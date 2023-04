Drumul expres Craiova-Pitești: Când ar putea fi stabilit un nou constructor pentru primul tronson

Primul tronson al Drumului Expres Craiova - Piteşti (DEx 12) va avea un nou constructor în luna iunie, a anunţat miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, contractul cu fostul constructor a fost reziliat şi a fost reluată licitaţia.

Oficialul a menţionat că pe primul tronson al DEx 12 a lucrat acelaşi constructor care a lucrat şi la Centura Sud a municipiului Timişoara şi la Centura Bucureşti între DN2 şi A2, toate cele trei contracte fiind reziliate.

Pe primul tronson al DEx 12, cel dintre Craiova şi Robăneşti, stadiul de execuţie al lucrărilor este de aproximativ 52%, a adăugat ministrul Transporturilor.

„Ştiţi că am reziliat, acea companie (...) cu care am reziliat contractele avea trei contracte, lotul unu pe Drumul Expres Craiova-Piteşti, centura Timişoarei, varianta sudică şi centura Bucureştiului, între DN2 şi A2. Toate trei contractele le-am reziliat. Am avut răbdare şi ştiţi acest lucru (...) Ei, cu această companie nu s-a putut şi de aceea am reziliat. Termenul de depunere de oferte este începutul lunii mai, dacă nu mă înşel, 5 mai, ca să se depună ofertele. S-a făcut într-un timp record expertiza pe ce au făcut şi cum au lăsat, Tirrena Scavi cred că era compania, în ce stadiu au lăsat lucrarea, s-a acceptat acea expertiză, a fost scoasă la licitaţie şi termenul limită este de 5 mai. Deci undeva zic eu că la început de luna iunie, undeva într-o lună de zile, vom avea noul constructor pe tronsonul unu (al DEx Craiova - Piteşti) şi pe varianta ocolitoare de la Timişoara, varianta sudică. Sper să fie o companie care să facă această lucrare, stadiul este undeva la 52%, deci mai au jumătate aproximativ", a afirmat Sorin Grindeanu, informează Agerpres.

CNAIR a reziliat contractele cu Tirrena Scavi

În decembrie 2022, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța că va rezilia contractele cu constructorul italian Tirrena Scavi, motivând slaba mobilizare şi incapacitatea financiară a antreprenorului de a continua proiectele pe care le derula.

Reprezentanții CNAIR menționau atunci că la construcția Variantei de Ocolire Timișoara Sud erau întârzieri majore în raport cu termenul de finalizare.

„Termenul contractual al acestui obiectiv a fost depășit cu mult, iar mobilizarea pe șantier a fost deficitară pe tot parcursul anului 2022, ajungând la un stadiu fizic de doar 58,26%”, a explicat sursa citată.

De asemenea, Compania anunța că pe tronsonul 1 al drumului expres Craiova–Pitești progresul fizic era atunci de doar 57,06%, deși termenul contractual de finalizare era 2022.

Pe sectorul de centură a Bucureștiului, cuprins între DN 2 și A2, acolo unde există un contract pentru lucrări de modernizare, progresul fizic era de doar 20,76%, iar conform termenului asumat prin contract obiectivul trebuia finalizat din 04.08.2021.

„Aceste întârzieri atrag și daune materiale consistente, pe lângă cele care decurg din imposibilitatea de a folosi infrastructura rutieră. CNAIR va face toate demersurile pentru relansarea acestor proiecte în cel mai scurt timp posibil. Constructorii trebuie să fie conștienți de obligația de a aborda cu seriozitate contractele pe care le semnează cu CNAIR. În caz contrar, vor suporta consecințele legale care derivă inclusiv din eliberarea certificatelor negative, care au valabilitate timp de 3 ani”, anunțau, în decembrie, reprezentanții Companiei.

Drumul Expres Craiova - Piteşti

Drumul Expres Craiova - Piteşti este împărţit în patru tronsoane: tronsonul 1 traversează localităţile Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, cu plecare din Craiova, şi are o lungime de 17,7 kilometri, va avea două pasaje şi şapte poduri, costă 76 milioane de euro fără TVA şi anterior lucările au fost executate de firma Tirrena Scavi SpA, din Italia.

Al doilea tronson trece prin localităţile Balş, Barza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Milcov, Slatina şi Valea Mare, are o lungime de aproape 40 kilometri, a costat 217 milioane euro fără TVA şi a fost executat de Asocierea SA&PE Construct SRL-Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL- Consitrans SRL, din România.

Antreprenorul care a lucrat pe tronsonul al doilea a obţinut şi contractele pentru proiectarea şi execuţia tronsoanelor 3 şi 4 din Drumul Expres Craiova - Piteşti, cu lungime totală de 64 kilometri.

În martie 2023, CNAIR anunța că stadiul fizic​ al lucrărilor pe tronsonul al treilea al​​ DEx12 Craiova-Pitești​ a ajuns la 63%.

Specificaţii tehnice pentru Drumul Expres Craiova-Pitești DX12:

Lungime: 121 km

Viteza de proiectare: 120 km/h

Platforma: 22,00 metri

Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri

Spaţiu median: 3,00 metri

Acostamente: 2 x 1,5 metri

Benzi de încadrare: 4 x 0,5 metri