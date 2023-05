Drumul Expres Craiova-Pitești: stadiul lucrărilor pe tronsoanele 3 și 4

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, noi imagini de pe tronsoanele 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova - Pitești.

Potrivit specialiștilor CNAIR care au efectuat verificări pe șantiere, stadiul fizic​ al lucrărilor pe tronsonul al treilea al​​ DEx12 Craiova-Pitești​ a ajuns la aroape 70%, în timp ce pe tronsonul 4 avansul lucrărilor este de 20%.

Compania menționează că pe tronsonul 3 (Valea Mare – Colonești), următoarele lucrări se află în execuție: Așternere asfalt strat de bază; Amenajare rampe la pasaje și poduri; Amenajare scurgere ape; Lucrări sistem ITS și iluminat; Amenajare parcări; Finalizare terasamente; Amenajare taluzuri; Hidroizolație poduri.

Totodată, pe tronsonul 4 (Colonești – Oarja – Pitești), se lucrează la: armare, cofrare și betonare structuri; amenajare scurgere ape; amenajare drumuri tehnologice; lucrări la terasamente.

În cele două șantiere sunt mobilizați un număr de 800 de muncitori și 300 de utilaje, subliniază specialiștii.

Tronsonul 3 Valea Mare – Colonești

Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL – SC Consitrans SRL;

Lungime: 31,75 km.;

Durată contract: 36 de luni (12 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Valoare contract: 782,45 milioane de lei, fără TVA;

Sursă de finanțare: POIM;

Stadiu actual: 69,5%;

Termen deschidere: 2024.

În decembrie 2022, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură susţineau că tronsonul trei al Drumului Expres Craiova-Pitești va fi inaugurat în 2023.

„Sâmbătă, 03.12.2022, am filmat din aer toți cei 31,75 kilometri dintre Valea Mare (Slatina Nord-Est) și Colonești. Antreprenorul general, UMB, are un progres bun, fiind ,,sus" cu aproape toate structurile. Lucrările la terasamente sunt și ele înaintate, ajunse la cotă în mare parte din traseu. Mai simplu spus, lotul are toate șansele să fie finalizat până la sfârșitul lui 2023, termenul contractual fiind ianuarie 2024, adică 12 luni de proiectare și 24 de execuție calculate de la emiterea ordinului de începere din 18.01.2021.”, a transmis Asociația.

Tronsonul 4 Colonești – Oarja – Pitești

Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL – SC Consitrans SRL;

Lungime: 31,82 km.;

Durată contract: 36 de luni (12 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Valoare contract: 754,92 milioane de lei, fără TVA;

Sursă de finanțare: POIM;

Stadiu actual: 20%;

Termen deschidere: 2024.

Specificaţii tehnice pentru Drumul Expres Craiova-Pitești DX12: Lungime: 121 km; Viteza de proiectare: 120 km/h; Platforma: 22,00 metri; Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri; Spaţiu median: 3,00 metri; Acostamente: 2 x 1,5 metri; Benzi de încadrare: 4 x 0,5 metri.

La începutul acestei luni, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, că două oferte au fost depuse pentru noul contract necesar finalizării construcției primului tronson al Drumului Expres Craiova- Pitești.

Drumul Expres Craiova - Piteşti este împărţit în patru tronsoane, iar primul tronson traversează localităţile Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, cu plecare din Craiova, are o lungime de 17,7 kilometri, va avea două pasaje şi şapte poduri, costă 76 milioane de euro fără TVA şi anterior lucările au fost executate de firma Tirrena Scavi SpA, din Italia.

În decembrie 2022, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța că va rezilia contractele cu constructorul italian Tirrena Scavi, motivând slaba mobilizare şi incapacitatea financiară a antreprenorului de a continua proiectele pe care le derula.