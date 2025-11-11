search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Consiliul Investitorilor Străini: Măsurile fiscale nu taie din risipa statului

0
0
Publicat:

Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice, a declarat, marţi, vicepreşedintele Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Daniel Anghel, country managing partner PwC România.

Un contabil face socoteli la un calculator lângă o lupă și niște grafice
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar

Deficitul bugetar a fost 9,3%, în 2024, iar discuţiile dintre Guvernul României şi Comisia Europeană au agreat un pact fiscal pe şapte ani de zile, cu o ţintă de deficit bugetar în acest an de 7%, ceea ce e imposibil de realizat. Noi, la acest moment, suntem undeva la 5,4% din PIB şi atunci s-a ajuns la un compromis - 8,4% deficit. Vedem că acest deficit are corespondenţă în diferite zone, în special în mediul privat, din păcate. Deocamdată, nu vedem că pachetele aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice. Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea acestui deficit bugetar. Primul prevede măsuri care au intrat în vigoare la 1 august 2025, cât şi măsuri care intră în vigoare anul viitor, la 1 ianuarie. Cel de-al doilea pachet va fi rediscutat în Parlament, deoarece sunt câteva prevederi pe care le-a adresat Curtea Constituţională, iar modificări la Codul fiscal ne aşteptăm şi în al doilea pachet de măsuri fiscale să intre, de asemenea, la 1 ianuarie 2026. În ce măsură vor contribui aceste două pachete fiscale la reechilibrarea economiei rămâne de văzut, pentru că deocamdată nu vedem decât o pantă descendentă după ceea ce s-a întâmplat în august", a apreciat consultantul, la un forum economic.

În opinia lui Anghel, povara fiscală este una extrem de mare, plecând de la „impozitul de secol trecut", respectiv impozitul pe cifra de afaceri, şi taxa pe stâlp, ambele taxe pe investiţii.

Deci, nici măcar n-am fost originali din perspectiva asta şi cu siguranţă vedem un impact extrem de negativ în investiţii, pentru că ambele sunt taxe pe investiţii, ceea ce într-o astfel de economie, locală, cât şi la nivel global, unde competitivitatea este extrem de importantă, nu face decât să ne aducă neajunsuri. Eu sper, însă, că lucrurile vor arăta mai bine anul viitor şi această volatilitate să scadă. Ne aşteptăm, undeva în vara anului viitor, ca lucrurile să intre oarecum pe un făgaş mai normal", a susţinut Daniel Anghel.

Testul de maturitate

Acesta a menţionat, totodată, că România parcurge, la ora actuală, un test de maturitate, iar ciclul economic demarat în 2015 s-a finalizat. Vicepreşedintele FIC a amintit că ţara a ajuns la un nivel de convergenţă de 80% din media UE, care se regăseşte în puterea de cumpărare, dar a avertizat că trebuie iniţiat un program coerent, care să ia în calcul criteriile şi stagiile şi industriile pentru un plan de ţară.

La o discuţie, săptămâna trecută, cu ministrul de Finanţe spuneam că România are nevoie de un test de maturitate sau că parcurge un test de maturitate, pentru că despre asta este vorba. Ciclul economic, care a început acum zece ani de zile, undeva în 2015, din punctul meu de vedere, s-a finalizat (...) România, în ultimii 20 de ani, a crescut de la un nivel de convergenţă undeva de la 20 şi ceva la sută până la 80% din media Uniunii Europene, ceea ce se vede şi se regăseşte în puterea noastră de cumpărare de la acest moment. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum ar trebui să iniţiem la acest moment un program coerent, cu o politică economică coerentă, care să ia în calcul criteriile şi stagiile şi industriile, care sunt industrii strategice pentru România, tocmai pentru a crea un plan de ţară. Ştiţi foarte bine că în politica de la acest moment s-ar putea ca aceste lucruri să fie ceva mai dificile, dar speranţa moare ultima... Vedem că volatilitatea macroeconomică s-a accentuat din cauza deciziilor pe care le-am văzut în anul trecut, anul super-electoral, să spunem aşa, care ştim foarte bine că a slăbit finanţele publice şi asta s-a văzut foarte uşor în creşterea economică de doar 0,8%", a spus Anghel.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
digi24.ro
image
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii
observatornews.ro
image
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ai avut concedii fără plată sau întreruperi de activitate
playtech.ro
image
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
O elevă de 17 ani s-a stins pe patul de spital, la Timișoara, după ce a mâncat „fructele roșii ale unei plante ornamentale”
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Cum arată și cât costă noua telecabină de pe Tâmpa, din Brașov. George Copos a dat din nou lovitura în afaceri FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Noi vrem să plecăm” » Pintilii are planul făcut: când o rupe cu FCSB
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Locul superb din Europa unde poți face plajă la mijlocul lunii noiembrie: „În România se deschid Târgurile de Crăciun. Aici: costum de baie și apă turcoaz”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!