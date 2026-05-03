Dezvăluiri din interiorul rețelelor clandestine care introduc terminale Starlink în Iran: „Este o luptă”

Iranul traversează una dintre cele mai lungi perioade de izolare digitală din istoria recentă, după ce guvernul de la Teheran a impus o întrerupere aproape totală a internetului la nivel național, care durează de peste două luni. În acest context, rețele clandestine de contrabandă cu echipamente Starlink au început să fie tot mai active, pentru a ocoli controlul strict din partea statului, însă sunt o activitate extrem de riscantă pentru cei implicați.

Unul dintre membrii acestor rețele, un iranian identificat sub pseudonimul Sahand, a explicat pentru BBC că este implicat în introducerea ilegală de terminale Starlink în Iran. Dispozitivele, produse de compania SpaceX a lui Elon Musk, permit accesul la internet prin sateliți, ocolind complet infrastructura controlată de statul iranian.

„Dacă măcar o singură persoană în plus reușește să aibă acces la internet, cred că este un succes și merită”, a spus Sahand, vizibil îngrijorat, vorbind din afara Iranului. Temerea sa este că o eventuală expunere a identității sale ar duce la represalii împotriva familiei și a contactelor sale din interiorul țării „care să plătească prețul”.

Actualul blocaj a internetului a început după atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israelului pe 28 februarie. Autoritățile iraniene au invocat motive de securitate, inclusiv riscuri de spionaj, supraveghere și atacuri cibernetice.

Înainte de această întrerupere, Iranul mai trecuse printr-un blackout parțial în ianuarie, în cursul reprimării brutale ale protestelor antiguvernamentale naționale. Potrivit organizației Human Rights Activists News Agency (HRANA), peste 6.500 de protestatari ar fi fost uciși și aproximativ 53.000 arestați.

Iranul are de mult timp un control strict asupra informației, combinând propaganda prin media de stat cu restricții asupra platformelor internaționale precum Instagram, Telegram sau WhatsApp. Întreruperile recente au dus însă această strategie la un nivel fără precedent.

Starlink, soluția plină de riscuri pentru acces la internet

Terminalele Starlink sunt printre cele mai eficiente metode de a ocoli blocajele. Acestea se conectează direct la rețeaua de sateliți SpaceX, ocolind complet infrastructura locală.

Sahand a explicat că terminalele sunt achiziționate și introduse în Iran prin „operațiuni foarte complexe” de contrabandă. El susține că a introdus în țară aproximativ o duzină de dispozitive începând din ianuarie și că rețeaua clandestină caută noi modalități de a introduce în număr mai mare.

Potrivit organizației pentru drepturile omului Witness, existau cel puțin 50.000 de terminale Starlink în Iran în ianuarie, iar activiștii estimează că numărul lor a crescut semnificativ de atunci.

Iranul critică decizia Statelor Unite de a facilita accesul la internet cetățenilor iranieni

Terminalele sunt disponibile pe piața neagră și prin canale precum grupul de Telegram în limba persană NasNet. Un voluntar implicat în administrarea acestuia a dezvăluit că aproximativ 5.000 de dispozitive au fost vândute în ultimii doi ani și jumătate.

Guvernul iranian a introdus sancțiuni severe pentru deținerea sau comercializarea echipamentelor Starlink, pedepsele ajungând până la doi ani de închisoare pentru utilizatori și până la zece ani pentru distribuție sau import în cantități mari.

În paralel, autoritățile au raportat multiple arestări, inclusiv cazuri de persoane care au fost acuzate de posesie de arme ilegale sau de colaborare cu inamicul.

Internet stratificat și acces inegal

Sistemul digital al Iranului este descris ca unul „ierarhizat”. Există o rețea internă controlată de stat, care face posibile servicii esențiale precum banking sau aplicațiile de livrare. Accesul la internetul global este însă restricționat sau complet blocat pe timp de război.

Doar anumite categorii, precum oficialii sau jurnaliștii de stat, beneficiază de acces nerestricționat prin așa-numitele „cartele SIM albe”.

În acest context, VPN-urile au devenit pentru mulți iranieni o soluție pentru ocolirea restricțiilor, însă costurile ridicate limitează accesibilitatea acestora, mai ales în condițiile unei crize economice severe.

Impactul economic

Guvernul iranian a recunoscut că întreruperile de internet au un impact major asupra economiei, estimând pierderi zilnice de aproximativ 35 de milioane de dolari.

Recent, autoritățile au lansat programul „Internet Pro”, care oferă acces limitat la internetul global anumitor companii, pentru a reduce impactul asupra economiei.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează însă că astfel de măsuri nu rezolvă problema fundamentală a controlului informației. „Întreruperile de internet sunt o încălcare clară a drepturilor omului și nu pot fi justificate”, a declarat Marwa Fatafta de la Access Now, un grup pentru drepturi digitale.

O luptă pentru informație

În ciuda riscurilor, rețelele clandestine continuă să funcționeze. Sahand spune că cei implicați cunosc pericolele, dar consideră acțiunea lor ca fiind necesară, fiind singura modalitate în care informațiile pot fi transmise în exterior.

„Oamenii au nevoie de internet pentru a arăta ce se întâmplă pe teren. Considerăm că aceste terminale ar trebui să ajungă în mâinile celor care au cu adevărat nevoie de ele pentru a face o schimbare”, a spus el. „Este o luptă” dar „simțim că trebuie să intervenim și să ajutăm”, a spus el despre cei care se alătură voluntar acestor rețele de contrabandă cu Starlink, în pofida riscurilor.