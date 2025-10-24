search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cluj-Napoca, peste București la educație, calitatea vieții și inovație. Capitala conduce la capitolul economie

0
0
Publicat:

Cluj-Napoca își consolidează poziția de lider urban al României, devansând capitala la educație, calitatea vieții și inovație, în timp ce Bucureștiul rămâne puternic doar la capitolul economie.

Cluj Napoca FOTO: Facebok/Primăria Cluj Napoca
Cluj Napoca FOTO: Facebok/Primăria Cluj Napoca

Orașul de pe Someș își păstrează locul fruntaș în clasamentul performanței urbane, confirmându-și statutul de etalon al dezvoltării locale din România. Potrivit celei de-a doua ediții a City Index 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), Cluj-Napoca continuă să domine la educație, calitatea vieții și spirit antreprenorial, fiind lider la indicatori precum calitatea învățământului, nivelul de educație universitară, densitatea antreprenorială și conectivitatea pe calea aerului cu alte destinații, potrivit Mediafax. 

Performanță prin educație și comunitate

De asemenea, orașul excelează la componenta Vibrație – care măsoară energia socială și culturală a orașului, adică felul în care oamenii trăiesc, interacționează și se bucură de viața urbană. Și aici a depășit capitala, obținând cel mai mare scor din țară (69,9 puncte), iar la Calitatea locului – categorie care reflectă atractivitatea urbană, serviciile publice, mediul și sănătatea, Cluj-Napoca a devansat Sibiul, Bucureștiul, Brașovul și Iașiul.

Clujul și-a construit performanța prin educație, cultură și comunitate, nu doar prin investiții materiale. Este un exemplu de oraș care aplică soft power – puterea de a atrage și de a inspira”, notează raportul institutului de analiză.

„Rezultatele din acest an arată clar că nu există orașe fără potențial. Peste 80% dintre municipii se află în top 3 național la cel puțin un indicator, ceea ce confirmă diversitatea și competitivitatea locală”, a explicat directorul executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare, Florian Filat.

Deși capitala ocupă locul al doilea în clasamentul general și este lider incontestabil la Prosperitate (69,6 puncte), continuă să piardă teren la calitatea vieții. Bucureștiul stă foarte bine la economie și inovație, dar are probleme la siguranță, locuințe și evoluția populației.

„Capitala are forță economică, dar competitivitatea urbană este dezechilibrată de problemele legate de locuire, trafic și mediu”, se arată în raportul City Index.

Viața culturală, noul indicator al succesului urban

Datele arată o schimbare importantă de perspectivă: divertismentul și educația au devenit cei mai influenți factori ai performanței urbane, depășind chiar economia. Potrivit analiștilor, contribuția acestor domenii la scorul total al orașelor depășește 10%, iar „orașele care investesc în viață culturală și recreativă autentică își cresc atractivitatea și performanța urbană”.

„Pentru marile centre, mega-evenimentele aduc vizibilitate și capital. Pentru cele medii, festivalurile tematice și reamenajarea spațiilor publice sunt căi eficiente de diferențiere”, notează autorii studiului.

Citește și: Cât costă chiria în marile orașe, în apropierea începerii anului universitar

Orașele de top se diversifică

Celor trei orașe din vârful clasamentului – Cluj-Napoca, București și Sibiu, le urmează alte centre urbane puternice: Brașov, Timișoara, Oradea, Iași, Alba Iulia, Constanța și Târgu Mureș. În același timp, orașele medii precum Bistrița, Craiova, Târgoviște și Suceava urcă datorită rezultatelor bune în educație și cultură. Focșaniul devine noul lider la fonduri europene atrase, urmat de Zalău și Bistrița.

Brașovul și Oradea se remarcă prin dezvoltarea turismului și proiectele de regenerare urbană, în timp ce Timișoara a câștigat vizibilitate prin investițiile în inovație și cultură. Iașiul și Alba Iulia se disting prin educație și implicare civică, iar Constanța și Târgu Mureș se evidențiază prin performanțele în sănătate, diversitate socială și calitatea serviciilor publice.

Noi centre urbane în plină ascensiune

Craiova este una dintre cele mai dinamice prezențe din clasament, cu progrese clare în educație, inovație și turism: „Orașul a avansat vizibil la indicatorii de turism, număr de înnoptări, locuri emblematice, experiențe culinare și de shopping, dar și oportunități de cazare, în paralel cu îmbunătățiri la educația preuniversitară și universitară”, se arată în raport.

Și alte orașe medii înregistrează creșteri spectaculoase. Aradul își consolidează profilul academic și economic odată cu deschiderea unei secții de Informatică Economică a Universității Babeș-Bolyai și prin operaționalizarea Parcului Industrial, iar Baia Mare crește prin îmbunătățirea infrastructurii medicale, a ofertei recreaționale și a competitivității urbane.

România urbană în două viteze

Raportul IOV subliniază o Românie urbană în două viteze: Orașele mari, precum Cluj și București, rămân performante prin inovație, educație și calitate a vieții, iar cele mici și medii cresc prin investiții publice și infrastructură.

„Orașele de top își consolidează performanța nu prin extinderea infrastructurii, ci prin consolidarea capitalului uman, culturii și vibrației comunitare. Cu nevoile de bază deja acoperite într-o bună măsură, ele se concentrează pe satisfacerea nevoilor superioare ale locuitorilor: apartenență, stimă, auto-actualizare”, explică realizatorii City Index 2025. Cu alte cuvinte, performanța unui oraș nu se mai măsoară doar în PIB, ci în calitatea experienței de viață pe care o oferă locuitorilor.

Institutul pentru Orașe Vizionare studiază performanța și evoluția orașelor din România, oferind date, rapoarte și instrumente pentru dezvoltare sustenabilă și competitivitate locală. Analiza comparativă a inclus 41 de municipii reședință de județ, evaluate pe baza a 51 de indicatori care reflectă trei dimensiuni majore ale dezvoltării urbane: calitatea locului – ce include aspecte legate de viață, mediu, educație și sănătate, prosperitatea – definită prin economie, inovație și finanțe publice – și vibrația, care măsoară dinamismul cultural, sportiv, recreativ și social al orașelor.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
digi24.ro
image
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
stirileprotv.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
gandul.ro
image
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
mediafax.ro
image
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
observatornews.ro
image
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
playtech.ro
image
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fiica unuia dintre cei titrați antrenori din istorie a spus totul despre tatăl ei: ”Se îmbracă prost” / ”Accese de nebunie?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Se schimbă tot ce știam despre impozitele pe clădiri. Se întâmplă la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
click.ro
image
Care este cel mai bun detergent de rufe din comerț: „Este cel pe care ar trebui să-l alegem cu toții”
click.ro
image
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?