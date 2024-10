La Centrala Nucleară Cernavodă se va produce un izotop medical anti-cancer: Lutetium-177-PSMA, care va fi folosit în terapia mai multor tipuri de cancere, printre care și cel de prostată. Tehnologia specială va deveni operațională în decembrie 2027. Dr. Gherghe Mirela, conferențiar universitar, șef disciplină Medicină Nucleară din cadrul UMF „Carol Davila” și șeful departamentului de Medicină Nucleară din cadrul Institutului Oncologic București, a explicat pentru „Adevărul” ce înseamnă această terapie, care sunt beneficiile, cui se adresează și când am putea demara procedura.

Nuclearelectrica, operatorul Centralei Nucleare de la Cernavodă, va produce un izotop medical, care are potențialul de a distruge celulele canceroase fără a le afecta pe cele sănătoase. Producția va avea loc într-o unitate specială, la reactorul 2 al centralei.

Ce este terapia cu Lutețiu-177

Terapia Lutețiu-177 este un tratament bazat pe radiație țintită, ce folosește radionuclidul Lutetium-177. La nivel molecular, acesta se atașează de un liant ce îl direcționează către receptorii PSMA din celulele canceroase, legandu-se în final de acestea. Odată atașat, Lu-177 emite radiații care atacă aceste celule, iar în timp le distruge. Terapia cu Lutețiu crește speranța de viață mai ales a bolnavilor cu cancer de prostată, potrivit concluziilor unor studii derulate până acum.

De ce nu au acces pacienții oncologici români la terapia cu Lutețiu -177

Dr. Mirela Gherghe, șeful Departamentului de Medicină Nucleară din cadrul Institutului Oncologic București, a declarat pentru „Adevărul” că în vestul Europei, chiar și în țările din estul continentului, această terapie se face deja de mulți ani.

„Ea funcționează acolo de ani de zile, adică nu e chiar așa o noutate absolută. În tumorile neuroendocrine terapia este folosită de cel puțin 10 ani, iar în cancerul de prostată de 4 ani”, a precizat expertul.

„Tratamentul se află în ghidurile europene de tratament și țintește cancerul de prostată, dar și carcinoamele neuroendocrine. Acestea sunt mai rare, cancerul de prostată este mai frecvent. Pe lângă acestea, există studii clinice prin care se încearcă și terapia altor tipuri de cancere”.

Izotopul, însă, nu este produs în acele țări. „Există un produs înregistrat de Agenția Europeană a Medicamentului și care poate fi importat dintr-o țară într-alta. Există un singur producător care, la momentul acesta, are toate autorizațiile europene și de la care, teoretic, am putea să luăm și noi. Însă nu luăm pentru că nu avem toate autorizațiile la nivel național”, a mai declarat spcialistul.

Cine beneficiază de tratament și care este procedura terapeutică

Izotopul nu se folosește ca atare, ci în combinație cu o moleculă neradioactivă. „Vorbind la modul foarte simplu, pacientul vine la spital și i se administrează o perfuzie intravenoasă. Procedura durează circa o oră. Însă, conform reglementărilor CNCAN, pacientul trebuie să rămână, în principiu, internat o zi”, explică specialistul procedura.

Tratamentul se administrează în stadiile avansate ale bolii. „Așa a început inițial însă, în prezent, tratamentul este folosit pentru stadii din ce în ce mai precoce. Adică, de la stadiul 4, acum se merge chiar spre stadiile 3 și 2, în care să fie administrat. Dar el așa a început, ca o terapie care să fie administrată atunci când nu merg celelalte: radioterapia, tratamentele hormonale, care sunt bine cunoscute și pe care în general le avem aprobate”.

Trebuie, totuși, cunoscut faptul că tratamentul nu funcționează pentru toți pacienții la fel. „Și mai ales dacă ne referim la un stadiu avansat metastatic de cancer. Toate studiile au arătat însă rezultate mult mai bune comparativ cu toate celelalte variante de tratament. Deci, cu siguranță, el salvează niște pacienți care, la momentul ăsta, nu sunt salvați de terapiile pe care le avem”.

Avem de toate! Și echipament, și medici instruiți

Terapia Lutețium -177 intră în competențele medicului specializat în medicină nucleară, care are competență și de diagnostic și de terapie. Însă, stabilirea indicației și îngrijirea pacientului se face în echipă multidisciplinară, ca la orice caz oncologic. „Asta, după ce s-a studiat dosarul pacientului și am văzut ce terapie a urmat și ce variante de tratament mai are la dispoziție. Apoi, procedura, ca atare, se face de către medicul specializat de medicină nucleară”.

Iolanda Gheorghiu, fondatoarea și președinta Asociației Pacienților Oncologici a precizat pentru „Adevărul” că terapia poate fi, într-adevăr, de un real folos pentru publicul larg. „Depinde însă și de pacient. Unora le este necesar. Unii pot avea nevoie, alții nu. Dar asta nu înseamnă că, dacă nu-i ajută pe unii, nu este bună sau nu este nevoie de ea. Dacă trateazaă un singur pacient, procedura și-a făcut toți banii. Este important, însă, să avem și specialiștii care să lucreze efectiv cu această nouă tehnologie. Și spun asta pentru că în România nu avem suficienți medici în general. Stă aparatura în spitale nefolosită pentru că nu are cine s-o folosească”, consideră Iolanda Gheorghiu.

Medicul Mirela Gherghe precizează însă că „în România sunt puține spitale echipate la nivelul acesta dar noi, la Institutul Oncologic București, ne încadrăm cu tot ce avem acolo. Am putea începe să tratăm pacienți și mâine, dacă am avea tratamentul disponibil. Teoretic, și pregătirea o avem”, a mai precizat expertul.

Medicul a declarat că specialiștii în medicină nucleară cunosc, în teorie, procedura. „Ne-ar trebui, probabil, două, trei zile să facem un training. Și să știți că avem și medici. Nu ducem lipsă. Cel puțin în ultimii șase ani, de când eu am început activitatea cu rezidenții în București, am avut în fiecare an serii cam de 10 oameni care au terminat. Iar în următorii doi ani vor mai termina și alții”.

Medicul a precizat că terapia cu izotopul Lutețium - 177 este așteptată de multă vreme în Institutul Oncologic București.

Terapia cu Lutețiu-177, efecte secunare

Prof. univ Dr. Martha Hoffmann, expert în medicină nucleară la spitalul Wiener Privatklinik și membru în Comitetul Tiroidian al Asociației Europene de Medicină Nucleară, a explicat că pentru a vedea dacă terapia cu Lutetium-177 va fi eficientă, pacienții trebuie să efectueze mai întâi o tomografie și imagistica antigenului de membrană specifică prostatei. „Aceste teste arată dacă toate sau majoritatea organelor implicate în cancer ar suporta terapia cu Lutețiu177 la o cantitate relevantă. În plus, trebuie verificate funcția renală și a sângelui. În unele cazuri, poate fi necesară o scintigrafie a glandelor salivare sau / și scintigrafie renală”, a mai precizat expertul potrivit platformei medicale 360medical.ro.

Printre efectele secundare ale terapiei cu Lutetium-177 se numără insuficiență renală, valoare scăzută a eritrocitelor și trombocitelor, o speranță de viață mai mică de 3 luni. Mai mult, funcția glandelor salivare poate fi îngreunată temporar (gură uscată, pierderea gustului, disconfort local). De asemenea, funcția rinichilor și numărul de celule din sânge (leucocite, trombocite) pot prezenta o scădere și trebuie să fie monitorizate cu atenție.