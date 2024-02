Consiliul Cocurenței a realizat mai multe investigații inopinate în 2023 decât în anii anteriori

În anul 2023, autoritatea de Concurență a realizat 20 de inspecții inopinate, cele mai multe din ultimii ani, în cadru acestora fiind inspectate 75 de companii și 90 de sedii.

Inspecțiile inopinate realizate în anul 2023 de către Consiliul Concurenței au fost autorizate de Curtea de Apel București și au fost justificate de necesitate obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clasificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate, transmite autoritatea de Concurență în cadrul unui comunicat remis marți, 13 februarie.

„În 2023 am avut o activitate intensă: am deschis cele mai multe investigații din ultimii ani și am derulat, de asemenea mai multe inspecții inopinate decât în alți ani, am acordat o atenție deosebită sectorului alimentar, care a fost, de altfel, vizat de mai multe intervenții ale statului, pe care le-am monitorizat în colaborare cu alte instituții. În același timp, ne-am continuat activitatea în domeniul ajutorului de stat, astfel încât să nu existe întârzieri în procesul de absorbție al fondurilor europene”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, menționează sursa citată.

În plus, anul trecut autoritatea de concurență a autorizat 74 de tranzacții (concentrări economice). Din acestea, una a fost autorizată cu condiții: preluarea Gedeon Richter Farmacia SA și Pharmafarm SA de către Mediplus Exim.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a emis 105 decizii de autorizare a tranzacțiilor, după analizarea acestora din punctul de vedere al securității naționale, mai arată sursa citată.

De asemnenea, Consiliul Concurenței a avut calitatea procesuală în 220 de dosare cu privire la concurență, dintre care: 89% au fost cu privire la hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție, favorabile Consiliului Concurenței iar 79% au fost cu privire la hotărârile Curții de Apel Bucurețti favorabile autorității de concurență.

Consiliul Concurenței a îmbunătățit instrumentele de sancționare a faptelor concurențiale

„Anul trecut am făcut peste de 200 de recomandări și observații referitoare la proiecte de acte normative și ne bucură să vedem că au fost preluate în mare parte”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Printre măsurile în care s-a implicat Consiliul Concurenței, se regăsesc:

• Îmbunătățirea instrumentelor de detectare și sancționare a faptelor concurențiale - Ordonanța de Urgență a Guvernului care transpune Directiva europeană nr 1/2019, numită și ECN+ (European Competition Network - Rețeaua Europeană de Concurență), care vizează independență în adoptarea deciziilor, eficientizarea instrumentelor de investigație și a programului de clemență și permite cooperarea mutuală cu autoritățile de concurență la nivelul Uniunii Europene.

• Monitorizarea acordului voluntar pentru reducerea prețului laptelui.

• Monitorizarea efectelor ordonanțelor privind reducerea adaosurilor comerciale la o serie de alimente;

• RCA – Plafonarea tarifelor practicate de asigurătorii RCA: recomandări și avizare proiectul de HG de înghețare a tarifelor de primă practicate de asigurătorii RCA pe o perioadă de șase luni, precum și două proiecte de HG prin care măsura a fost prelungită succesiv cu perioade de câte trei luni.

• În colaborare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a fost elaborată legislația privind licența industrială unică, astfel încât companiile să nu mai fie nevoite să parcurgă proceduri separate pentru obținerea tuturor autorizațiilor pentru a-și putea desfășura activitățile - Prin această măsură se asigură îndeplinirea obiectivelor privind reformarea procesului de autorizare a activităților industriale si de acordare a licenței unice în România, definite în jalonul 243 din Planul National de Redresare si Reziliență.

• Modificările cadrului normativ privind sectorul lemnului- au fost create mecanisme mai clare prin care producătorii din industria mobilei își pot exercita dreptul de preempțiune la achiziționare de materiale lemnoase.

• Propuneri de modificări în domeniul transporturilor: acte normative ce vizează transportul feroviar, transportul în regim de taxe și de închiriere și înființarea unei noi entități în subordinea Ministerului Transportului.

• SGR: analiza proiectelor de acte normative care vizează înființarea Comitetului de Supraveghere pentru implementarea SGR, modelul contractelor ce urmează a fi încheiate, tarifele de administrare și gestionare și valoarea garanției, se mai menționează în comunicatul de presă al Consiliului Concurenței.