Cea mai gravă problemă de personal cu care se confruntă antreprenorii. „Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+”

Angajatorii români sunt nemulțumiți de modul în care se comportă salariații. Aceștia susțin că există o criză acută de personal pe piața muncii din cauza neseriozității oamenilor. Cei care își dau demisia de la locul de muncă nu respectă perioada de preaviz.

Un antreprenor, care deține un magazin alimentar, susține că se confruntă cu oameni neserioși și că majoritatea angajaților săi nu respectă contractul de muncă. Acesta a postat un mesaj, pe Facebook, pe Grupul Antreprenorilor din România, în căutare de soluții legale pentru ca personalul să respecte perioada de preaviz.

„Mă confrunt cu angajați neserioși. Din păcate, prin prisma domeniului de activitate (magazin alimentar) nu am parte de angajați cu studii sau măcar cu simțul responsabilității (vânzătoare). Le angajez cu carte de muncă din prima zi, le citesc contractul de munca rând cu rând, le respect toate drepturile (8h pe zi, pauză de masă, salariu mereu la timp, libere legale și absolut tot ce zice codul muncii). Când își dau demisia, 1 din 10 angajați înteleg ce e ăla un preaviz. Deși în contractul de muncă scrie negru pe alb că sunt obligați să stea 20 de zile în preaviz, să am timp să caut alt angajat, nu îi interesează absolut deloc. Zic inițial ok, apoi mai vin 2-3 zile, apoi încep să invoce tot felul de minciuni”, menționează o persoană pe Grupul Antreprenorilor din România, o comunitate cu peste 210.000 de membri.

Acesta caută soluții legale pentru a-i putea trage la răspundere pe oamenii care nu respectă contractul de muncă. „Am citit codul muncii de zeci de ori. Nu e stipulat absolut nicăieri ce se întâmplă când angajatul nu respectă contractual de muncă. Numai noi angajatorii trebuie să respectăm codul muncii și contractul? Chiar nu le pot depune plângere nicăieri? Singura solutie este să îi acționez în judecată?”, întreabă acesta pe grup.

Răspunsurile nu au întârziat să apară. Specialiștii în resurse umane l-au sfătuit să lucreze mai mult pe partea de comunicare și să afle care este motivul plecării oamenilor.

„Concentrați-vă pe motivele plecării, schimbați-vă atitudinea, recompensati loialitatea și oferiți oportunități de învățare, regândiți puțin cultura organizațională (chiar dacă e o firmă mică tot există o cultură)”, a precizat un specialist în resurse umane.

În cazul în care angajatul nu respectă preavizul, se poate începe cercetarea disciplinară. „Un angajat care nu respecta preavizul poate fi pontat nemotivat și puteți începe o cercetare disciplinară și să încheiati contractul de muncă cu art. 61 (Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului n. red.) lit. a). Asta nu face decât să vă consume timp, pentru că el oricum nu mai vine, însă dacă doriți puteți să faceți”, îi mai explică specialistul în resurse umane.

„Angajatorii din comerț cu salariați tineri și foarte tineri au fluctuații mari de personal”

I-au fost oferite și soluții. „Înțeleg perfect situația. Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+”, îi răspunde o persoană pe grup.

Majoritatea membrilor grupului susțin că aceste probleme apar, în special, la angajatorii care au salariați tineri.

„Singurul angajator din comerț, din portofoliul meu de conta, care nu are fluctuații de personal, are angajați exclusiv 45+. Toti angajatorii din comerț cu salariați tineri și foarte tineri au fluctuații mari de personal. Nu am reușit să înțeleg pe deplin ce le motivează instabilitatea, dar am observat că nu conteaza pentru ei la beneficii nici mediul de lucru curat, aerisit, nici salariul complet pe cartea de muncă, nici tichetele (de multe ori le refuză la negociere, cerând bani în schimb), nici respectarea programului de lucru, a liberelor și concediilor. Se plictisesc și/sau caută 100 de lei în plus, fără să-i intereseze daca lucrează sau nu cu acte în regulă. Am descoperit cu ocazia necesității unor adeverințe sau a reconstituirii bazei de calcul pentru concedii medicale că au lucrat anterior fără acte sau pontați cu norma redusă. Nu știu și nu le pasă până nu au probleme din cauza asta. Nu văd rezolvare mai simpla și mai de durata decât angajarea de personal 45+”, susține o contabilă pe grupul de Facebook.

Angajatul nu poate fi forțat să rămână

Sunt și persoane care au susținut că problema plecării angajaților ține de angajator.

„Încă de la începutul postării mi-am dat seama ce fel de angajator sunteți... Angajații sunt în ochii dvs oameni fără studii, oameni fără prea multă cultură etc... Aerul de superioritate al dvs izgonește angajatul! (…) Angajații nu sunt sclavi și nici inferiori nouă!”, îi comentează un antreprenor.

Alte persoane consideră că mai bine accepți plecarea angajatului fără preaviz decât să facă treabă de mântuială.

„Într-adevăr în unele situații angajatorul poate accepta plecarea angajatului fără preaviz (uneori mai bine îl lași să plece decât să facă o muncă de mântuială), dar asta este strict alegerea dumneavoastră. Atenție, un angajat nu este legat cu lanțuri de biroul dvs, poate face cum crede de cuviință și să suporte consecințele. Nu-l puteți forța să stea dacă el nu vrea. Instrumente aveți: neplătire salariu, acționare în judecată...”, îi răspunde un membru al grupului.

Alte persoane duc problema la alt nivel și îl sfătuiesc să aducă forță de muncă din străinătate pentru a suplini lipsa de candidați calificați din România.