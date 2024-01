Compania Fossil se retrage de pe piața smartwatch-urilor: Ce a dus la această decizie?

Fossil se retrage de pe piața ceasurilor inteligente. Dar acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză pentru cei care au urmărit modul în care se formează și evoluează lucrurile în acest domeniu.

De fapt, se știa de ceva vreme faptul că Fossil avea de gând să iasă de pe piața smartwatch-urilor. Încă de când Google a încheiat un parteneriat cu Samsung pentru a oferi gigantului sud-coreean un avantaj în ceea ce privește noile versiuni și caracteristici WearOS, era timpul ca Fossil să își dea cărțile pe față.

Producătorul american de ceasuri a anunțat că nu va mai face ceasuri inteligente, ci se va concentra în întregime pe competența sa de bază - continuând să proiecteze ceasuri mai tradiționale, care au o șansă mai mare de a rezista testului timpului.

Intrarea pe piața de smartwatch-uri a fost o decizie strategică concertată pentru Fossil, nu un capriciu. Achiziționarea producătorului de dispozitive portabile Misfit -care l-a avut printre co-fondatori pe fostul director executiv al Apple, John Sculley- în 2015 a adus startul necesar. Dar, deși avea combinația potrivită de tehnologie, a fost întotdeauna vorba despre factorul X cu aceste ceasuri inteligente. Arătau bine și erau diferite de tot ceea ce era la acel moment pe piață. Fossil își folosea punctele forte.

„Când ne-am uitat la peisajul de la acel moment, pentru ceasurile conectate, a existat o mulțime de aport tehnologic, dar nu cred că oamenii au privit-o cu adevărat din punctul de vedere al unui accesoriu de modă”, a spus directorul general al Fossil India, Johnson Verghese, într-un interviu exclusiv Financial Express din 2021, adăugând: „Dacă ne întrebați ce aducem noi la masă care este diferit de oricine altcineva, cred că înțelegem ethosul modei”.

Probabil că nu mulți sunt conștienți de faptul că Fossil a avut un efect profund asupra modului în care sunt vândute astăzi ceasurile inteligente. De exemplu, magazinele universale nu erau căi tipice de unde puteai să iei un smartwatch în trecut. Fossil a adus ceasurile inteligente pe această piață și mulți dintre comercianții cu amănuntul de ceasuri de top - lanțuri mari - au avut prima experiență cu ceasurile inteligente cu ajutorul companiei. Fossil știa că are un produs bun și dorea să îl pună în cât mai multe mâini, prin cât mai multe canale de distribuție posibile.

Gen 6 produs de Fossil a fost primul smartwatch din lume cu procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, care a adus facilități precum fețele de ceas full color și modul ambiental complet, alături de creșterea performanțelor. Avea Bluetooth 5.0 și încărcare rapidă. Îmbunătățirile în materie de wellness au inclus un nou senzor SpO2 pentru urmărirea nivelurilor de saturație a oxigenului în sânge, generarea automată a activităților și monitorizarea îmbunătățită a ritmului cardiac (conceput pentru a funcționa bine chiar și atunci când ceasul era slab montat).

Cam în aceeași perioadă, Google a încheiat un parteneriat cu Samsung, oferindu-i acces în premieră și în exclusivitate la WearOS 3. Așa cum era de așteptat, toți ceilalți, inclusiv Fossil, au fost următorii la rând și au fost obligați să aștepte „cel mai recent” software, ceea ce a însemnat că Gen 6 a fost forțat să se lanseze cu „vechiul” WearOS 2. WearOS 3 a fost lansat aproape un an mai târziu. Iar când a venit timpul pentru WearOS 4, aceste ceasuri inteligente au primit WearOS 3.5. Chiar dacă oricine putea simți amenințarea care se profila, Verghese părea încrezător în relația „puternică” a Fossil cu Google și în relația și mai puternică cu consumatorii săi.

Într-o declarație împărtășită cu The Verge, purtătorul de cuvânt al Fossil, Amanda Castelli, a declarat că „deoarece peisajul smartwatch-urilor a evoluat semnificativ în ultimii ani, am luat decizia strategică de a ieși din afacerea smartwatch-urilor. În ceea ce privește ceea ce va urma, Fossil Group redirecționează resursele pentru a susține forța noastră principală și segmentele principale ale afacerii noastre care continuă să ne ofere oportunități de creștere puternice: proiectarea și distribuirea de ceasuri tradiționale interesante, bijuterii și articole din piele sub propriile noastre mărci, precum și sub mărci sub licență”, iar în ceea ce privește ceea ce se va întâmpla cu ceasurile inteligente Fossil existente, compania intenționează să le mențină actualizate „în următorii câțiva ani”.

Ieșirea Fossil de pe piața smartwatch-urilor înseamnă o dublă lovitură pentru cumpărători. Nu numai că înseamnă că Samsung ajunge să fie singurul brand mare la care aceștia se pot duce (fără a pune la socoteală Google aici din cauza disponibilității sporadice și a portofoliului limitat), dar înseamnă și mult mai puține opțiuni în ceea ce privește designul și stilul. În același timp, această evoluție este o reamintire clară a modului în care ecosistemele și parteneriatele vor conduce vânzările și creșterea și, potențial, deciziile de cumpărare ale consumatorilor, în viitor.