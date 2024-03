Învățătoarea care explorează limitele. „Fiecare copil este talentat la ceva, trebuie pus în valoare“

Adina Stratulat inovează permanent la clasă, iar rezultatele sunt notabile. Elevii ei vin cu subiecte pentru lecții, sunt creativi, cunosc avantajele lucrului în echipă și știu să aplice în viața reală ceea ce învață la clasă.

Adina Stratulat (47 de ani), învățătoare la Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu“ din Bârlad (Vaslui), a fost desemnată profesoară MERITO în 2023 pentru metodele sale neconvenționale de predare la clasă, dar și pentru că este formator pentru alți dascăli.

A absolvit Liceul Pedagogic și s-a angajat ca învățătoare la școala din satul natal, Brădești, iar după cinci ani a urmat Colegiul pentru Institutori al Universității „Al.I. Cuza“ Iași, din Bârlad.

Are o experiență la catedră de 27 de ani, însă își amintește că la început i s-a părut că nu și-a găsit locul. Responsabilitatea i se părea uriașă, mai ales în învățământul primar, când copiii iau primul contact cu școala.

„Mă gândeam că dacă fac ceva greșit, e posibil să îmi pun amprenta asupra copiilor pe o perioadă lungă de timp“, a povestit Adina Stratulat pentru „Weekend Adevărul“. A conștientizat apoi că este exact acolo unde trebuie să fie, iar ceea ce o ține în priză după atâția ani sunt energia copiilor și faptul că fiecare zi de școală este diferită.

Mai întâi elev, apoi profesor

Dascălul a introdus la clasă mai multe metode atipice de predare. De pildă, a înlocuit o parte din fișele de lucru cu jocuri pe tabla interactivă, cu aplicații, melodii, programare și dansuri. Elevilor le este astfel mult mai ușor să își pună în aplicare proiectele când le vine o idee în clasă.

„Nu îi poți ține pe copii în fața unei fișe timp de patru ore. Îmbin atunci învățarea tradițională – cu manual și caiet – cu cea în care fac activități care îi bucură, îi stimulează și îi provoacă. Au parte totodată și de mulțumirea feedbackului imediat pe care ți-l dau anumite aplicații“, susține învățătoarea.

Adina a urmat cursuri la Agenția Spațială Europeană despre robotică și folosirea informațiilor despre Pământul văzut din spațiu, în Norvegia despre gamification și integrarea procesului de design thinking, și în Islanda despre învățarea bazată pe proiecte.

De asemenea, a învățat despre cum să lucreze cu copii din grupuri vulnerabile. „Dincolo de ce aduci la clasă, contează foarte mult și cum te dezvolți tu ca om. Este o permanentă conectare la noutăți, iar dacă ai în vedere ca tu să înveți ceva în fiecare zi, toate acestea se vor reflecta și în ceea ce dai mai departe copiilor“, explică învățătoarea.

Agenția Spațială Europeană are un program special dedicat cadrelor didactice din învățământul primar, iar Adina a urmărit să vadă unde îl poate integra în zonele disciplinelor STEM din România și cum își poate îmbunătăți metodele de predare la clasă prin intermediul lui: „M-am gândit ce pot aduce nou la clasă și ce pot îmbunătăți, astfel încât interesul copiilor să rămână mereu ridicat“.

Profesor pentru profesori

Prin învățarea bazată pe proiecte, Adina Stratulat își duce elevii în viața reală, iar toate ideile pe care le aud la clasă capătă sens pentru ei.

„Elevii ajung astfel propriii creatori de design de curs. Inițial, primesc niște repere, niște provocări, dar ulterior ei sunt cei care vor găsi soluțiile“, punctează învățătoarea. De pildă, cei mici află cum apa poate trece prin mai multe stări de agregare și înțeleg astfel fenomenele care se petrec în natură.

Adina Stratulat formează învățători prin CRED, un proiect independent cu resurse educaționale, și este mentor pentru debutanții Teach for Romania.

„M-am gândit că astfel pot să valorific mai bine ceea ce am învățat, dar și eu am avut foarte mult de câștigat. Am descoperit oameni minunați, de la care am învățat foarte multe“, povestește dascălul.

Împreună cu soțul ei, profesor de Tehnologia informației și a comunicațiilor, a creat un curs despre cum pot cadrele didactice să folosească aplicațiile gratuite de la Google, pe care îl susține de trei ani la Casa Corpului Didactic Vaslui. Cursul a fost aprobat de Ministerul Educației, iar Adina spune că acesta a venit ca un răspuns la o nevoie.

„În pandemie, când toate școlile au intrat în online, am fost nevoiți să găsim o soluție ca să putem lucra cu elevii. Mulți profesori au ales să folosească platforma de la Google, pentru că era intuitivă și ușor de folosit. Implementasem la școala mea această platformă și am extins apoi folosirea ei“, explică învățătoarea.

Clasa de elevi: comunitatea Ștrumfilor

Adina își implică elevii și în acțiuni de voluntariat alături de părinți. De pildă, au mers cu toții la o stație de sortare a deșeurilor din afara Bârladului, unde fiecare micuț a lăsat sticle de plastic, baterii uzate, pungi și cutii pline de deșeuri reciclabile, după ce învățătoarea le-a explicat cât de important este pentru toată lumea să trăiască într-un mediu cât mai curat.

I-a dus odată și la o tipografie, pentru ca elevii să vadă cum se transformă lemnul în carte. De trei generații și-a numit clasa „a Ștrumfilor“, pentru că titulatura o ajută să le arate micuților că forța comunității vine de la fiecare dintre noi, tocmai pentru că suntem diferiți și avem de învățat unii de la alții.

„La prima noastră întâlnire, le spun povestea ștrumfilor, chiar dacă nu mai este o denumire nouă și originală. Am rămas în zona aceasta pentru că este o poveste care poate fi valorificată în diferite contexte. Ei află că ștrumfii sunt o comunitate unită, în care fiecare dintre ei are grijă de celălalt și există permanent o punere în valoare a fiecărui personaj din poveste, pentru că fiecare este talentat la ceva“, explică Adina contextul în care folosește conceptul pentru a face legătura cu viața reală pentru copii.

Mesajul care se desprinde din poveste este ca micuții să nu se compare niciodată cu ceilalți și să fie bucuroși de ceea ce sunt, pentru că fiecare este unic și valoros în felul lui. Este o poveste pe care o folosește des, ca să le întărească elevilor încrederea în ei înșiși, dar și ca să-i unească.

Micuții învață astfel să fie autonomi și creativi și reușesc să găsească rapid soluții cu ceea ce au la îndemână în situațiile cu care se confruntă. Dascălul îi învață să gândească critic, să fie mereu deschiși, curajoși și încrezători în propriile forțe.

De la orele ei nu lipsesc lecțiile de dezvoltare personală, unde micuții își dezvoltă empatia și învață să își gestioneze mai bine emoțiile și să comunice eficient.

„Ideea cu care vreau să rămână este că împreună suntem mai puternici. Întotdeauna să se compare doar cu ei înșiși, iar dacă în fiecare zi reușesc să progreseze puțin, este mare lucru“, este lecția cu care învăţătoarea vrea ca elevii săi să rămână.