Costul obezității este de 3% din PIB-ul global. Medicamentele care aduc profituri uriașe companiilor

Costul economic al obezității este de 4.000 de miliarde de dolari, echivalentul a 3% din PIB-ul global, iar aceste costuri vor crește odată cu creșterea numărului supraponderalilor de la 2,6 la 4 miliarde de oameni în următorii 10 ani.

Nu mai puțin de 59% dintre români sunt în prezent supraponderali, iar unul din cinci se află efectiv în categoria obezitate, susține analistul eToro Pawel Majtkowski, precizând că această situație face parte dintr-o epidemie globală de obezitate în continuă creștere, al cărei cost anual ar putea ajunge până la 3 la sută din PIB-ul mondial. „Speranța de a depăși această situație o reprezintă apariția unor noi medicamente comercializate de companiile farmaceutice. Este, de asemenea, o oportunitate pentru acționarii acestora de a obține profituri suplimentare”, consideră analistul.

Potrivit acestuia, obezitatea este acum una dintre cele mai mari provocări globale în materie de sănătate. Indicele masei corporale (IMC) mediu la nivel mondial se apropie de 25, la granița dintre greutatea normală și supraponderalitate.

Potrivit datelor Uniunii Europene, 53% dintre europeni, inclusiv 59% dintre români, sunt supraponderali sau obezi (IMC peste 25). Românii care trăiesc cu obezitate (IMC peste 30) reprezintă 22,5% din populația țării. La nivel global, se estimează că peste 2,6 miliarde de oameni au în prezent un IMC peste 25, număr care se preconizează că va crește la 4 miliarde în următorul deceniu. Problema obezității ar putea genera un cost economic de 4.000 de miliarde de dolari, echivalentul a 3% din PIB-ul global.

Un instrument important în lupta împotriva obezității este o nouă generație de medicamente eficiente pentru pierderea în greutate. Companiile farmaceutice Novo Nordisk și Eli Lilly, profitând de poziția lor de lider în domeniul medicamentelor pentru diabet, au fost primele care au înregistrat substanțe antagoniste de receptor de GLP-1 ca medicamente pentru obezitate.

Medicamente care încetinesc transmiterea semnalelor de foame către creier

„Novo Nordisk își vinde medicamentul în SUA sub denumirea comercială Wegovy (sau semaglutide, medicamentul fiind disponibil și sub alte denumiri comerciale), iar Eli Lilly îl vinde sub denumirea comercială Mounjaro (sau tirzepatidă, medicamentul fiind înregistrat în UE, dar nefiind încă disponibil în farmaciile din România). Aceste medicamente se injectează săptămânal și încetinesc transmiterea semnalelor de foame către creier. Ele sunt eficiente pentru pierderea în greutate, în special atunci când sunt combinate cu o dietă și exerciții fizice. Alte mari companii farmaceutice Amgen, AstraZeneca, Pfizer și Sanofi se pregătesc, de asemenea, să introducă produse similare. Medicamentele din această categorie vor reprezenta o sursă de venituri din ce în ce mai serioasă pentru companiile farmaceutice, prin introducerea de noi produse și, de asemenea, prin rambursarea acestor medicamente de către guverne și asiguratori”, a adăugat analistul.

Sectorul sănătății este al doilea sector ca mărime din S&P 500. Acesta înregistrează o scădere în acest an, dar vine după o performanța foarte bună a celor mai mari companii farmaceutice în 2022. Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la câștigurile acestora pe termen scurt legate de legislația adoptată de Congres care obligă guvernul american să negocieze prețul medicamentelor finanțate din programul Medicare. În prezent, raportul dintre prețul acțiunii și câștiguri (P/E) al industriei este de 16x, aproape de piața generală. Cu toate acestea, companiile de medicamente au bilanțuri foarte solide și perspective de plată a dividendelor.