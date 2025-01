Cei mai bogați 500 de oameni din lume s-au îmbogățit și mai mult. Cu cât le-a crescut averea

Cei mai bogați 500 de oameni din lume s-au îmbogățit și mai mult în 2024, Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jensen Huang conducând grupul de miliardari, potrivit datelor Bloomberg.

Averea netă totală a celor 500 de bogați a trecut de 10 trilioane de dolari.

Creșterea valorii acțiunilor companiilor din tehnologie din SUA a jucat un rol cheie în creșterea bogăției celor 3 menționați mai sus, precum și averile lui Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell și co-fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin.

Musk a fost cel care i-a măturat pe toți. Relația sa strânsă cu Donald Trump l-a ajutat să crească valoarea companiilor sale- Tesla Inc., SpaceX și xAI. Acest lucru i-a sporit averea la o sumă fără precedent de 442,1 miliarde. dolari. Averea lui s-a „umflat” cu 213 miliarde dolari comparativ cu începutul anului. Diferența de dolari dintre el și Bezos pe 17 decembrie a fost cea mai mare înregistrată vreodată între primul și al doilea în clasamentul Bloomberg- 237 miliarde de dolari.

Victoria electorală a lui Trump a stimulat și mai mult câștigurile bursiere: S&P 500 a atins un maxim istoric pe 6 noiembrie, cea mai bună performanță post-electorală, iar miliardarii reprezentați în indice au făcut un total de 505 miliarde de dolari în cele cinci săptămâni de după alegeri.

Victoria lui Trump a împins Bitcoin peste 100.000 de dolari pentru prima dată. Acest lucru i-a stimulat în special pe criptomiliardari: Changpeng Zhao de la Binance Holdings, cunoscut sub numele de CZ, și-a văzut averea crescând cu 60%, până la 55 de miliarde de dolari. Averea netă a cofondatorului Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, a crescut cu peste 50%, până la 11,1 miliarde de dolari.

Valoarea totală a activelor urmărite de Bloomberg Billionaires Index a fost similară cu PIB-ul combinat al Germaniei, Japoniei și Australiei, potrivit datelor compilate de Banca Mondială.

Câștigătorii: averea lui Trump a urcat la maxime record

Donald Trump: Averea președintelui ales a urcat la maxime record în acest an, stimulată de performanța pachetului său majoritar de acțiuni la Trump Media & Technology Group Corp. În ciuda faptului că a raportat o pierdere de 19,2 milioane de dolari în ultimul trimestru, DJT, așa cum este cunoscută compania, și-a văzut acțiunile crescând cu 95% în acest an, cu o valoare de piață actuală de peste 7 miliarde de dolari.

Jensen Huang : CEO-ul Nvidia, Huang, a fost unul dintre cei mai mari câștigători ai boom-ului AI ​​de până acum, adăugând 76 de miliarde de dolari la valoarea sa netă în acest an. Acțiunile Nvidia aproape s-au triplat în 2024, devenind cea mai valoroasă companie din lume în iunie.

Mark Zuckerberg: În ciuda unei amenzi uriașe de 841 de milioane de dolari din partea UE și a îngrijorării inițiale a investitorilor față de cheltuiala mare a companiei sale în AI, CEO-ul Meta a adăugat 81 de miliarde de dolari la valoarea sa netă în acest an, deoarece acțiunile Meta au crescut cu 70%.

Miliardari chinezi: miliardarii chinezi, cum ar fi CEO-ul Tencent Holdings Ltd., Pony Ma, președintele Xiaomi Corp. Lei Jun și co-fondatorul Cambricon Technologies Corp., Chen Tianxi, au adăugat 14% la averea lor în 2024, scrie Xinhua.

Miliardari sub 60 de ani: cei mai tineri miliardari de pe listă și-au crescut averea de peste două ori mai mult decât colegii lor mai în vârstă în acest an. Miliardarii cu vârsta sub 60 de ani reprezintă 27% din indicele Bloomberg.

Pe de altă parte, miliardari francezi de bunuri de lux - Bernard Arnault, Francois Betancourt și Francois Pinault - au suferit pierderi mari în 2024. După ani de câștiguri datorate pandemiei, când cumpărăturile de lux au înlocuit cheltuielile pentru mese și divertisment, reculul vânzărilor – în principal pe piața chineză – i-au costat pe cei trei miliardari 71 de miliarde de dolari.