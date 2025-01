„E bine să plătesc mai repede creditul de la bancă?” Sfatul neașteptat dat de un cunoscut bancher

Un cunoscut economist răspunde la una dintre cele mai apăsătoare întrebări pentru cei care au credite la bancă. Ținând cont de situația actuala a economiei și de perspective, economistul Radu Georgescu, fost bancher, vine cu un sfat interesant.

Economia României încetinește de la an la an, iar fantoma recesiunii dă târcoale, după ce a cuprins țări mai bogate din occident, inclusiv Germania. Cu un deficit uriaș și cu o inflație căreia nu-i găsește soluția, România pare vulnerabilă la crize asemănătoare cu cea din 2009, iar finanțarea începe să devină o problemă tot mai greu de rezolvat. Și din această cauză, tot mai mulți economiști avertizează că vremurile în care piața avea un surplus de lichiditate sunt apuse, iar în anii ce urmează lipsa banilor cash ar putea reprezenta o problemă.

„Banca îți dă umbrelă când este soare afară și ți-o ia când plouă”

Fost bancher, actualmente managing partner la CFO Network și analist financiar, Radu Georgescu explică, într-o postare pe Facebook, de ce este important să ne asigurăm că avem bani pentru situații neprevăzute și vine cu o soluție pentru cei care se gândesc să-și plătească mai repede creditul la bancă.

„Este bine să plătesc mai repede creditul de la bancă? Unii spun că este bine. Alții că nu este bine. Pe cine să crezi? Eu nu plătesc niciodată anticipat creditele mele. Fac acest lucru din perspectiva unui tip care a fost 4 ani director financiar la o bancă. În sistemul bancar este o expresie. „Banca îți dă umbrelă când este soare afară și ți-o ia când începe să plouă”. Adică primeșți bani când totul este OK din punct de vedere economic. Dar dacă apare o problema economică (rămâi fără job, afacerea merge prost) nicio bancă nu îți mai dă credit”, avertizează el.

Semnele pentru economie nu sunt cele mai bune, iar cuvântul certitudine nu își mai are locul în dicționar.

Începe „sezonul ploios”

„În România începe sezonul ploios. Și ai nevoie de umbrele (cash). Nicio persoană și nicio firmă nu pot bagă mâna în foc să spună ce venituri vor avea peste un an. Nicio persoană și nicio firmă nu pot bagă mâna în foc să spună de cât cash vor avea nevoie peste un an. Deciziile financiare înseamnă matematică”, mai spune Georgescu, după care vine cu exemplul Apple și al celebrului Warren Buffett.

„Să începem: 1. Ideal este să faci mai mulți bani decât dobânda la credit. În acest caz poți să împrumuți fără număr de la bănci. Apple are cash 180 miliarde de dolari. Este compania care are cel mai mult cash. Mai mult decât orice bancă din lume. Totuși, Apple a împrumutat săptămâna aceasta 15 miliarde de dolari de la bănci. De ce face Apple acest lucru? Nu sunt idioți. Și știu și matematică. Apple face acest lucru deoarece folosesc banii pentru a genera mai mult cash decât dobânda la credit. Eu nu rambursez creditele deoarece banii îi folosesc în aplicațiile contabile Maxfin și CFO App care îmi aduc mai mult cash decât dobânda plătită la bancă. Dacă nu găseșți o activitate care să genereze mai mult cash decât dobânda la credit, poți să faci ce face Warren Buffett. Warren Buffett, tatăl investițiilor, și-a vândut majoritatea acțiunilor și stă pe cash (obligațiuni emise de US). Warren Buffett pariază că vine o perioada în care ai nevoie de multe umbrele (cash). Dacă nu vrei să cumperi obligațiuni , cum face Warren Buffett, poți să pui banii în depozite la bancă în valuta în care ai creditul”, adaugă expertul.

Ce e de făcut

El explică ce beneficii are această tactică și vine cu răspunsul la întrebarea dacă e bine să rambursezi creditele mai repede.

„Eu am depozite doar în euro deoarece am credite doar în euro. În acest fel dobânda primită la depozite compensează (într-o anumită proporție) dobânda plătită la credit. În termeni financiari această tehnică se numește Hedging. 2. Concluzii: În această perioada cashul este foarte important. Nu este o idee bună să rambursezi mai repede din credite. Dacă de exemplu peste 6 luni vei avea nevoie de cash, s-ar putea să nu găseșți pe nimeni care să-ți dea bani. Iar cei care îți vor da, îți vor cere 40% an. Educația financiară = matematică”, încheie Radu Georgescu.