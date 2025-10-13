search
Ce s-a scumpit cel mai mult în septembrie. Inflația a crescut față de august

0
0
Publicat:

Inflația a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Coș de cumpărături care urcă pe o săgeată roșie sugerând scumpiri
Inflația a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august. Foto Shutterstock

În topul scumpirilor tronează energia electrică, cu 69,16% mai mult în septembrie 2025 față de septembrie 2024, pe locul doi clasându-se serviciile, precum cele de igienă șicosmetică cu aproape 20%, biletele de tren cu 18,59%, reparațiile auto, electronice și lucrări foto cu 15,76%, îngrijirea medicală cu 13,75%, restaurante, cafenele, cantine cu 13,27%,apă, canal și salubritate cu 12,9%, serviciile poștale cu 12,45%, transportul urban cu 11,74%, cel rutier cu 10,63%.

În ce privește ieftinirile, de la an la an au scăzut prețurile pentru bilete de avion cu 15% și gazele cu 2,04% (în condițiile în care prețurile sunt plafonate până în primăvara anului viitor).

În ce privește produsele alimentare, cel mai mult s-au scumpit fructele și legumele proaspete, cu 32,42%, cafeaua cu 17,08%, ouăle cu 9,01%,peștele cu 7,28%, lactatele cu 7,4%, carnea și produsele din carne cu 6,74%.

Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) a fost 6,1%", se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu august 2025 a fost 100,50%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflaţia va forma o "cocoaşă" în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an şi asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am şi folosit cuvântul amplă, o creştere amplă a inflaţiei în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. Al doilea şoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflaţiei headline, inflaţia IPC, 1,6 puncte procentuale şi majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Şi pe inflaţia CORE 2 ajustat impactul este major. Trei şocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea aşteptărilor inflaţioniste nu este uşoară după asemenea creşteri de preţuri. Aceasta e prognoza. Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa, şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7 vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie", a explicat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei din 12 august.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, "probabil peste 9%", de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o singură cotă redusă, de 11%. 

