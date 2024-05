Eco-publicitatea, noul trend în domeniu. Românul care aduce afacerile din țară în atenția clienților prin tehnologii unice

Un antreprenor din Galați a dus la un alt nivel producția publicitară din România. Materialele publicitare sunt imprimate cu o tehnologie ecologică, iar copii și adulții, chiar și cei cu afecțiuni, pot intra în contact cu ele fără riscul de a dezvolta alergii sau alte afecțiuni medicale.

Doru-Aurelian Ursu, un antreprenor din Galați, promovează produsele firmelor românești prin materiale publicitare create prin imprimare cu cerneală pe bază de apă, o tehnologie ecologică care poate fi folosită și în grădinițe și dispensare fără pericol pentru copii sau pacienți.

A înființat o companie de media în anul 2000 alături de soția sa, după ce anterior căpătase experiență într-o agenție de publicitate.

„Am vrut să ajutăm clienții cu produse optimizate pentru nevoile lor. Asta ne diferențiază și în prezent față de ceilalți concurenți de pe piață. Nu este o soluție personalizată neapărat ca design, ci ca funcționalitate, ca materie primă și mod de construcție, dar și ca inovație pe zona de proiectare”, a explicat Doru Ursu pentru „Adevărul”.

A început cu inscripționări de mașini și vitrine, cu banere și autocolante pe vitrinele magazinelor, iar de-a lungul anilor și-a diversificat și specializat produsele. Cu bani împrumutați de la părinții săi a cumpărat primul echipament serios: o mașină de tăiat cu fir cald, fabricată de un inginer din orașul vecin, Brăila.

„Am vrut să fim puțin diferiți și să aducem o tehnologie nouă. A fost prima noastră investiție majoră într-un echipament controlat de calculator, prin care am început să producem litere volumetrice și elemente decorative”, explică antreprenorul.

Investiție de 5 milioane de euro

Literele care compun denumirea Pieței Centrale din Galați sunt și acum, după atâția ani, o mărturie a calității materialelor publicitare pe care le-a produs. Acum folosește unele dintre cele mai moderne tehnologii din lume în materie de promovare publicitară, iar printre clienții săi se numără acum Saltempo și Arabesque, firme cunoscute din România.

În 2006 a reușit o investiție importantă cu fonduri europene: achiziția unui teren de 2.500 de metri pătrați în Galați, cu o hală de 1.100 de metri pătrați, unde are două mașini de imprimare cu cerneală pe bază de apă și două mașini de tăiat automatizate pentru prelucrarea materialelor de promovare publicitară din carton.

„Suntem la al cincilea proiect finalizat cu fonduri europene. În 2011 am luat primul echipament industrial pentru tipărirea de format mare, specializat pe zona de carton. În 2014 am achiziționat o ștanță și apoi un laminator. În total, am investit 5 milioane de euro, din care jumătate cu fonduri europene și jumătate din bani proprii, poate chiar puțin mai mult din fondurile companiei”, povestește antreprenorul.

Fabrică verde de materiale publicitare

În 2023, hala din Galați a fost transformată într-o fabrică verde de materiale publicitare, unică la nivel național în momentul de față.

Energia folosită provine în bună măsură de la panourile fotovoltaice proprii, liniile de producție sunt de ultimă oră, au consumuri de energie reduse și sunt coordonate de softuri performante, iar imprimarea publicitară se realizează 100% cu cerneluri ecologice reciclabile. Este vorba de mașinile de imprimare cu cerneală pe bază de apă.

„Produsele noastre de carton sunt acum aproape de zona în care pot fi îngurgitate accidental de copii fără riscuri pentru sănătate. Aceste produse publicitare pot fi folosite în zone sensibile, unde sunt copii sau adulți cu diverse afecțiuni. Pot intra în contact cu produsele fără să aibă ulterior probleme la nivelul pielii sau să provoace alte probleme medicale”, explică Doru Ursu avantajele folosirii materialelor publicitare ecologice.

În septembrie 2023, antreprenorul a deschis un punct de lucru și în București, unde a mutat echipamentele de producție inițiale de la Galați, care fabrică produse publicitare din materiale clasice (materiale plastice sau fibră lemnoasă).

→ Imaginea 1/4: Linii tehnologice de imprimare cu cerneală pe bază de apă FOTO Doru Ursu

GALERIE FOTO FABRICĂ VERDE FOTO DORU URSU

Pe viitor intenționează să extindă capacitatea de producție a fabricii verzi de materiale publicitare de la Galați, inclusiv pe zona de reciclare. Sfatul lui pentru românii care au o pasiune și vor să își deschidă propria afacere este să se informeze foarte bine despre domeniul unde vor să activeze și să lucreze cu specialiști.

Este vorba de consultanți cu experiență în întocmirea de proiecte pentru obținerea de bani europeni, dar și pe partea de plan de afaceri, contabilitate și financiar. La fel de important spune că este ca odată ce și-au deschis afacerea, să înceapă să producă și să vândă, ca să poată acumula capital și să facă apoi alte investiții.

„Am clienți mari cu care lucrez de peste 20 de ani. Moștenirea mea pentru ei este seriozitatea, calitatea produselor publicitare și, mai nou, ecologia acestora”, conchide antreprenorul.