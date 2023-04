Daea, despre tranzitul cerealelor ucrainene: Așteptăm decizia Comisiei Europene VIDEO

Ministrul Petre Daea, a declarat vineri în urma discuțiilor purtate cu omologul ucrainean Mikola Solski, că au convenit să aștepte decizia Comisiei Europene privind tranzitul cerealelor ucrainene.

„Atunci când Comisia va hotărî să se retragă importul, vom vedea... În privința tranzitului, am socotit a face câteva lucruri extrem de importante, pe care le-am lucrat ieri cu specialiștii. Astăzi se lucrează, pentru că nu ministrul Agriculturii este responsabil... Cu privire la transport, am hotărât să punem un sigiliu pe mijloacele de transport cu cereale ucrainene, chiar dacă are unul deja, și la barje să se procedeze la fel. Sigiliul respectiv este siguranța noastră că îl putem urmări și va fi urmărit și confirmat la destinație”, a declarat Petre Daea, precizând că a convenit cu omologul Mikola să aibă discuții săptămânale pe tema cerealelor ucrainene.

„Vom aștepta până pe data de 25 (aprilie - n. red.) pentru a vedea ce decizie ia Comisia, după care ne vom întâlni din nou, pentru că și România și Ucraina sunt producătoare mari de cereale. Nu avem de unde ști ce se întâmplă în continuare din punct de vedere militar, dar știm ce ne trebuie din punct de vedere alimentare”, a adăugat Daea.

„Mikola ai depășit pragul la prieteni, cu privirile umezite de durere”, a mai spus ministrul român. „Eu plec la Bruxelles și-ți comunic ce-am vorbit acolo”.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a discutat vineri, la Bucureşti, cu omologul ucrainean Mikola Solski pe tema tranzitului cerealelor din Ucraina către state terţe. Miercuri, Daea, i-a transmis acestuia că statul român va implementa măsuri de securizare suplimentară (sigilare şi monitorizare) pentru mijloacele de transport care tranzitează teritoriul României către state terţe.

Totodată, ministrul Daea a transmis părţii ucrainene solicitarea de a identifica rapid soluţii pentru restricţionarea exporturilor de cereale şi seminţe oleaginoase (floarea-soarelui, rapiţă) către România, având în vedere dificultăţile întâmpinate de fermierii români.

Importurile de cereale ar putea fi oprite până pe 5 iunie

Anterior, ministrul afirmase, după discuțiile cu vicepreședintele CE Valdis Dombrovskis, că oprirea importurilor de grâu, porumb, seminţe de floarea soarelui şi rapiţă din Ucraina se va putea face doar la nivelul celor 5 ţări din proximitatea conflictului (România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, și Slovacia), fiind solicitările comune ale acestora, şi că se vor menţine coridoarele de transport al cerealelor spre destinaţiile cunoscute.

Sigilarea cerealelor ucrainene la intrarea în țară și monitorizarea transportului

Oficialul român a cerut părții ucrainene să identifice rapid soluții pentru restricționarea exporturilor de cereale și semințe oleaginoase (floarea-soarelui, rapiță) către România, având în vedere dificultățile întâmpinate de fermierii români. De asemenea, ministrul ucrainean a fost înștiințat că de astăzi România instituie controale direct în vamă, coordonate de către ANSVSA, pentru toate produsele agroalimentare venite din Ucraina, cu prelevare de probe pentru determinarea calitativă în conformitate cu legislația europeană, si nu la destinație cum se întâmpla până acum. Decizia a fost luată având în vedere că într-o altă țară europeană au fost descoperite niveluri de pesticide peste limita admisă în UE.