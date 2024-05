Exporturile Chinei în Rusia au scăzut cu peste 10% în aprilie, după un declin de 13% în martie

Exporturile Chinei denominate în yuani către Rusia au scăzut din nou în aprilie, faţă de perioada similară din 2023, arată datele vamale publicate joi, fiind probabil influenţate de sancţiunile Washingtonului asupra Moscovei, transmite Reuters.

În yuani, exporturile Chinei în Rusia au scăzut cu 10,8% luna trecută, comparativ cu un declin de 13% în martie. Anul trecut, exporturile în Rusia înregistrau un ritm de creştere de peste 10%.

După invazia din 2022, SUA au impus multiple sancţiuni Rusiei şi entităţilor ruseşti. Ameninţarea extinderii sancţiunilor către băncile din China afectează comerţul dintre Beijing şi Moscova.

Săptămâna trecută, Reuters anunţa, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, că micii exportatori chinezi se confruntă cu probleme din cauza sancţiunilor americane.

În aprilie, importurile din Rusia au crescut cu 23%, arată datele vamale, după un avans de 12,3% în martie. Comerţul bilateral între China şi Rusia a ajuns la 543,7 miliarde de yuani (75,25 miliarde de dolari) în primele patru luni din acest an, un avans anual de 7,9%.

În dolari, exporturile Chinei în Rusia au scăzut cu 14% în aprilie, în timp ce importurile au urcat cu 19%.

„Exporturile au fost punctul luminos al economiei chineze până acum în acest an. Cererea internă slabă a dus la presiuni deflaționiste, ceea ce stimulează competitivitatea exporturilor chineze”, a declarat Zhang Zhiwei, economist șef la Pinpoint Asset Management.

Cei mai mulți dintre cei care urmăresc China spun că Beijingul are mult de lucru, deoarece inflația de consum, prețurile de producție și împrumuturile bancare pentru luna martie au arătat că a doua economie a lumii are un buric moale. În plus, o criză imobiliară prelungită rămâne o povară pentru încrederea generală, stimulând apelurile pentru mai multe măsuri de stimulare politică.

Luna trecută, agenția de rating Fitch a redus la negativă perspectiva ratingului suveran al Chinei, invocând riscurile la adresa finanțelor publice pe măsură ce creșterea economică încetinește și datoria publică crește.

Luna trecută, Politburo al Partidului Comunist, organul decizional suprem al partidului, a declarat că va intensifica sprijinul acordat economiei prin intermediul unei politici monetare prudente și al unor politici fiscale proactive, inclusiv prin intermediul ratelor dobânzilor și al ratelor rezervelor bancare obligatorii.

Beijingul a stabilit un obiectiv de creștere economică pentru 2024 de aproximativ 5%, despre care mulți analiști spun că va fi o provocare de atins fără mult mai multe stimulente.

Acțiunile din China au crescut joi pe fondul datelor comerciale, indicele blue-chip CSI 300 a crescut cu 0,9%, iar indicele Hang Seng din Hong Kong cu 1,1% după pauza de la prânz.