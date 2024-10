„Am fost folosiţi drept scuturi umane”. Acuzațiile grave aduse Poliţiei Române de către un șofer din Piteşti

Un şofer din Piteşti acuză Poliţia Română că i-a folosit pe el şi pe ceilalţi participanţi la trafic drept scuturi umane, în încercarea de a prinde, pe o şosea din Sibiu, un elveţian de 19 ani care furase o maşină şi, drogat, gonea nebuneşte pe străzi.

Cursa nebună în care au fost antrenaţi poliţiştii pentru a-l opri pe un turist elveţian de 19 ani care, drogat fiind, a furat o maşină doar pentru că îşi dorise toată viaţa să facă o astfel de „extravaganţă”, s-a încheiat cu distrugerea mai multor maşini ale unor participanţi nevinovaţi la trafic.

Elveţianul de 19 ani a fost prins şi a declarat că voia să „îl viziteze pe contele Dracula şi să-i ceară o favoare”, dar unul dintre şoferii implicaţi fără voie în acest incident acuză Poliţia Română de lipsă de profesionalist, spunând că, practic, i-a transformat pe toţi în scuturi umane.

Andrei Ghica a povestit întreaga aventură pe reţelele de socializare, alături de o fotografie cu maşina sa, care a fost lovită din plin de şoferul fugar.

El spune că decizia poliţiştilor de a-i opri pe drum pentru a bloca accesul tânărului elveţian, în condiţiile în care aveau şi dispozitive spike, le-a pus viaţa în pericol.

„Am fost folosiţi drept SCUTURI UMANE de către Poliţia Română”

„Pe scurt: Da. Aceasta este maşina mea şi da, suntem vii, şi eu şi soţia mea. Am fost folosiţi drept SCUTURI UMANE de către Poliţia Romană! Pare scenariu de film, dar citeşte povestea mai jos ca să afli cum poţi muri oricând, pe şoselele din România, ca urmare a unei decizii greşite a unui agent de poliție.

„Povestea pe lung. Ieri, duminică, 20.10.2024, în drum spre Sibiu, în localitatea Şelimbăr, un echipaj de poliţie ne-a făcut semn să oprim pe loc, noi şi ceilalţi participanţi la trafic, astfel blocând ambele benzi de circuatie pe sensul spre Sibiu. În felul acesta şoseaua era blocată şi nu se mai putea înainta. Cu toţii am rămas în maşini, nedumeriţi, fără nicio explicaţie din partea agenţilor de poliţie prezenţi la faţa locului.

Unul dintre agenţi a trecut pe lângă maşinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mână despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike - un dispozitiv cu ţepi menit să oprească forţat un autovehicul în deplasare. N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviţi din spate, din plin, de maşina despre care am aflat mai apoi că era furată şi condusă de o persoană de cetăţenie elveţiană, fără permis, aflată sub influenţa drogurilor şi care era urmărită de către o maşină de poliţie. În urma impactului am fost aruncaţi, cu tot cu maşina noastră, aproximativ 15 metri în fata”, a scris Andrei Ghica pe contul său de Facebook.

„Ce ne-a ţinut în viaţă”

Şoferul din Piteşti îşi continuă relatarea povestind că a fost prima dată când el şi soţia au plecat la un astfel de drum fără fiica loc şi se îngrozeşte gândindu-se la ce s-ar fi putut întâmpla dacă aceasta era cu ei, dat fiind faptul că locul unde stătea de obicei a fost cel mai grav avariat.

De asemenea, consideră că poliţiştii i-au transformat în scuturi umane pe toţi cei aflaţi în maşinile pe care le-au oprit fără nicio explicaţie şi doar o minune Dumnezeiască a făcut să scape cu viaţă.

„Ce ne-a ţinut în viaţă?

- În primul rând Dumnezeu!

- Faptul că persoană din autoturismul oprit şi el în faţa noastră de către poliţişti a avut inspiraţia să-şi mute maşina mai în faţă, astfel îndepărtându-se cu vreo 20 de metri de noi şi de coloană de maşini în care ne aflăm cu toţii. Altfel, impactul ne-ar fi strivit între cele două maşini (cea furată şi cea din faţa noastră).

- Faptul că ieri, 20.10.2024, că în nicio altă duminică, am decis să nu luăm copilul cu noi. Locul Evei, fiica noastră, a fost cel mai puternic avariat şi NU VREAU şi NU POT să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi aflat în maşină cu noi în momentul impactului.

- Dumnezeu!

Am văzut ştirea cu evenimentul în care am fost implicaţi, pe toate canalele şi site-urile de ştiri. Nicăieri nu a fost prezentată realitatea, aşa cum aţi citit-o mai sus. Titlul corect al ştirii ar fi fost: Poliţia a creat un SCUT UMAN pentru a prinde o persoană care a furat o maşină”, a scris el indignat.

Întrebări retorice

Andrei Ghica îşi încheie povestea cu o serie de întrebări retorice şi, în acelaşi timp, cere sfatul cu privire la căile legale prin care ar putea acţiona astfel încât întâmplarea aceasta să nu rămână o simplă „poveste pe Facebook”. El vrea ca poliţiştii care au ales să sacrifice nişte oameni nevinovaţi, transformându-i în potenţiale victime, să răspunde pentru modul defectuos în care au acţionat.

„Întrebările mele, folosind o minimă logică, sunt:

1. De ce a fost nevoie de scut uman atâta timp cât poliţia avea acel instrument de oprire forţată a maşinilor (bandă cu ţepi), care oricum era de ajuns pentru a duce la prinderea făptaşului?

2. Dacă tot ne-au oprit, de ce nu ne-au evacuat rapid înainte de producerea impactului? Ar fi fost doar nişte maşini avariate şi poate nici acelea dacă echipajul de la faţa locului ne-ar fi spus să degajăm benzile de circulaţie şi să ne retragem cu maşinile pe marginea şoselei.

3. De ce nu apare povestea reală (cea pe care tocmai ai citit-o), atâta timp cât presa a venit la faţa locului şi s-au luat interviuri?

4. Ce şanse avem să trăim linistititi şi să nu murim pe străzi atâta timp cât Poliţia, care ar trebui să ne protejeze, ne pune în pericol?

5. Ce trebuie făcut pentru că situaţii de acest gen să nu se mai repete în România? Pentru că altfel mâine sau poimâine poate să ajungă oricine într-o situaţie de genul acesta şi să nu fie la fel de norocos că noi care am rămas în viaţă.

6. Cine ar fi avut grijă de copilul nostru de nici 9 ani, dacă ar fi rămas orfan ieri, în urma deciziei unui agent de poliţie de a fi sacrificaţi pentru prinderea unei persoane care a furat o maşină?

Povestea asta nu trebuie să rămână o simplă poveste pe Facebook. Vă rog să-mi spuneţi ce demersuri trebuie să fac pentru că cei vinovaţi să fie traşi la răspundere?”, conchide şoferul.

Poliția Română a venit cu precizări după acest incident:

„Toate aspectele care privesc modul de intervenție a polițiștilor pentru interceparea în trafic și reținerea unui bărbat suspectat de săvârșirea unei infracțiuni de furt, comise în județul Brașov, sunt supuse unei analize atent desfășurate la nivelul instituției noastre.

Subliniem faptul că în niciun caz, prin modul de acțiune, polițiștii nu au folosit mașini ale participanților la trafic pentru oprirea șoferului urmărit.

Întreaga misiune, din momentul observării mașinii suspecte în trafic pe DN 1, Hula Bradului și până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contra cronometru, iar polițiștii aflați în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranța celorlați participanți la trafic.

Este regretabil faptul că participanți la trafic au avut de suferit în urma acestei misiuni și, pentru a stabili dacă au fost sau nu sincope în modul de acțiune a polițiștilor, modul de intervenție este analizat de către polițiștii din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională și Serviciului Rutier. În funcție de concluziile care reies în urma acestei analize, vor fi dispuse măsuri în consecință”.