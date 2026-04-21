De ce tot mai mulți antreprenori urmăresc licitațiile pentru bunuri în distress?

Dacă ești în căutarea unui domeniu foarte profitabil, atunci trebuie să descoperi activele în distress. Acestea sunt oportunități apărute din „necazul” altora, adică bunuri scoase la licitație de bănci, lichidatori judiciari sau ANAF pentru că proprietarii nu și-au mai putut plăti datoriile. Citește mai departe și vezi ce poți face!

WhatsApp Image 2026 04 21 at 11 21 24 jpeg

Cum să cumperi cu 30% sub prețul zonei

Principalul motiv pentru care toată lumea „vânează” platformele de licitatii online este, evident, prețul. La prima strigare a unei licitații, prețul pornește de la 100% din valoarea evaluată, dar dacă nu se prezintă nimeni, la a doua rundă prețul scade direct la 75%. Există situații, mai ales la executările realizate de lichidatori în cazuri de insolvență, unde poți ajunge să cumperi active la 50% din valoarea lor reală. Această marjă de profit este imposibil de obținut prin metodele tradiționale de negociere, unde un discount de 5-7% este deja considerat o victorie.

Capcanele ascunse în spatele cifrelor tentante

Totuși, dacă ar fi atât de simplu pe cât pare la prima vedere, toată lumea ar face acest lucru de dimineața până seara și prețurile s-ar regla natural. Licitațiile pentru bunuri în distress vin la pachet cu mai multe riscuri pe care trebuie să înveți să le gestionezi dacă nu vrei să-ți blochezi banii pe termen lung în procese inutile. Una dintre cele mai mari probleme rămâne evacuarea foștilor proprietari, în cazul imobilelor rezidențiale sau comerciale.

Poți să devii proprietar legal în acte în 30 de zile, dar procesul de eliberare a spațiului poate dura luni de zile și implică costuri suplimentare cu executori judecătorești și avocați. Antreprenorii experimentați își bugetează întotdeauna o „marjă de eroare” de aproximativ 5.000 - 10.000 euro pentru aceste proceduri legale neprevăzute, asigurându-se că, și în cel mai pesimist scenariu, investiția rămâne una profitabilă.

Documentarea este esențială

Un aspect extrem de important pe care mulți începători îl ignoră este documentarea tehnică riguroasă a bunurilor înainte de a licita. La o licitație publică, cumperi bunul „așa cum este”, fără garanție și fără nicio posibilitate reală de a-l returna dacă descoperi ulterior că motorul utilajului este complet distrus.

De aceea, noua generație de investitori vine la vizionări însoțită de experți, mecanici sau ingineri constructori care știu exact unde să se uite. Dacă un utilaj costă 40.000 euro la licitație, dar necesită reparații de încă 15.000 euro pentru a fi funcțional, iar prețul pieței pentru unul nou este de 70.000 euro, încă poți face o afacere bună.

Impactul asupra cash-flow-ului și revânzarea strategică

Motivul principal al acestui trend este viteza cu care poți roti capitalul pentru un randament mult peste depozitele bancare clasice. Un „fix and flip” rapid cu o mașină de lux luată la 25.000 de euro și vândută cu 35.000 de euro îți aduce un profit net spectaculos în doar câteva luni.

Această strategie de arbitraj între piața forțată și cea liberă este motorul care alimentează noile averi din real estate și logistică. Secretul succesului stă în identificarea activelor cu lichiditate mare, pe care știi sigur că le poți vinde în maximum 60 de zile pentru a nu bloca banii inutil.

De ce să ridici o hală de la zero când poți prelua una la licitație cu o reducere de 150.000 de euro, transformând stresul fostului proprietar în profitul tău operațional? Cei care își construiesc acum un portofoliu de contacte și cunoștințe juridice vor avea un avantaj competitiv uriaș în anii ce urmează. Tot ce ai nevoie este curaj, un capital de start și dorința de a vâna acele active tangibile care generează profit real pe baze solide.

