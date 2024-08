Criptomonede „made in” România: ferme de minare în Ploiești și Buzău. Cine se află în spatele afacerilor

Afacerile cu criptomonede se dovedesc a fi extrem de profitabile pentru ruși, iar averile pe care le strâng sunt folosite în diverse scopuri, precum campanii de propagare a unor mesaje antioccidentale sau pentru finanțarea trolilor care se află în spatele unor imixtiuni în alegerile din alte țări.

Ferme de minare de criptomonede au fost deschise inclusiv în România, iar cel care a pus umărul la fondarea unor astfel de ferme, la Ploiești și Buzău, este un fost angajat al Ministerului rus de Interne, potrivit Libertatea.

Potrivit sursei citate, rușii care se ocupă cu producerea de criptomonede derulează afaceri în România de mai bine de două decenii.

Cel care a deschis drumul către aceste afaceri este Dimitr Gibinski, născut în anul 1982, în orașul rusesc Dubna. Gibinski este angajat la Laboratorul Flerov de Reacții Nucleare din cadrul Institutului de Cercetare Nucleară. În urmă cu 12 ani, Gibinski a pus bazele unor societăți comerciale.

Totuși, de remarcat este Radalink SRL, care a intrat în faliment cu doar o zi înainte ca Rusia să lanseze „operațiunea militară specială” în Ucraina, iar domeniul de activitate este „servicii în tehnologia informației”.

Însă, nu Gibinski a fost cel care a fondat această societate, ci Petre și Rodica Grosu, moldoveni cu cetățenie română. La doar patru ani de la înființare, cei doi i-au oferit firma lui Gibinski, dar și offshore-ul Mykett Investments Ltd din Insulele Virgine Britanice, al cărui reprezentat era chiar el și care s-a ocupat apoi de administrare.

Ulterior, în anul 2017, Gibinski nu s-a mai aflat la cârma Radalink SRL și a fost înlăturat din funcția de reprezentat al offshore-ului Mykett Investments Ltd. Funcția de administrator i-a revenit rusului Petr Goncharov, care face afaceri și în Republica Moldova, iar rusul Nikita Morozov a preluat funcția de reprezentat al Mykett Investments Ltd.

La doar cei 36 de ani ai săi, înainte de a intra în lumea afacerilor, Nikita Morozov a activat în cadrul Ministerului rus de Afaceri Interne, al Căilor Ferate, și a fost consilier al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din capitala Rusiei.

În cursul aceluiași an în care Morozov și Goncharov au venit la putere în cadrul firmei, Radalink pune bazele unui punct de lucru la Ploiești, în vecinătatea fostei Instalații de Demineralizare 1 CET Ploiești, respectiv în incinta Petrotel LukOil.

De asemenea, offshore-ul din Insulele Virgine Britanice este, de asemenea, prezent și la Londra unde, împreună cu un alt offshore din Insulele Virgine Britanice, GoWeb Internațional Ltd, al cărui reprezentant este Morozov, se află în spatele firmei London Cryptocurrency Exchange Limited cu activități de „prelucrare a datelor, găzduire și activități conexe”. Directorii acestei firme sunt, totodată, doi ruși.

Unde se află cele mai multe ferme de minare din Europa de Est

Conform VRCCI, GoWeb Internațional Ltd este „specializată în blockchain și minerit: din 2015, produce echipamente de calcul pentru diverse scopuri. Printre altele, produce echipamente de calcul pentru inteligența artificială. GoWeb International LTD are trei centre de calcul (în România, Republica Moldova și regiunea Kaliningrad), care se disting prin prețuri scăzute la energia electrică și utilizează echipamente STARMINER produse în cadrul companiei”.

Potrivit Libertatea, majoritatea fermelor de minare de criptomonede de pe teritoriul Europei de Est sunt în Transnistria. Acestea au toate legături cu Rusia sau cu oligarhii Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc.

În ceea ce privește cea mai mare fermă de minare, ea funcționează pe locul fostei fabrici de sticlă Tirsteklo din Tiraspol, care a importat echipamente necesare pentru minare de aproape nouă milioane de dolari. Firma care a pus la dispoziție echipamentul este Goweb International Ltd, al cărui reprezentant este chiar Morozov, prezent și pe teritoriul țării noastre.

Plata a fost făcută prin banca ABLV Bank AS din Letonia, care a contribuit la afacerea cunoscută ca „Laundromatul rusesc, prin care mai bine de 22 de miliarde de dolari au fost spălați din Rusia prin Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon nu stat departe de această afacere, fiind implicați.

Totuși, cardurile de tip VISA și Mastercard nu pot fi folosite în Transnistria, iar banii obținuți din comerțul extern al Transnistriei trebuie să treacă prin Banca Națională a Moldovei. Pe măsură ce crește producția de criptomonede, cu atât este mai ușor să ca rușii să treacă de blocada bancară asupra Transnistriei.

Plăți către presa din Ucraina

Rușii își folosesc banii și pentru a ascunde diverse fapte, precum un accident provocat în 2021 de un parlamentar din partidul Slujitorul Poporului, Oleksandr Trukhin. Kiev Post a relatat la acea vreme că firma Artdock, o agenție care se ocupă de managamentul reputației, s-a aflat în spatele spălării de imagine a lui Trukhin.

Mai exact, mass-media a primit bani pentru a elimina articolele referitoare la accidentul provocat de parlamentar, soldat cu rănirea a șase oameni, inclusiv doi copii.

Agenția cu pricina a fost înființată în Ucraina, în anul 2019, de Gibinski, cel care a pus bazele mai multor firme și pe teritoriul României.

Începând cu 2021, Artdock AG, care desfășoară activități în IT și este controlată de Dimitr Gibinski și de românul Bogdan Dumitru Gheorghiu (care este prezent în mai multe societăți din Elveția), este prezentă și în Elveția.

Același Gibinski se află la cârma firmei Artdock Company SRL din Republica Moldova, ale cărei baze au fost puse în urmă cu doi ani, și care se ocupă cu aceleași lucruri ca și Radalink SRL, din București.

În țara noastră, mai există o fermă de minare, în afară de punctul de lucru de la Ploiești. Cetățenii ruși din cadrul firmei din București au înființat Gerom SA în Buzău, care se află pe locul unei fabrici de sticlă.

Gerom SA a fost băgată în faliment de afaceristul Nicolae Ciornîi, fost vicepreședinte al LukOil. Interesant este și că firma Jet Wash MBG SRL, care la origine era spălătorie pentru autovehicule de mare tonaj, aflată în incita Gerom SA și al cărei domeniu de activitate este minarea cu echipamente rusești, a reușit să atragă peste un milion de lei din fonduri europene pentru echiparea cu infrastructură.

Radalink SRL s-a ocupat de furnizarea echipamentului în anul 2016, atunci când rușii au venit la putere.

Companiile care se ocupă cu minarea de criptomonede caută spații în care au funcționat fabrici, întrucât rețeaua electrică poate suporta această activitate de minare.

Alte afaceri ale lui Gibinski

Prima companie deschisă de Dimitr Gibinski a fost BMC Import-Expoet & Distribution SRL, în 2012. Aceasta avea ca domeniu de activitate „comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile”.

Mai târziu, în această firmă și-a făcut simțită prezența un alt rus, Evgeny Shcherbina, iar numele firmei a fost schimbat în „Hotspot Coffee SRL” care comercializează cafea ( au locație inclusiv în Piața Română din Capitală).

În urmă cu cinci ani, Shecherbina a părăsit firma, iar în locul său a venit belarusul Andrei Masalki.

De asemenea, Gibinski a fost implicat și în firma PayBOX SRL, care a fost fondată de Evgeny Shecherbina. Ulterior, aceasta a ajuns în mâinile lui Masalki și ale lui Gibinski.

PayBox SRL se ocupă de terminale de self-pay și este parte a unui grup internațional rus de intermediari de plăți electronice existent în câteva țări din Europa (Bulgaria, Ungaria, Serbia), SUA și America Latină.

Ba mai mult, Gibinski a pus bazele firmelor Bazuro Business SRL, care se ocupă cu comercializarea de produse alimentare, băuturi și tutun, și Bitco Market SRL (al cărui nume a fost schimbat în Welldone Market).