.

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Un chinez prins cu 2.200 de furnici regine de grădină în bagaje va merge la închisoare. Una poate costa 200 de dolari. FOTO
stirileprotv.ro
image
Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, rup tăcerea. Ce spun că s-ar fi întâmplat de fapt: „Am strâns cioburile și am crezut că totul s-a terminat”
fanatik.ro
image
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
libertatea.ro
image
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Pensie crescută: Unui pensionar i se recunosc 15 ani munciți la grupa a II-a. Decizia ajută toți pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Ce salariu avea şeful ITM Bucureşti. Costel Grojdea spune că maşina Lamborghini de 300.000 de euro nu este a lui
playtech.ro
image
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Anunț din PSD privind coaliția de guvernare! Social-democrații au decis!
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Margareta și Nicolae jpg
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
image
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei

OK! Magazine

image
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță