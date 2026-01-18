search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Cum îți pui banii la treabă: ghidul de bază pentru cei care vor să înceapă să investească

În fiecare ianuarie, obiectivele financiare urcă în top: buget construit mai atent, fond de siguranță și creșterea economiilor. Totuși, între intenție și acțiune apare un decalaj care se mărește de la o lună la alta și de cele mai multe ori din lipsă de timp, incertitudine și disciplină.

O pușculiță lângă un borcan cu monede și un stetoscop
Orice persoană să-și poată pune banii la treabă. Foto arhivă

Investițiile nu sunt despre momentul perfect, ci despre consecvență. Iar consecvența se construiește printr-un plan simplu, repetabil”, punctează analiștii, subliniind că e nevoie de un smartphone și un minim de alfabetizare financiară pentru ca orice persoană să-și poată pune banii la treabă. Chiar și așa, trecerea de la intenție la acțiune, implică mai mult decât voință - este necesar un plan strategic.

Analiștii XTB au pregătit câteva recomandări practice, ca planul făcut la început de an să nu fie abandonat în februarie.

Economisirea, fundația de neclintit

Înainte de a alege să investim în prima acțiune sau primul ETF, prioritatea numărul 1 este economisirea. Educația financiară ne arată că economisirea nu ar trebui să fie „ce rămâne” la final de lună, ci prima „cheltuială” din buget.

Concret, imediat ce primim salariul, întâi punem o parte din bani deoparte. Este importantă menținerea unui cash flow pozitiv, adică să câștigăm mai mult decât cheltuim.

Depășiți frica

Mulți investitori începători amână primul pas pentru că simt că nu știu suficient. Educația financiară este esențială (doar 18% dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de cunoștințe financiare), însă perfecțiunea este dușmanul execuției, punctează analiștii.

De aceea, nu trebuie așteptat „momentul potrivit”. Încercarea de a anticipa vârful sau minimul pieței (market timing) este un joc pierdut chiar și pentru majoritatea profesioniștilor.

Altfel spus: este mai bine să începem azi cu 50 euro decât să așteptăm un an ca să începem cu 500 euro. Timpul petrecut în piață este mai important decât momentul intrării.

Strategii ca să rămâi consecvent anul acesta

Pentru ca rezoluția stabilită la început de an să nu fie abandonată până în februarie, pot fi avute în vedere câteva strategii practice, cum ar fi:

• Automatizează obiceiul

Potrivit analiștilor, ajută setarea unui transfer automat către contul de investiții imediat după ce este virat salariul. Motivul este acela că nu mai suntem tentați să cheltuim dacă banii nu sunt în contul curent.

• Gândește în procente, nu în sume fixe

Începe prin a investi 5% sau 10% din venit. La început, obiectivul ar trebui să fie formarea obiceiului, nu profitul imediat.

• Diversifică, pentru a dormi liniștit

Teama de pierdere este principalul motor al amânării în special pentru investitorii aflați la început de drum. Dacă împarți capitalul între active diferite (acțiuni, obligațiuni, mărfuri, criptomonede), se reduce riscul unor fluctuații puternice care te-ar putea face să renunți prea devreme.

• Alege să te educi continuu

Investițiile implică riscuri, iar cea mai bună modalitate de a le gestiona este prin cunoaștere. Educația financiară ne ajută să separăm zgomotul de informația utilă și, mai ales, să controlăm emoțiile. În piață, teama și lăcomia sunt cei mai mari dușmani. Analiștii subliniază că un plan logic și bine structurat este cea mai bună apărare.

Succesul financiar este rareori rezultatul norocului. Mai degrabă, vine din disciplină și consecvență. În acest proces, capitalul începe să genereze rezultate vizibile pe termen mediu. Ulterior, pe termen lung, efectul cumulativ poate deveni cu adevărat puternic, accelerând potențialul construirii unui capital satisfăcător într-un mod sustenabil și predictibil.

Metoda 50/30/20 pentru economisire. În ce constă și cum funcționează

Metoda 50/30/20 este considerată una dintre cele mai eficiente formule de planificare a bugetului personal.

În primul rând, trebuie să ne alcătuim bugetul personal lunar cu sumele care ne vin în minte, împărțite pe venituri și cheltuieli. Nu este obligatoriu ca cifrele să fie fixe de la început, ci cât mai bine aproximate, dar important este să le trecem pe toate, iar apoi să le revizuim.

Ordonăm apoi cheltuielile pe metoda 50/30/20 (50% - satisfacerii nevoilor de zi cu zi, 30%, cheltuielilor pentru satisfacerea dorinţelor și 20% din venituri le alocăm economiilor), potrivit Școlii de bani.

Este vorba despre trei pași simpli și anume:

  • 50% din venituri sunt alocate satisfacerii nevoilor precum: locuință, coș zilnic de cumpărături, utilități, facturi, transport, etc. În cazul în care nu ne putem încadra în procentul de 50%, este un semn că ar trebui reduse cheltuielile. Dacă venitul este suficient pentru ca jumătate din el să poată acoperi aceste cheltuieli mai mari, de aici se poate economisi.
  • 30% se alocă satisfacerii dorințelor: garderobă, ieșiri în oraș sau vacanțe. Dacă nu putem pleca într-o vacanță, este bine totuși să ne bucurăm de mici plăceri precum: un bilet de teatru sau la film, cărți, albume de muzică etc.
  • 20% din veniturile noastre trebuie orientate spre un fond de economii. Este vorba despre fondul de economii necesar rambursării datoriilor, economiilor, cheltuielilor neprevăzute şi pensiei. Procentul economisirii ar trebui să crească odată cu vârsta: de la 5% la 20 - 25 de ani la 10 - 15% în perioada cea mai activă a vieţii (30 - 50 de ani), pentru ca după această vârstă, capacitatea de economisire să depăşească 20%.

Important este ca acest procent să nu fie depăşit nici dacă există venituri mai mari.

Modelul 50/30/20 a fost popularizat în Statele Unite ale Americii de senatoarea Elizabeth Warren, și de fiica sa, Amelia Warren Tyagi, în cartea lor din 2005, "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan".

