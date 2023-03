Drumul Expres Craiova-Pitești: stadiul lucrărilor pe şantierul tronsonului trei

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, miercuri, că stadiul fizic​ al lucrărilor pe tronsonul al treilea al​​ DEx12 Craiova-Pitești​ a ajuns la 63%. Potrivit sursei citate, dacă vremea va permite, este posibil ca în perioada imediat următoare apară pe șantier echipele de asfaltare.

,,Antreprenorul tronsonului 3​​ DEx12, Craiova-Pitești, lucrează în această perioadă cu peste 200 de angajați pe acest tronson, chiar dacă nu se poate intra pe tot sectorul pentru execuția lucrărilor la terasamente din cauza terenului încă ud.“, au transmis reprezentanții CNAIR pe pagina de Facebook.

Conform acestora, acolo unde are acces, constructorul execută mai multe tipuri de lucrări precum: îmbunătățirea terenului de fundare; șanțuri și rigole; ziduri de sprijin din gabioane de piatră, lucrări executate manual; relocare utilități; instalare rețele electrice și ITS.

Sursa citată menţionează că structurile sunt finalizate şi urmează finalizarea rampelor de acces pe poduri.

,,Dacă vremea va permite, este posibil ca în perioada imediat următoare să vedem pe șantier echipele de asfaltare.”, subliniază CNAIR.

Date despre Drumul Expres Craiova Piteşti, tronsonul 3​​

- Lungime: ​​​31,75 km. (km. 57+550 – km. 89+300).

- Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL – SC Consitrans SRL.

- Valoare contract: 670.72 milioane lei fără TVA.

- Sursa de finanțare:​​ POIM + PT.

- Dată semnare contract:​ 30.10.2020.

- Dată începere:​​ 18.01.2022 (proiectare și execuție).

- Termen finalizare:​​18.01.2024 (termen contractual).

În decembrie 2022, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură susţineau că tronsonul trei al Drumului Expres Craiova-Pitești va fi inaugurat în 2023.

„Sâmbătă, 03.12.2022, am filmat din aer toți cei 31,75 kilometri dintre Valea Mare (Slatina Nord-Est) și Colonești. Antreprenorul general, UMB, are un progres bun, fiind ,,sus" cu aproape toate structurile. Lucrările la terasamente sunt și ele înaintate, ajunse la cotă în mare parte din traseu. Mai simplu spus, lotul are toate șansele să fie finalizat până la sfârșitul lui 2023, termenul contractual fiind ianuarie 2024, adică 12 luni de proiectare și 24 de execuție calculate de la emiterea ordinului de începere din 18.01.2021.”, a transmis Asociația pe pagina de Facebook. În ceea ce privește tronsonul patru al Drumului Expres Craiova-Pitești, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au transmis atunci că acesta ,,prindea contur".

Specificaţii tehnice pentru Drumul Expres Craiova-Pitești DX12:

Lungime: 121 km

Viteza de proiectare: 120 km/h

Platforma: 22,00 metri

Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri

Spaţiu median: 3,00 metri

Acostamente: 2 x 1,5 metri

Benzi de încadrare: 4 x 0,5 metri