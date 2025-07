Directorii CFR își vor reduce indemnizațiile cu 10%. Programul de lucru, redus la 4 zile

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunță mai multe măsuri de reducere a cheltuielilor la CFR. Între altele, directorii CFR își vor reduce indemnizațiile cu 10%.

În plus faţă de reducerea indemnizaţiilor, la CFR Infrastructură s-a luat decizia de a se reduce programul de lucru la 4 zile pe săptămână pentru un număr restrâns de angajaţi, fără a fi afectată siguranţa circulaţiei.

„În urma discuţiilor pe care le-am purtat cu directorii generali ai CFR Infrastructură şi CFR Călători, aceştia, alături de directorii financiari ai celor două companii, îşi vor reduce indemnizaţiile cu 10%. Totodată, şi directorii generali şi financiari ai filialelor CFR Infrastructură (Informatică Feroviară, Electrificare CFR şi Tipografică Feroviară) îşi vor reduce indemnizaţiile cu 10%. Tot cu 10%, îşi vor reduce indemnizaţiile şi directorul general şi financiar de la SCRL Braşov - filială a CFR Călători. Este un gest necesar care transmite un semnal clar de responsabilitate şi solidaritate", a scris Şerban pe pagina sa de Facebook.

CFR Infrastructură estimează că va economisi aproape 57 milioane de lei pe an

Ministrul a amintit că a început un amplu proces de eficientizare şi optimizare a cheltuielilor în cadrul companiilor din subordinea ministerului.

„Încă de la preluarea mandatului, am început un amplu proces de eficientizare şi optimizare a cheltuielilor în cadrul companiilor din subordinea ministerului. La CFR Infrastructură, în plus faţă de reducerea indemnizaţiilor, s-a luat o decizie curajoasă: programul de lucru va fi redus la 4 zile pe săptămână pentru un număr restrâns de angajaţi, fără a fi afectată siguranţa circulaţiei. Economia estimată prin această măsură este de aproximativ 3,25 milioane de lei lunar. Este în curs de implementare un sistem clar de reorganizare, optimizare şi funcţionare a subunităţilor din ţară. Cu această măsură, CFR Infrastructură estimează că va economisi aproape 57 milioane de lei pe an”, a adăugat Ciprian Şerban.

Ministrul a mai precizat că se va renunţa la materialul rulant tehnologic învechit care poate fi casat şi valorificat, ceea ce ar putea aduce înapoi, în bugetul companiei, aproximativ 8,7 milioane de lei până la sfârşitul anului.

„În paralel cu acestea, CFR Infrastructură continuă transformarea căii ferate prin proiecte strategice moderne, finanţate din fonduri europene nerambursabile", a mai scris oficialul.

Ce măsuri se iau la CFR Călători

Şi la CFR Călători se vor reduce cheltuielile nejustificate, prin aplicarea următoarelor măsuri: suspendarea unor trenuri neperformante (economii de 40 milioane lei); neacordarea orelor suplimentare şi festive (economii de 47 milioane lei); demersuri către ARF pentru redimensionarea volumului de activitate şi creşterea valorii unitare (economii de 40 milioane lei); reducerea indemnizaţiilor conducerii (0,3 milioane lei) şi sistarea cumulului pensie - salariu (economii de 1,5 milioane lei).

„Economii totale estimate până la finalul anului: peste 130 milioane lei! Totodată, am pornit un amplu proces de actualizare a indicatorilor de performanţă de la companiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", a explicat Ciprian Şerban.

În urmă cu câteva zile, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, ecplica, pentru Agerpres, că pentru conducerea CFR Călători s-au majorat indemnizațiile la 32.000 de lei pe lună (peste 6.000 de euro net), în ciuda faptului că societatea este pe lista marilor datornici la bugetul de stat și a avertizat recent că riscă să oprească traficul feroviar din cauza incapacității de plată.