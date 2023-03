Cum alegi cea mai bună poliță RCA. La ce trebuie să fie atenți șoferii și ce este plasa de siguranță

Conform deciziei Curții Europene de Justiție, toate autovehiculele înmatriculate în UE trebuie asigurate RCA până în momentul radierii. Alegerea unei Polițe de Răspundere Civilă Auto nu este întotdeauna un lucru simplu.

Cei care nu dețin o poliță RCA riscă să fie sancționați. Aceștia vor primi o amenda cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei, la care se adaugă reţinerea certificatului de înmatriculare a maşinii, precum şi a plăcuţelor cu numere.

Alegerea unei polițe îi pune, de multe ori, în dificultate pe șoferi. Pentru a economisi, mulți dintre ei vor alege un RCA ieftin. În acest mod se asigură că pot circula în condiţii legale pe drumurile publice, însă decizia nu este deloc inspirată.

„Tendința este în felul următor și nu este de condamnat. Fiecare persoană alege cel mai mic preț. Este obligatorie, trebuie să o arăt arăt polițistului de circulație și dacă mă lovește ceva să am o poliță validă. Deci, din perspectiva asta, orice cetățean care își alege o poliță ieftină nu poate fi condamnat. Pe de altă parte, cu cât ne ducem mai mult în zona asta, pot apărea probleme, în momentul în care alegem cel mai ieftin. Și asta s-a văzut de-a lungul timpului. În momentul în care se creează o masă mare pe un anumit asigurător, care are anumite probleme și nu plătește, s-ar putea să mă întâlnesc în trafic cu același timp de comportament și să ne creăm niște animozități reciproc. Dacă mie îmi pasă de ceea ce fac, ce pot produce, îmi aleg un asigurător corect, îl verific dacă are o stabilitate financiară bună, chiar dacă e cu câteva zeci sau sute de lei mai scump decât competitorii", a declarat Mădălin Roșu, președintele BAAR, pentru stirileprotv.ro.

Care este primul pas

Iată despre cum trebuie să alegi în mod inteligent o poliță RCA, dar și la ce să fii atent când iei în calcul o anumită companie de asigurări.

În primul rând, spune Paul Dumitru, expert în în educație financiară de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), șoferii trebuie să aleagă o societate de asigurări autorizată. "Toate societățile autorizate sunt trecute pe site-ul ASF, există o secțiune dedicată pe site. Dacă este un nume care nu îi sună cunoscut, trebuie să verifice dacă nu cumva este cineva care încearcă să îl fraudeze. Este un prim pas. Apoi, decontarea directă", spune specialistul.

Acesta a explicat pentru panorama.ro de ce șoferii trebuie să înțeleagă exact ce reprezintă fiecare parte din produsul RCA.

"Foarte mulți probabil că nu știu ce înseamnă decontarea directă. Primul lucru este efectul: atunci când te lovește cineva și nu dorești să obții despăgubirea de pe RCA-ul respectivului vinovat, ci de pe RCA-ul propriu. Și atunci când cumperi decontare directă, îți alegi mult mai atent asigurătorul, pentru că vrei să fii sigur că acel asigurător va și despăgubi. Evident, decontarea directă este foarte utilă, pentru că foarte multe mașini din parcul auto din România nu-și mai pot face CASCO. La mașinile care au peste 10 ani, asigurătorii sunt foarte sceptici să mai facă CASCO și cu greu poți obține o ofertă, dacă nu ai avut un istoric CASCO. Și atunci, dacă te lovește cineva – deși nu este același lucru decontarea directă cu CASCO –, măcar ai această mică plasă de siguranță", arată expertul.

De asemenea, clienții trebuie să știe că atâta timp cât societatea de asigurări este autorizată de ASF, înseamnă că ea îndeplinește toate criteriile, din punct de vedere al legislației. În momentul în care sunt petiții, poate fi un indiciu că aceasta nu oferă cele mai bune servicii. Dar nu este obligatoriu, precizează Paul Dumitru.

Profiluri de risc ale șoferilor

Printre criteriile care scumpesc sau ieftinesc polițele RCA există niște profiluri de risc ale șoferilor. „Pentru persoane fizice, în general sunt tinerii, pentru că se urcă la volan pentru prima dată, probabil că au mai mult avânt și mai multe daune. Iar la persoane juridice, transportatorii, taxiurile. Cu cât folosești mai mult mașina…", spune expertul.

Un alt factor care modifică preșul unui RCA este inflația, deoarece poate crește prețul manoperei, al pieselor. De asemenea, legea spune că poți apela la orice service pentru reparații. La CASCO, în schimb, asigurătorii își pot impune anumite service-uri.

Cât de mult s-au scumpit polițele

ASF a publicat, pe 7 martie 2023, noile tarife de referință pentru polițele RCA, majorate substanțial față de anul trecut, de la 1.286 lei pentru un autoturism cu capacitate egală sau mai mică de 1.200 mc, la 1.822 lei. Astfel, asigurarea RCA pe un an pornește de la tariful minim de 1.822 de lei în cazul asiguraților cu vârstă mai mică de 30 de ani, dacă aceștia au o mașină cu capacitate cilindrică de până în 1.200 de centimetri cubi, dar ajunge la 4.709 lei dacă automobilul are peste 2.500 cmc, potrivit ziare.com.

Dacă în februarie 2022 tarifele pentru persoanele juridice plecau de la 1.383 de lei și ajungeau la 1.483 de lei, în februarie 2023 costurile diferă, în funcție de capacitatea cilindrică a automobilului, de la 1.755 de lei la 1.895 de lei.