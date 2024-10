Oamenii de știință au descoperit genele care ne ajută să slăbim mai ușor. Când își arăta „adevăratul potenţial”

Deși genele noastre influențează semnificativ modul în care organismul nostru gestionează grăsimile, alegerile noastre privind dieta și exercițiile fizice joacă un rol crucial în determinarea greutății corporale.

O nouă cercetare a scos la iveală 14 gene care ar putea explica de ce unii oameni slăbesc mai ușor decât alții în urma exercițiilor fizice. Cu toate acestea, este important să reținem că genele nu sunt singurii factori implicați, dieta și stilul de viață jucând un rol la fel de important. Un nou studiu efectuat a arătat că secretul pierderii în greutate ar putea fi o combinaţie de 14 „gene de slăbit”.

Studiul realizat de cercetătorii de la Universitatea Essex și Universitatea Anglia Ruskin aduce o nouă perspectivă asupra complexității procesului de slăbire. Prin implicarea a 38 de voluntari într-un program de exerciții fizice, oamenii de știință au putut observa diferențe semnificative în ceea ce privește pierderea în greutate, diferențe pe care le-au corelat cu anumite variații genetice.

Lucrarea acestora a fost publicată în revista Research Quarterly for Exercise and Sport și explică cum fiecare individ are un cod genetic unic, care influențează o multitudine de procese biologice, inclusiv metabolismul, răspunsul la exerciții fizice și capacitatea de a arde grăsimi: „Am emis ipoteza că opt săptămâni de antrenament de anduranţă ar putea reduce masa corporală a participanţilor, şi că aceştia ar slăbi în ritmuri diferite, ceea ce ar putea fi explicat, în parte, prin diferenţele genetice”.

Studiul a confirmat că exercițiile fizice regulate duc la pierdere în greutate, însă ritmul acestei pierderi a variat semnificativ între participanți. Analizele genetice au indicat că diferențele individuale în ceea ce privește pierderea în greutate ar putea fi parțial atribuite unor variații genetice specifice.

Studiul a demonstrat că există o variabilitate semnificativă în ceea ce privește pierderea în greutate, chiar și în cazul unui program de antrenament identic. Cercetătorii au identificat 14 gene care ar putea explica, în parte, de ce unii participanți au slăbit cu până la 5 kilograme mai mult decât alții.

Un rezultat semnificativ al studiului a fost identificarea genei PPARGC1A, responsabilă pentru proteina PGC-1-a, care joacă un rol esențial în metabolismul energetic. Persoanele cu variante ale acestei gene au prezentat o pierdere în greutate mai semnificativă, sugerând o legătură directă între această genă și capacitatea organismului de a arde grăsimi.

Împreună cu alte studii, cercetarea recentă confirmă că succesul în menținerea unei greutăți sănătoase este influențat în mod semnificativ de factorii genetici individuali. Aceasta subliniază necesitatea unor abordări personalizate, adaptate profilului genetic al fiecărei persoane.

Cercetătorii susțin „Constatările din acest studiu confirmă relevanţa şi potenţiala aplicare a geneticii în cadrul exerciţiului fizic şi al gestionării greutăţii”. După cum s-a observat, genomul uman joacă un rol crucial şi are multe interacţiuni cu răspunsurile şi adaptările bazate pe exerciţii fizice.

Deși genetica poate influența eficiența exercițiilor fizice și poate contribui la personalizarea programelor de slăbire, nu există o formulă magică genetică pentru pierderea în greutate. Succesul depinde în continuare de efortul și acțiunile individuale.

Cercetătorul Henry Chung, de la Universitatea Essex, explică într-un comunicat: „Acest studiu a evidenţiat unele gene importante asociate cu pierderea în greutate, dar este important să ne amintim că genele nu vor face nimic fără exerciţii fizice şi modificări ale stilului de viaţă, deoarece toate sunt interconectate”.

Acesta a mai adăugat „Fără intervenţie, ele nu îşi vor arăta adevăratul potenţial şi atunci nu mai contează ce gene ai”.